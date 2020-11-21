15+ случаев из серии: «Логику видишь? Вот и я не вижу. А она есть»
Способность объединить ум, логику и эмоции принято считать эмоциональным интеллектом. Именно он является нашей отличительной чертой. Даже Стивен Хокинг назвал главной и сложнейшей задачей современных роботов — так подстроиться под человеческую логику, чтобы его было невозможно распознать. И если сымитировать ход человеческой мысли искусственный интеллект в силах, то ответить или сделать что-то невпопад и при этом быть уверенным, что так оно лучше и логичнее, — пока не в силах.
Мы в AdMe.ru вдоволь похохотали над случаями такой странной и неуловимой логики, что разглядеть ее можно только под микроскопом. И то лишь при наличии богатой фантазии.
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Письмо от HR:
— Можете взять отпуск с 10 по 31 октября?
— Но я не могу сейчас уйти в отпуск, у меня важная рабочая задача, оставить ее некому, а сроки горят.
— Ну вы отпуск оформите и работайте.
— А я потом смогу ближе к Новому году положенные дни отдохнуть?
— Нет, вы же сейчас отдыхать будете. © lalaka94 / pikabu
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Муж все 3 года, что мы вместе, всегда ходил с бородой. 2 дня назад решил поэкспериментировать и сбрил ее. Я подошла, поцеловала его, а он обиделся. Потому что, видите ли, он совсем другой теперь, я его поцеловала, значит, готова это сделать с абсолютно любым мужиком. Не разговаривает со мной 3-й день. И вы про женскую логику что-то говорите? © Палата № 6 / vk
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Скажем прямо, мы небогаты. И вот понадобился новый водонагреватель. Посмотрел и понял, что новый стоит не меньше 300 долларов. И тут в магазине началась распродажа и его удешевили до 200. Купили, осталось 100 долларов. Отчего бы не пойти и не поужинать на них в приличном месте? Вот моя логика, для меня она имеет смысл. А вот жена почему-то на это не купилась. © Pierre Cardone / quora
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Берем на работу нового водителя. День катаюсь с ним, показываю торговые точки, знакомлю с сотрудниками, рассказываю, что делать. Мужичок всю дорогу болтает:
— Вот я раньше был водителем на фирме — брал, сколько захочу, никто не контролировал. Машину мыл у них бесплатно, чуть ли не каждый день. Аккумуляторы холода у них были не под учетом, не то что у вас.
— А чего уволился?
— Да закрылась чего-то фирма, банкрот. © ProVizorUA / pikabu
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Малыш: «Когда вырасту, женюсь на мамочке».
Мама: «Ты не можешь жениться на мне, потому что нельзя выйти замуж за члена семьи».
Малыш задумчиво: «Тогда как ты вышла замуж за папу?» © huazzy / reddit
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Вот мужчины посмеиваются над якобы женской логикой, все им не так, а сами тоже порой хороши. У мужа в приданом от прошлых хобби осталось много магнитофонных кассет. Как-то чуть было не отправил их в мусорку, дескать, позапрошлый век, кто их будет слушать.
«Я буду», — выступила в защиту. На кассетах нашелся чудный музончик диско. Кассеты по своей вечной привычке оставляю в магнитофоне, до следующего раза, чтобы по сто раз не вынимать-вставлять. И каждый раз за это получаю злобный выговор: «Не оставляй их в магнитофоне, они размагничиваются!» На мой вопрос, где логика в том, что собиравшийся выбрасывать кассеты на помойку вдруг озаботился их размагничиванием, мне отвечают: «При чем здесь это?» © vare4ka70 / livejournal
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У нас на складе водитель автопогрузчика отработал все свои смены и взял 1 переработку и получил 30 тысяч рублей. Его коллега отработал все свои смены плюс взял 7 переработок и получил те же деньги. Естественно, коллега удивился и пошел к начальнику разбираться: «В чем дело, почему я отработал на 6 смен больше, а получил столько же?» «Рабочие часы у тебя посчитаны правильно, просто мы отменили тебе премию — зарплата ведь и так получилась больше обычного». Больше на том складе никто переработки не брал. © blackjack87 / pikabu
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Моя мелкая племянница: «Я умею считать до 10», — и начинает считать до 10.
Я: «Хорошо, а можешь сделать это задом наперед?»
— Ага... это просто, — поворачивается ко мне спиной, смотрит в другую сторону и считает до 10. © wlane13 / reddit
«Мое фото из детского сада. Мама спросила, почему я не улыбаюсь на фото, я ответила: „Мне было стыдно“. Вот такая была логика в 5 лет».
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Я был уверен, что раз единороги вымышлены, то принцы и принцессы тоже. Они ведь тоже из сказок? Так что все логично. И когда на уроке учитель упомянул короля, я встал и спросил, есть ли у короля дети. Он ответил, что да, принцы и принцессы. Я смело заявил, что нехорошо выдумывать, потому что они вымышлены. Короче, до меня дошло... и остаток дня я провел в гордом молчании. © mehb***h / reddit
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Обиделась на брата за то, что... он обиделся на меня. Подходит он ко мне через час со словами: «Мне только 14 лет, но такое чувство, будто я прознал всю женскую логику. Объясни мне теперь, как я должен извиниться? Прости меня за то, что я на тебя обиделся?» Приучаем смолоду, так сказать. © Палата № 6 / vk
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Жена работает преподавателем в сельском техникуме, направление животноводческое, аграрное. И вот неделю уже на 2–3 часа запирается в комнате и проводит занятия по скайпу, выходит уставшая. Спрашиваю:
— Чему учишь-то?
— Основам банковского дела, нам заказ из центра занятости поступил, пришлось разобраться. Типа курсов по профессии для 20 человек сразу.
— Как много из них после ваших курсов пойдет работать в банк, когда у нас на весь район только один офис?
— Скорее всего, никто. Чего ты пристал? Какая разница, главное — платят. © Volkovodec / pikabu
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Самый убойный и якобы логичный аргумент в споре: «Это здравый смысл!» Люди, которые так говорят, фактически вещают: «Я о предмете разговора знаю немного, но я что-то там по этому поводу считаю. А потому мне кажется логичным и очевидным, что оппонент должен безоговорочно принять мою точку зрения». Это ленивая тактика. © Dan Holliday/ quora
- Когда училась в начальных классах, у нас был отвратительный учебник по математике. Считалось, что его методика работала не только на математику, но и на логику ребенка, заставляя его нестандартно мыслить. В конце каждой темы была загадка, которая не имела никакого отношения к математике. Однажды нам на дом задали решить такую загадку: «Что есть у слонов, чего нет у других животных?» Как вы думаете, какой был ответ? Уши? Хобот? Нет, блин, это СЛОНЯТА! Как второклашки должны были до этого додуматься? © Палата № 6 / vk
- В детстве у меня была «особенная» логика. Я была уверена, что если заткнуть уши пальцами, то все вокруг тоже перестают слышать звуки. Я же не слышу? Значит, и окружающие не должны. Сидим мы в классе однажды, учитель читает какой-то рассказ, а я искренне радуюсь новому умению «лишать всех слуха». Решила проверить его на практике: заткнула уши пальцами и как заору в полной уверенности, что никто меня не услышит. Ну вы поняли, да? Все уставились на меня, и я до сих пор уверена, что моему соседу не мешало бы тогда сменить штанишки. © ImJustAnotherMartian / reddit
А вы сталкивались с примерами «особой» логики?