15 случаев, когда людям довелось переписываться с настоящим профессионалом своего дела
Вы знали, что профессию некоторых людей можно определить по переписке? Судя по данной статье, это правило как минимум касается медиков, строителей и таксистов. И абсолютно у всех по сообщениям, написанным с рабочего места, можно вычислить «уровень недостатка пятницы в крови».
Когда этот уровень зашкаливает, появляются диалоги, которыми невозможно не поделиться. Нам в AdMe.ru часто попадаются на глаза такие СМС, и сегодня мы хотим показать их вам.
1. Если ты строитель, то флиртуй как строитель
2. Не верьте рекламе
3. О некоторые слова можно сломать язык в разговоре, а о некоторые — палец в переписке
4. Есть такая профессия — «ты же медик»
5. Бывают такие рабочие дни, которые заставляют тратить, а не зарабатывать
6. Главное — вовремя извиниться
7. Таксист всегда поддержит
8. Когда ты немного в депрессии
9. Когда-то он думал: «Вот окончу школу и перестану таскать с собой рюкзак...»
10. Когда ты классный руководитель и устал от вопросов в родительских чатах
11. Грамотеям не место в автобусном парке
12. Ох уж это раздвоение личности...
13. Признайтесь, вы так же чувствуете себя после выходных?
14. Теперь нужно опереться на степлер, чтобы все это починить
15. Главное — вовремя исправить ситуацию
А у вас с коллегами есть общий чат? Если да, вы общаетесь в нем исключительно по деловым вопросам или иногда там проскальзывают такие приколы, что тоже хочется сделать скриншот?
Фото на превью Y2k18 / Pikabu