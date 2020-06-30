15+ вещей и ситуаций, которые оказались гораздо опаснее, чем принято считать
Многие из нас недооценивают опасность повседневных вещей: старых телевизоров, плесени, походов на рыбалку. Что уж говорить о более экзотических ситуациях, связанных с ядовитыми утконосами или лосями размером с грузовик. Пользователи Reddit собрали в одном треде множество ситуаций и вещей, которые не вызывают у большинства настороженности, а зря.
Мы в AdMe.ru считаем, что такие треды полезны каждому, а вам предлагаем дополнить список, ведь эти знания могут кому-то пригодиться.
-
Есть много шпината. У людей может развиться почечная недостаточность из-за 3 шпинатных смузи в день (это связано с высоким содержанием в шпинате щавелевой кислоты). © yeahbuddy186
-
Закрывать нос во время чихания. Хоть это случается редко, вы можете повредить кровеносные сосуды в глазах и в носу, разорвать барабанную перепонку и даже заработать аневризму. © chenafe124
-
Глубокие порезы пальцев. Они могут занести серьезную инфекцию в кровоток. Если вы видите красную линию, поднимающуюся по вашей руке, вызывайте скорую немедленно! © DerpWilson
-
Пальмы. Они тяжелее, чем кажутся, а их ветки могут внезапно упасть. © tomato_soup_
-
А еще кокосы. Кокосы убивают в 300 раз больше людей в год, чем акулы. В год происходит только 16 нападений акул, и на каждые 2 года приходится примерно 1 смерть. В то время как кокосы убивают по 150 человек в год, просто падая с деревьев. © Bullfr4g32jg
-
А бегемоты убивают больше людей, чем львы. © TommyTuttle
-
Гипотермия. Если вы намочили свою одежду и не смогли переодеться, согреться или высохнуть, даже температура в +13 °C может убить вас. Чаще всего это явление случается с теми, кто отправляется в длительные походы. © pskindlefire
-
Утконосы на самом деле ядовиты. Но немногие об этом знают. © bigstargaming1
-
Лоси. В некоторых регионах они несут больше угрозы для людей, чем медведи. Все знают, что медведей нужно бояться и не провоцировать, а вот о лосях то же самое знают немногие. Они могут быть ростом с грузовик и с не самым приятным характером.
© Famous-Bobcat
-
Починка очень старых мониторов или телевизоров. Эти устройства, даже если они отключены от сети, могут высвободить достаточно электричества, чтобы мгновенно вас убить. © Phenoix512
-
«Стадный эффект». Каждый соглашается с «главной» идеей и коллективно делает одно и то же, даже если это неправильно. © christian_daddy1
-
Рыбалка. Когда я был маленьким, друг моего отца взял на рыбалку меня и своего сына. Последний еще не осознавал, насколько острый крючок, поэтому, когда надевал на него наживку, проткнул себе палец. © imaddictedtohentais
-
Спускаться по лестнице с руками в карманах. Падение даже с 1–2 ступенек без возможности смягчить удар руками — это почти наверняка сломанная шея.
© MikMakMarowak
-
Бытовая химия. В разных бутылочках могут быть компоненты, которые нельзя смешивать. Неправильное сочетание может привести к плачевным последствиям. © canucksrule1
-
Не стоит есть сырых улиток. В некоторых из них есть паразиты, которые могут вас парализовать. © Dinny77
А какие опасные вещи или ситуации вы считаете недооцененными в своем окружении?