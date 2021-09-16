16 человек, которые рискнули решить проблему нетипичным способом

В любой ситуации можно найти простое решение проблемы, будь это трещина на асфальте или заросшая травой тропинка. Но люди из нашей сегодняшней подборки к каждой задаче подошли нестандартно, и полученные результаты вызывают смешанные чувства — от восхищения человеческим гением и находчивостью до возмущения эгоизмом и жадностью.

Нам в AdMe.ru особенно пришелся по душе лайфхак со «стрижкой» травы и способ есть закуски, не рискуя повредить при этом мышку или клавиатуру. Думаем, последнюю хитрость стоит и себе взять на заметку.

«Вот как моя жена перекусывает своими Cheetos, чтобы мышка не сломалась от их крошек»

«Иногда на производстве кто-то из коллег уносит ключ от туалета домой. Сегодня у нас появился новый брелок из алюминиевой шины»

«Дерево стоит дорого, так что я сделал игровой домик целиком из бесплатных поддонов и кровли»

«Наш жилой комплекс привел 200 коз, чтобы те поели траву на заросшей тропинке и вдоль русла реки за нашими зданиями»

«У нас не было нормального гриля, чтобы приготовить кукурузу, но мама решила смастерить его сама»

Вместо того чтобы выравнивать треснутый асфальт, дыру заполнили мозаикой в виде кошки

«Моя жена отвечала за гравировку наших обручальных колец»

«Ха-ха! Ты любишь меня».

«Нашла идеальное место, чтобы спрятать сладости от своего парня, который терпеть не может любые яйца, кроме шоколадных»

«Чтобы сократить использование пластика, в местном кафе стали вместо соломки ставить макароны»

«Не удалось найти достаточно большую флешку, поэтому решил установить Windows со своего дрона»

«На день рождения подарил своей жене Lego-цветы»

«Я искал забавный способ повесить огнетушитель на стену в своем магазине. Пусть это не лучшая моя работа, но мне она нравится»

«У меня большая семья, и так я оттяпываю половину пиццы. Маслины — это своего рода дихлофос от людей»

«Сегодня нашел это в своем почтовом ящике. По мне, так это лучший маркетинговый ход. Во всяком случае, не было желания сразу выкинуть»

«Мой брат любит создавать головокружительные замки из песка. Так что я решила приготовить ему песочный замок Нотр-Дам с коричневым сахаром и белым шоколадом для контрфорсов»

Контрфорс — это архитектурная конструкция, которая служит для поддержки стены. — Прим. AdMe.ru.

«Вот что сделал мой сосед по комнате, чтобы не париться с мытьем посуды: он просто выкинул ее. Только вот покупала все тарелки и столовые приборы я»