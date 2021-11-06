15+ животных, чью крепкую дружбу водой не разольешь
Мы все знаем, что домашние питомцы души не чают в своих хозяевах и готовы часами урчать, вилять хвостом, даже ходить на задних лапах, лишь бы показать свою дружбу. Совсем другое дело, когда четвероногие демонстрируют искреннюю привязанность друг к другу, хотя у них даже нет стимула в виде получения ласки или лакомства.
Мы в AdMe.ru заглянули в фото- и видеоархивы пользователей сети и теперь имеем довольно внушительный набор доказательств того, что животные способны на самую преданную и трепетную дружбу.
Лучшие друзья
Похоже, конь не против этого мехового наездника
«Наш 6-месячный щенок прижался к своему 11-летнему брату»
«„Медсестра“ Бейли дежурит и очень серьезно относится к своей работе»
3 неразлучных друга
Рыжий массажист спешит на помощь
«Чихуа-хуа сделали операцию на ноге, ему трудно двигаться. Другой наш пес его любит и, чтобы морально поддержать, тоже ложится на пол»
Они были лучшими друзьями с первого дня. Большой брат всегда помогает ему почувствовать себя лучше
«Наша кошечка знает, что собака уже старая и плохо себя чувствует, поэтому она ее согревает»
«Уолли позволяет подружке запросто валяться на своем хвосте»
«Я каждый день беру свою Айви на работу. Вот она со своим лучшим другом и коллегой Форестом»
Поделился местом с крохой
«Я считаю, весь мир должен увидеть, что наш кот подружился с маленьким котенком соседей и теперь они вот так сидят на качелях»
В объятиях друга тепло и уютно
«Бедный! Ты, кажется, устал. Дай-ка я тебя хорошенько помассирую»
Эти двое — мейн-кун и японский шпиц — лучшие друзья
А ваши питомцы дружат между собой или только и делают, что соревнуются за хозяйское внимание?
Фото на превью syberburns / Reddit
Поделиться этой статьёй