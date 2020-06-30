15+ вещей и ситуаций, которые оказались гораздо опаснее, чем принято считать

А еще кокосы. Кокосы убивают в 300 раз больше людей в год, чем акулы. В год происходит только 16 нападений акул, и на каждые 2 года приходится примерно 1 смерть. В то время как кокосы убивают по 150 человек в год, просто падая с деревьев. © Bullfr4g32jg