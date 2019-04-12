15 твитов от людей, которые не заметили, как быстро им стукнул тридцатник

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Зачастую мы начинаем считать себя взрослыми уже в 18 лет и очень довольны этим. Но бывает, что позже в голове что-то перещелкивает и вдруг к тридцати понимаешь, что все еще чувствуешь себя ребенком, не совсем знаешь, чего ждешь от жизни, и даже не против обменять все происходящее обратно на школьные годы. Узнаете себя? Не переживайте. Как оказалось, эти противоречивые чувства знакомы практически каждому, и в этом нет ничего постыдного.