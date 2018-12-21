16 человек, чья жизнь точно изменится в новом году

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Многие из нас мечтают начать новую жизнь с понедельника или Нового года, однако получается это далеко не у каждого. Между тем, есть счастливчики, которые просто вынуждены пересмотреть свой привычный бытовой уклад, — часто это происходит из-за небольшой, но судьбоносной случайности.

Мы в AdMe.ru улыбнулись этим проникновенным, а иногда и загадочным историям.

1. «Купили с женой квартиру, начали ремонт и нашли вот такой сюрприз. Впереди 15 лет ипотеки»

2. «Мой кот стал отцом»

3. «Рабочая „Газель“. От скуки разбирал салон. Кто знает, сколько еще здесь нераскрытых тайн»

4. Бро начеку

«Привет, бро. Мы не знакомы. Когда будешь дома, проверь телефон подружки. Она писала Джейсону, что мечтает быть с ним весь день. Всего наилучшего. Счастливого Дня благодарения».

5. «Моя 11-летняя сестра получила рождественский подарок»

6. В Волгограде шестиклассник искал редкое лекарство для мамы, которая попала в реанимацию с инсультом. Неравнодушных было много — маму спасли

«Уважаемые жильцы. Просим вас не быть чёрствыми и неравнодушными, очень нужно лекарство „Нимотоп“! Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван».

7. У кого ключи от гаража, тот и хозяин

8. Когда купил квартиру в новом доме

9. Технологии в руках жены

10. «Горжусь 12-летним сыном, который заработал свои первые 100 баксов, выгуливая соседскую собаку по утрам»

«Положи это в банк, пожалуйста, пока меня нет».

11. Бездомный попал в больницу, и эти уличные собаки ждут его возвращения

12. Она играла в жизнь на сложном уровне и победила

13. «Мне 30 лет, и это мой первый кот. Знакомьтесь — Манго!»

14. «4 года я, мать-одиночка, не имела жилья и спала в машине. Это наша первая ночь в настоящем доме и первая пицца»

15. «Я спала 3 года на ужасном матрасе. А сейчас смогла купить отличную кровать! Сон прошлой ночью был прекрасен»

16. «Мама после завершения химиотерапии видит в первый раз своего нового щенка»