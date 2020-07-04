16 человек рассказали, на что они зря потратили свои кровные деньги

Иногда мы покупаем нечто такое, о чем в дальнейшем сожалеем. Порой непонятно, где пребывает наша голова, пока мы решаем приобрести крайне интересный товар, а зачастую и вовсе не поддаются логике ни мотивы производителей, ни сумасшедшие порывы покупателей.

У авторов AdMe.ru, как и у людей из сегодняшней подборки, тоже есть вещи, на которые были зря потрачены деньги, но это не повод расстраиваться, а, наоборот, возможность посмеяться над собой и своими решениями.

Увидев реакцию кота, понял, что зря купил ему это

Я потратил $ 40 в одной из палаток в парке развлечений, где нужно было бросать дротики в воздушные шары. По какой-то причине в качестве приза я выбрал действительно уродливую игрушку — лягушку высотой 7 футов. Теперь она стоит в углу моего шкафа и все еще пугает меня, когда я просыпаюсь утром. © -ariose-

Однажды я пошел в комиссионный магазин, в котором было много всякого барахла. В итоге я потратил $ 10 на фотографию графа Дуку, Дарта Сидиуса и Джанго Фетта из «Звездных войн» в рамке. Рамка недавно сломалась, и, увидев обратную сторону картинки, я узнал правду. Кто-то просто вырезал эту фотографию из старого календаря, поместил ее в рамку, и я добровольно потратил на нее $ 10. © donnysaur95

Однажды навеселе я забрел в магазин Williams Sonoma. Там я увидел планетарный миксер, который был самой красивой вещью из всех, которые мне когда-либо встречались. Стоил он $ 999. Естественно, я купил его. Но так как я холостяк, который не готовит, он просто стоит и занимает столь необходимое домашнее пространство. © o_shrub

Мне было 11 лет, и мой папа дал мне $ 50, чтобы я купил что-нибудь в торговом центре. Я забрел в сувенирный магазин и потратил все на электронную вибрирующую розовую свинью. Я никогда не играл с ней после того, как принес ее домой. © TheQueensBishop

В канун Рождества я в последний момент совершал покупки и наткнулся на бокал в форме Бадди из фильма «Эльф», на котором, конечно же, было лицо Уилла Феррелла. Я купил этот бокал чисто импульсивно, потому что он показался мне забавным. Только когда я вышел из магазина и посмотрел на чек, понял, что он стоит целых $ 22! Чтобы помнить о своей ошибке, я теперь пью исключительно из этого бокала, и я не перестану его использовать, пока не почувствую, что окупил свои $ 22. © JustSarver

Однажды я купил своей девушке шляпу, на которой было вышито ее имя. Она спросила меня, буду ли я носить рубашку с моим именем на ней. Я бы не стал. © armen89

«Думал, размеры будут побольше. По крайней мере, моя собака может покататься на ковре»

В этом году я заплатил $ 60 за фигурку Шрека в гоночном костюме Nascar в комиссионном магазине. © Almost_A_Pear

Я только что потратил $ 250 на набор Lego Batmobile 1989 года. Часть меня в предвкушении сборки. А другая часть просто думает: «27-летний мужик, на что ты тратишь свои деньги?!» © captainWaffles01

Я был на выставке Expo в России в 1986 году. Родители дали мне $ 20 и сказали, чтобы я потратил 10. Я купил русские газеты на $ 20. До сих пор не знаю, о чем, черт возьми, я думал. © frustrated_ape

Однажды я выпил лишнего и заказал набор для ниндзя на Amazon. И забыл об этом. Вспомнил, лишь когда мне доставили его через неделю. Мечи, нунчаки, костюм и маска. © CeeArthur

Когда мне было лет 14, я купил пачку носков, которые специально были разной расцветки в одной паре. Они были очень дорогими. Я мог бы купить вдвое больше обычных носков, с одинаковым принтом в паре. © virgo-punk