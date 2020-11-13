15 примеров проявления смекалки, которой могут позавидовать создатели «Очумелых ручек»

Народная мудрость (читай: смекалка) выручала не одно поколение. Казалось бы, ну зачем сейчас изобретать что-то, когда все можно купить, даже не выходя из дома. Ан нет, люди продолжают придумывать все новые и новые способы облегчения жизни. Например, как герои нашей статьи. Некоторые из их идей могут пригодиться в жизни. Нам, в частности, понравился вариант со стикерами. А вам?

AdMe.ru узнал много крутых лайфхаков, которые действительно могут сэкономить время и существенно упростить жизнь. Ну а в конце статьи традиционно припрятано кое-что умилительное.

Как очистить слив от волос, не разбирая его

Если разрезать мыло, каждая из его половинок будет служить дольше, чем кусок целиком

Лайфхак для тех, кого кусают комары

От комаров, мошек и разных мелких гадов, которые любят нас погрызть, отлично помогает ванилин, разведенный в воде. Достаточно немного набрать в пульверизатор и опрыскать себя и все рядом. Работает на 100 %. © Евгения Козловская / AdMe

Оказывается, они отлично подходят для хранения чистящих средств!

«Я устала ударяться ногами о ножку собачьей лежанки, поэтому сделала так»

Используйте нож для резки яблок, чтобы быстро покрошить лук

В помощь худеющим

На днях случайно наткнулся на интересную фичу. В холодильнике перегорела лампочка. Пару дней не было возможности заменить. За это время заметил, что еда там стала менее привлекательной. Открываю холодильник по привычке вечером: чем бы перекусить? А внутри все некрасивое, темно и страшно. Закрываю, ничего не взяв. Стал меньше есть. © Walery50 / Pikabu

«Положите мороженое в пакет с застежкой-молнией, чтобы его было удобнее брать (это подсказал мой кондитер)»

Мамы — они такие

Никогда не знаешь, где может пригодиться S-образный крючок

Гениально!

Жена — безумно ревнивый человек. Время от времени доставала меня моими контактами в телефоне, моими входящими и исходящими звонками и так далее. Чтобы не поднимать скандал, терпел, пояснял, кто это, кто звонил, почему. Однажды терпение лопнуло. Посадил жену рядом и прошелся по всем ее контактам в телефоне и социальных сетях, при этом устраивая скандал и ревнуя к каждому мужскому имени (специально, конечно). Все это продолжалось часа 2, не поленился. Третий месяц тишина. © Лайфхаки / Vk

Главное — не перегрузить барабан

Хорошая идея

У нас весь дом в цветных наклейках. На двери в туалет стикер с надписью «Не забудь закрыть крышку унитаза», на посудомоечной машине — «Разбери посуду», возле кошачьего лотка — «Поменяй этот песок и купи новый» и так далее. Таким образом мы с мужем избегаем ссор по бытовым причинам. Я не пилю ему мозги, он не забывает выполнять мои просьбы. В общем, в отношениях все прекрасно. © Лайфхаки / Vk

Лайфхак для варки пельменей: использовать чайное ситечко, чтобы потом не выковыривать из тарелки перчинки

Как быстро сделать фрикадельки

Бонус: не беспокойтесь о покупке дорогих лежанок для кошек. Большинство все равно предпочитают картонные коробки