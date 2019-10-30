16 человек, которые заказали в сети обычный товар, а получили непредвиденный сюрприз

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Интернет-магазины прочно вошли в нашу жизнь. Жители США, например, в 2018 году тратили на онлайн-шопинг аж 5 часов в неделю! Однако не все покупки заканчиваются счастливым воссоединением покупателя с желаемым товаром. Неопытные пользователи часто не смотрят на рейтинг продавца и клюют на низкую стоимость продукта. Тогда случаются такие казусы, как в нашей подборке: праздничный костюм оказывается впору разве что собаке, шикарное платье напоминает тряпочку, а надпись на бейсболке совсем не такая, как хотел покупатель.

AdMe.ru отыскал горькие примеры шопинга на онлайн-площадках. Как говорится, и смех и грех.

1. Костюм для модной вечеринки. Собачьей

2. Платье, которое превращает девушку в гусеницу

3. Очки для очень миниатюрных девушек

4. Зима близко

5. Похоже, это кимоно

6. Зато стильненько

7. Британский размер № 8 — это российский 42-й. Вот только платье оказалось впору лишь маленькой девочке

8. Стильная пижама

9. Ой, да это всего лишь пара букв!

10. Штаны на дядю Степу

11. Вот что бывает, когда покупаешь легинсы в интернете

12. Да тут же даже материал другой

13. Что ж, маска пришельца оказалась еще более устрашающей, чем в рекламе товара

14. Зато цвет почти совпадает

15. Слегка маломерит

16. У дизайнеров этого топа свои представления о размерах человеческой головы

Бонус: Костюм, который я заказываю себе на Хеллоуин vs. Тот, который я получаю