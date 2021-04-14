15+ твитов от смекалистых людей, которые знают, как жить эту жизнь легко и красиво

Жить по правилам хорошо и удобно, однако только изобретательные люди с живым умом способны посмотреть на привычные вещи под другим углом. Иногда благодаря этому они просто приходят к юмористичным умозаключениям, иногда — генерируют лайфхаки, которые могут применить в жизни сотни других людей.

Мы в AdMe.ru просто обожаем таких людей с незаурядным чувством юмора, которые легко и непринужденно заряжают позитивом всех вокруг себя. Поэтому не смогли пройти мимо оригинальных высказываний, мыслей и советов, которые они оставили в соцсетях.

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