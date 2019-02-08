15 троллей, которые не дают окружающим и дня прожить без своих дурацких шуточек

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Чувство юмора бывает таких масштабов, что тех, кто им обладает, буквально распирает: их талант требует выхода. Посмотрите на подарок в виде "ничего" и на самого веселого в мире друга жениха, чтобы убедиться в этом. Хотя, если у вас есть такие друзья, вы и так знаете, что расслабляться рядом с ними не стоит.

AdMe.ru собрал фотографии от пользователей, которые не успокоятся, пока над кем-нибудь не подшутят.

1. «Мой друг зарабатывает установкой билбордов, поэтому мы скинулись и разместили на одном из них самую дурацкую его фотографию. Он понятия не имел об этом, пока не закончил работу и не увидел самого себя»

2. «Поменяла на телефоне подруги русскую раскладку на болгарскую. Буквы знакомые, а напечатать что-нибудь невозможно»

3. «Брат завернул 8 пар моей обуви в фольгу и обмотал скотчем. Мне 23. Ему 31»

4. «Босс сказал, что ее волосы слишком длинные. Вот ее ответ»

5. «Так мои соседи защищают дом от грабителей»

«Берегитесь бревна!»

6. Кто-то слепил «жертву радиации» перед лабораторией радиационных исследований Университета Нотр-Дам

7. "В последний день перед увольнением из банка наш коллега пришел на работу в костюме Человека-паука"

8. А можно хоть раз поесть нормально?

9. «Нашел открытку для троллей высшего уровня»

«У меня есть кое-что для тебя». «Ты держишь это в руках».

10. «Мой парень ничего не хотел в подарок на День святого Валентина, и вот что я ему подарю»

«Ничего! Именно то, что ты хотел».

11. Друзья жениха и невесты пришли в ЗАГС в необычных костюмах

12. «На День всех влюбленных парень подарил мне розы и сказал, что будет любить меня, пока не завянет последняя. Только вчера поняла, что одна из них искусственная»

13. В вечном споре религии и науки атеисты зашли слишком далеко

«А теперь твой бог сможет тебе помочь?»

14. Компания-тролль выпускает странные подарочные коробки

15. Жених на свадьбе ожидал увидеть невесту, но, обернувшись, увидел лучшего друга в свадебном платье

Бонус: реакция жениха на розыгрыш лучшего друга

А как вы подшучивали над друзьями, а те — над вами?