15+ твитов от смекалистых людей, которые знают, как жить эту жизнь легко и красиво
Жить по правилам хорошо и удобно, однако только изобретательные люди с живым умом способны посмотреть на привычные вещи под другим углом. Иногда благодаря этому они просто приходят к юмористичным умозаключениям, иногда — генерируют лайфхаки, которые могут применить в жизни сотни других людей.
Мы в AdMe.ru просто обожаем таких людей с незаурядным чувством юмора, которые легко и непринужденно заряжают позитивом всех вокруг себя. Поэтому не смогли пройти мимо оригинальных высказываний, мыслей и советов, которые они оставили в соцсетях.
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Какие еще оригинальные наблюдения вы могли бы добавить в эту подборку?
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