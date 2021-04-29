15+ человек, которые откусили от молодильного яблочка и теперь вечно попадают в истории из-за своей детской внешности
Порой люди нарочно пытаются выглядеть младше своих лет: используют макияж или даже делают пластику. А счастливчики, которым такая «моложавость» дана природой, напротив, от своего дара страдают. Вечно юные женщины и мужчины часто сталкиваются с непониманием: их путают со школьниками, к ним панибратски относятся в учреждениях и у них постоянно спрашивают документы.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие курьезные случаи происходили в жизни взрослых людей, которые выглядят значительно моложе своего возраста.
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2 с лишним месяца не ходил в парикмахерскую. Пару недель назад на работе коллеги обратили внимание, что я сильно так оброс. При этом девушки сказали, что мне идет: так я выгляжу моложе. Буквально вчера все-таки решился подстричься. Сегодня мне сказали, что так я выгляжу еще моложе. Хм, с каждым разом все моложе и моложе — прямо Бенджамин Баттон какой-то! © nickstarwalker / Pikabu
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Мне 25 лет, выгляжу на 16. И меня до невозможности бесят продавцы, консультанты, официанты и менеджеры, которые обращаются ко мне на «ты». Сколько бы клиенту ни было, как бы он ни выглядел, ваша работа обращаться к нему на «вы». © Подслушано / Ideer
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Мне было 42. Звонок в дверь. Открываю. Пожилая женщина в очках говорит: «Я из кооператива собственников квартир. Кто-нибудь из взрослых есть дома?» От неожиданности я машинально поворачиваюсь, ухожу вглубь квартиры и говорю своему 17-летнему сыну: «Пойди спроси, что надо этой женщине из КСК». © Жанна Шин / Facebook
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Мне было 24, когда мы переехали и я отдала 4-летнюю дочь в новый детский сад. Через несколько месяцев воспитательница мне сказала: «Ты родителям передай, что у нас родительское собрание» и очень удивилась, что я не сестра, а мама. © Анна Лем / Facebook
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Я миниатюрная девушка и в свои 20 выгляжу на 17, а без макияжа — всего на 15. И в детстве, впрочем, как и сейчас, этим пользовалась. Когда мне было 9 лет, я отдыхала в летнем городском лагере и мы поехали в кино на троллейбусе. Существовало правило: детям до 7 лет проезд бесплатный. Вожатая подозвала меня и говорит: «Скажи контролеру, что тебе 5». Так и сделала. Эх, видели бы вы мое довольное лицо обманщицы, проехавшей на халяву! © Подслушано / Ideer
«38 лет. Тоже в магазине спрашивают паспорт».
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Мой рост — 155 см, худенькая, выгляжу лет на 13–15. А мне 23, сыну 4 года, перевели его в новый детсад. Мне его не отдали в саду потому что: «Детей людям, не достигшим 18, не отдаем!» Как назло, паспорт не брала, пришлось мужу звонить. Привез паспорт, воспитательницы были красные, как помидоры, а я гордо увела сына домой. © Подслушано / Ideer
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Жила бабулька в нашем доме, и мы с ней периодически встречались в лифте. Каждый раз она меня спрашивала, в каком я классе. Я окончил школу, потом институт, армия, возраст за 30, а для нее я все школьник. © aist.2000 / Pikabu
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Второй год работала в школе, пошла на выпускной вечер. Родители выпускников спрашивали, зачем девятиклассница пришла их провожать. Ответ, что это учительница биологии, их удивлял. В тот же вечер был и другой казус. На два 10-х класса было только 4 выпускника, девочки привели своих парней. В классе присела отдохнуть, ноги устали. Двое из этих приглашенных никак не хотели поверить, что я учитель, пока выпускница не сказала, что «это моя двоюродная сестра, из поселка приехала». © Ирина Олейник / Facebook
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Коллеге 29, женат, двое детей. Занимается спортом. Выглядит молодо. Идет он рано утром на работу, за плечами рюкзачок небольшой. Останавливается патрульная машина. Говорят, садись, мол, до трассы подвезем. Сели, едут, болтают.
И тут патруль спрашивает: «А ты в школу или в универ?»
Коллега: «Не, я на работу».
Патруль: «А сколько лет-то тебе?»
Коллега: «29, недавно второй ребенок родился».
Патрульные были в большом удивлении. Посмеялись. Мы, говорят, думали школьник в школу чешет с утра пораньше, молодо выглядишь. © skladovshik / Pikabu
«Мне 30 лет».
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Уже 2 года живу в 17-этажном доме. У нас постоянно на верхних этажах подростки мусорят и рисуют на стенах. Мне 18 лет, но выгляжу на 15–16. И каждый раз, когда я вместе с подругой подхожу к лифту, подъезду или забираю почту, меня пытаются вывести из дома. Один раз пришлось даже при женщине открывать дверь квартиры, чтобы та поняла, что я тут живу. © Подслушано / Ideer
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Муж выглядит как подросток, познакомились, когда ему было 26, мне 27. С годами мало что изменилось. А у нас по домам ходят сотрудники сферы образования, переписывают детей. Однажды раздается стук в дверь, муж идет открывать. На пороге полутемного коридора тетушка лет 50–60 окидывает мужа взглядом и просит позвать маму. Так как мы живем в доме его родителей, муж решает, что это кто-то из соседей, и говорит что «мама с нами не живет». Тетушка, озадаченно переваривает информацию о бедных брошенных детках и говорит: «Ну тогда позови кого-нибудь из взрослых...» Я слышу через стенку этот разговор и давлюсь от смеха. Он залетает в комнату: «Иди, к тебе пришли». © AnnaAnna36 / Pikabu
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Лет 30 тому назад отдали в химчистку палас. Его там потеряли, и когда зять пошел за ним, ему сказали: «Мальчик, пусть придет мама». Было ему 23 или 24 года. © Елена Корытова / Facebook
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У меня контролер в автобусе спросила: «На пятерки учишься?» А я с завода домой еду к жене и сыну. Рюкзак и одежда подводят. © bravis69 / Pikabu
«Из-за волос я выгляжу так, словно я подросток с лицом „меня никто не понимает“. Да, мне 37 лет. И нет, мама, это не „просто такой период“».
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Когда мне было 25, мы с мужем поехали к его старинным друзьям, которые до этого меня не видели. Одна из женщин отозвала мужа в сторону и спросила: «Ты у этой девочки документы спрашивал? Она же школьница!» © Надежда Новикова / Facebook
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У меня есть подруга. Ей 42 года. В прошлом году отдыхала она с детьми на курорте. К ее 16-летней дочери-красавице многие подкатывали и просили познакомить с подругой. © Marina Kara / AdMe
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Работала в школе с 22 лет до 24. Новые технички стабильно пытались меня выгнать из учительского туалета. Когда с мужем поехали за границу, у него чуть не спросили мое свидетельство о рождении, но потом работники увидели дату рождения. © katanihona / Twitter
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Относила сестре в школу забытый альбом. У них правило: двери школы на время перемены закрываются на ключ, чтобы дети в магазин не бегали. Так вот, альбом я отдала, а выпускать меня не хотели, мол, иди на урок. А я уже 5-й курс оканчивала. © nativells / Twitter
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В 23 года родила, а в 33 пришла устраиваться на работу. Мне все подряд говорили: «Вы после школы?» У меня и образование было, и поработать до декрета успела. © Любовь Седунова / Facebook
А среди ваших знакомых есть те, кто выглядит значительно моложе своих лет? В какие ситуации они попадали?