15+ случаев из серии: «Логику видишь? Вот и я не вижу. А она есть»

Вот мужчины посмеиваются над якобы женской логикой, все им не так, а сами тоже порой хороши. У мужа в приданом от прошлых хобби осталось много магнитофонных кассет. Как-то чуть было не отправил их в мусорку, дескать, позапрошлый век, кто их будет слушать.

«Я буду», — выступила в защиту. На кассетах нашелся чудный музончик диско. Кассеты по своей вечной привычке оставляю в магнитофоне, до следующего раза, чтобы по сто раз не вынимать-вставлять. И каждый раз за это получаю злобный выговор: «Не оставляй их в магнитофоне, они размагничиваются!» На мой вопрос, где логика в том, что собиравшийся выбрасывать кассеты на помойку вдруг озаботился их размагничиванием, мне отвечают: «При чем здесь это?» © vare4ka70 / livejournal