15+ животных, чью крепкую дружбу водой не разольешь

Мы все знаем, что домашние питомцы души не чают в своих хозяевах и готовы часами урчать, вилять хвостом, даже ходить на задних лапах, лишь бы показать свою дружбу. Совсем другое дело, когда четвероногие демонстрируют искреннюю привязанность друг к другу, хотя у них даже нет стимула в виде получения ласки или лакомства.

Мы в AdMe.ru заглянули в фото- и видеоархивы пользователей сети и теперь имеем довольно внушительный набор доказательств того, что животные способны на самую преданную и трепетную дружбу.

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