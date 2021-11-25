16 человек, которым жизнь подкинула такой сюрприз, что они до сих пор немного в шоке

Не все в жизни идет по плану. Некоторые события настолько маловероятны, что никто особо и не рассчитывает на то, что они когда-нибудь произойдут. Однако порой жизнь преподносит такие сюрпризы, что остается лишь стоя аплодировать ее фантазии.

Мы в AdMe.ru любим приятные неожиданности, поэтому с интересом рассмотрели фотографии пользователей сети, которым судьба преподнесла неожиданный подарок. А в бонусе расскажем о том, как буквально за минуту можно почувствовать весь спектр эмоций — от счастья до разочарования.

«Я полчаса назад приехал домой из Москвы. Не успел выдохнуть — звонит курьер. Доставка. Приносит вот эту картину. Я в шоке! Говорю, мол, не мое»

«Курьер назвал квартиру, сказал, что картину передала девушка. Сзади надпись: „Найди ее“».

«Вы берете машину напрокат, а там в бардачке „котлета“ денег. Ваши действия? Вот и я обалдел. Набрал в службу поддержки, сообщил, что нашел кучу бабла»

«Через 15 минут — звонок. На том конце провода — человек в радостном шоке. Всем добра».

«Пошли собирать яйца, а там такие вот необычные „цыплята“»

«Ездил в Уфу. Смотрю, на помойку выкинут велик, новый абсолютно, каретка только разбита (втулка посередине, где педали). А рядом в баке еще и самокат обнаружился»

«Ну мы не гордые, закинул в багажник. По приезде в свою провинцию заменил 2 подшипника в каретке, все смазал, на самокате только болтающиеся колесики протянул. Цена вопроса — ₽ 700 за каретку с шатунами в сборе. Сын доволен, дочь на самокате рассекает, у него еще и колесики светятся!»

«Я 5 лет думал, что мой попугай по имени Яша — это мальчик. Сегодня обнаружил вот такой сюрприз»

«Квартиру, где раньше жила моя бабушка, мы теперь сдаем. Муж полез на антресоль в прихожей и обнаружил там чемодан, а в нем — маленький сюрприз»

«В чемодане, как и предполагалось, было найдено ценное сокровище: елка, которая, похоже, была куплена еще до моего рождения, и игрушки. Игрушек на прищепках у нас было много, но сохранились только эти две. Вот и бережно хранимое в нашей семье сокровище — звезда-верхушка. Помню, бабушка не разрешала мне ее даже трогать, боялась, что я ее разобью. Всей этой красотой с мужем решили в этом году нарядить ту самую елку».

«Делали ремонт и нашли корешок о заработной плате за 1939 год»

«Это отчет о вашей заработной плате на конец недели 17.06.1939 года. Зарплата до вычета налога: $ 46. Налог: $ 0,46. Сумма для получения: $ 45,54. Автомобильная компания Packard».

«Заказала бюстгальтер онлайн. Получила. А внутри нашла вот такой сюрприз»

«Возвращаюсь я домой, захожу в подъезд и тут вижу кота своего. Удивился, думаю, как он из квартиры выбрался-то?»

«Покыскал: „Буська, давай, пойдем домой!“ Он за мной в лифт зашел. Поднимаемся на 3-й этаж, открываю дверь... Ну и вот».

«Переехал в Чехию, купил дом. То, что я обнаружил на крыше, было кусочком давно ушедшей истории и, наверное, счастливого детства какого-то ребенка»

«Моя курица снесла яйцо, похожее на киндер-сюрприз»

«Покупаешь рыбку за ₽ 500, а в ней икры на ₽ 1 000. Приятный сюрприз»

«Решил сделать ремонт и обнаружил приятный сюрприз под обоями. Купюра вроде настоящая. Спасибо тебе, друг из прошлого!»

«Моя мама отрезала от этого арбуза уже 4 кусочка и была знатно удивлена»

«Нашел в лесу полцента 1829 года. Монета серебряная: в то время из никеля их еще не делали»

«В кабинете у стоматолога я так часто спрашивала медсестру о болезненности процедуры, что та не выдержала и вручила мне бегомотика для успокоения»

«Девочка, 29 годиков».

Бонус: когда за одну минуту успеваешь испытать весь спектр эмоций — от счастья до разочарования

«2 дня мела метель, а сегодня я решил выглянуть в окно со своего 8-го этажа. Чуть сердце не остановилось! Жаль, что это оказались 5 000 дублей».