15+ человек, которые откусили от молодильного яблочка и теперь вечно попадают в истории из-за своей детской внешности

2 с лишним месяца не ходил в парикмахерскую. Пару недель назад на работе коллеги обратили внимание, что я сильно так оброс. При этом девушки сказали, что мне идет: так я выгляжу моложе. Буквально вчера все-таки решился подстричься. Сегодня мне сказали, что так я выгляжу еще моложе. Хм, с каждым разом все моложе и моложе — прямо Бенджамин Баттон какой-то! © nickstarwalker / Pikabu

Мне 25 лет, выгляжу на 16. И меня до невозможности бесят продавцы, консультанты, официанты и менеджеры, которые обращаются ко мне на «ты». Сколько бы клиенту ни было, как бы он ни выглядел, ваша работа обращаться к нему на «вы». © Подслушано / Ideer

Мне было 42. Звонок в дверь. Открываю. Пожилая женщина в очках говорит: «Я из кооператива собственников квартир. Кто-нибудь из взрослых есть дома?» От неожиданности я машинально поворачиваюсь, ухожу вглубь квартиры и говорю своему 17-летнему сыну: «Пойди спроси, что надо этой женщине из КСК». © Жанна Шин / Facebook

Мне было 24, когда мы переехали и я отдала 4-летнюю дочь в новый детский сад. Через несколько месяцев воспитательница мне сказала: «Ты родителям передай, что у нас родительское собрание» и очень удивилась, что я не сестра, а мама. © Анна Лем / Facebook