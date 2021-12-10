15+ смелых девушек, которые решили отказаться от косметики и доказали, что не макияж делает нас красотками

Мода на макияж переменчива примерно так же, как и мода на одежду. Порой совершенно невозможно угнаться за современными трендами: еще недавно мы избегали ярко выраженного румянца, а теперь акцент на щеки вновь в почете. Только модницы научились делать естественный «макияж без макияжа», как визажисты вновь вернули нам яркие помады и тени.

Мы в AdMe.ru поняли, что за модой не угнаться. Видимо, к такому же выводу пришли девушки, которые приняли решение отказаться от макияжа и решили показать всем свою естественную красоту.

«Женщина, публикующая фото без макияжа, всегда уязвима. Мне сказали, что я выгляжу на 17 лет старше»

«Мое настоящее лицо»

«Я думаю, что это лучшее селфи без макияжа, которое я когда-либо делала»

Оранжевое настроение

Все естественно

— Без макияжа чувствую себя настоящей.

— У меня отвисла челюсть!

«Я не наносила макияж примерно месяц»

Яркий цвет волос только подчеркивает естественную красоту

«Я без макияжа. Вдохновилась образом Шарлотты Йорк»

Естественная красота во всей красе

«Мне нравится, как я выгляжу при естественном освещении»

«Раньше я никак не принимала себя без макияжа, а теперь учусь любить свое естественное лицо»

«Во мне нет ничего неестественного»

«Обычно я не хожу на работу без косметики»

«Пытаюсь научиться любить себя естественную так же сильно, как я люблю себя накрашенной»

«Люблю день отдыха от макияжа»

«Отсутствие макияжа экономит так много времени! Я могу лечь спать прямо сейчас. Ура!»

— Шрамы и все остальное.

— Я вижу только красоту!

С хорошей кожей никакой макияж не нужен