15 троллей, которые не дают окружающим и дня прожить без своих дурацких шуточек
Чувство юмора бывает таких масштабов, что тех, кто им обладает, буквально распирает: их талант требует выхода. Посмотрите на подарок в виде "ничего" и на самого веселого в мире друга жениха, чтобы убедиться в этом. Хотя, если у вас есть такие друзья, вы и так знаете, что расслабляться рядом с ними не стоит.
AdMe.ru собрал фотографии от пользователей, которые не успокоятся, пока над кем-нибудь не подшутят.
1. «Мой друг зарабатывает установкой билбордов, поэтому мы скинулись и разместили на одном из них самую дурацкую его фотографию. Он понятия не имел об этом, пока не закончил работу и не увидел самого себя»
2. «Поменяла на телефоне подруги русскую раскладку на болгарскую. Буквы знакомые, а напечатать что-нибудь невозможно»
3. «Брат завернул 8 пар моей обуви в фольгу и обмотал скотчем. Мне 23. Ему 31»
4. «Босс сказал, что ее волосы слишком длинные. Вот ее ответ»
5. «Так мои соседи защищают дом от грабителей»
«Берегитесь бревна!»
6. Кто-то слепил «жертву радиации» перед лабораторией радиационных исследований Университета Нотр-Дам
7. "В последний день перед увольнением из банка наш коллега пришел на работу в костюме Человека-паука"
8. А можно хоть раз поесть нормально?
9. «Нашел открытку для троллей высшего уровня»
«У меня есть кое-что для тебя». «Ты держишь это в руках».
10. «Мой парень ничего не хотел в подарок на День святого Валентина, и вот что я ему подарю»
«Ничего! Именно то, что ты хотел».
11. Друзья жениха и невесты пришли в ЗАГС в необычных костюмах
12. «На День всех влюбленных парень подарил мне розы и сказал, что будет любить меня, пока не завянет последняя. Только вчера поняла, что одна из них искусственная»
13. В вечном споре религии и науки атеисты зашли слишком далеко
«А теперь твой бог сможет тебе помочь?»
14. Компания-тролль выпускает странные подарочные коробки
15. Жених на свадьбе ожидал увидеть невесту, но, обернувшись, увидел лучшего друга в свадебном платье
Бонус: реакция жениха на розыгрыш лучшего друга
А как вы подшучивали над друзьями, а те — над вами?
Фото на превью Sarah Pukin Photography / Facebook