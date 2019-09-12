15 случаев, когда людям довелось переписываться с настоящим профессионалом своего дела

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Вы знали, что профессию некоторых людей можно определить по переписке? Судя по данной статье, это правило как минимум касается медиков, строителей и таксистов. И абсолютно у всех по сообщениям, написанным с рабочего места, можно вычислить «уровень недостатка пятницы в крови».

Когда этот уровень зашкаливает, появляются диалоги, которыми невозможно не поделиться. Нам в AdMe.ru часто попадаются на глаза такие СМС, и сегодня мы хотим показать их вам.

1. Если ты строитель, то флиртуй как строитель

2. Не верьте рекламе

3. О некоторые слова можно сломать язык в разговоре, а о некоторые — палец в переписке

4. Есть такая профессия — «ты же медик»

5. Бывают такие рабочие дни, которые заставляют тратить, а не зарабатывать

6. Главное — вовремя извиниться

7. Таксист всегда поддержит

8. Когда ты немного в депрессии

9. Когда-то он думал: «Вот окончу школу и перестану таскать с собой рюкзак...»

10. Когда ты классный руководитель и устал от вопросов в родительских чатах

11. Грамотеям не место в автобусном парке

12. Ох уж это раздвоение личности...

13. Признайтесь, вы так же чувствуете себя после выходных?

14. Теперь нужно опереться на степлер, чтобы все это починить

15. Главное — вовремя исправить ситуацию

А у вас с коллегами есть общий чат? Если да, вы общаетесь в нем исключительно по деловым вопросам или иногда там проскальзывают такие приколы, что тоже хочется сделать скриншот?