15 твитов от людей, которые не заметили, как быстро им стукнул тридцатник

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Зачастую мы начинаем считать себя взрослыми уже в 18 лет и очень довольны этим. Но бывает, что позже в голове что-то перещелкивает и вдруг к тридцати понимаешь, что все еще чувствуешь себя ребенком, не совсем знаешь, чего ждешь от жизни, и даже не против обменять все происходящее обратно на школьные годы. Узнаете себя? Не переживайте. Как оказалось, эти противоречивые чувства знакомы практически каждому, и в этом нет ничего постыдного.

Мы в AdMe.ru обожаем людей с позитивным отношением к жизни и шикарным чувством юмора, и герои этой подборки четко отвечают обоим требованиям, искрометно шутя на тему взросления и всех его «прелестей». Со сколькими из этих откровений вы согласитесь?

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А какие открытия вы сами сделали для себя с годами?

Фото на превью polovina ‏/ Twitter

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