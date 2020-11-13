15 примеров проявления смекалки, которой могут позавидовать создатели «Очумелых ручек»
Народная мудрость (читай: смекалка) выручала не одно поколение. Казалось бы, ну зачем сейчас изобретать что-то, когда все можно купить, даже не выходя из дома. Ан нет, люди продолжают придумывать все новые и новые способы облегчения жизни. Например, как герои нашей статьи. Некоторые из их идей могут пригодиться в жизни. Нам, в частности, понравился вариант со стикерами. А вам?
AdMe.ru узнал много крутых лайфхаков, которые действительно могут сэкономить время и существенно упростить жизнь. Ну а в конце статьи традиционно припрятано кое-что умилительное.
Как очистить слив от волос, не разбирая его
Если разрезать мыло, каждая из его половинок будет служить дольше, чем кусок целиком
Лайфхак для тех, кого кусают комары
- От комаров, мошек и разных мелких гадов, которые любят нас погрызть, отлично помогает ванилин, разведенный в воде. Достаточно немного набрать в пульверизатор и опрыскать себя и все рядом. Работает на 100 %. © Евгения Козловская / AdMe
Оказывается, они отлично подходят для хранения чистящих средств!
«Я устала ударяться ногами о ножку собачьей лежанки, поэтому сделала так»
Используйте нож для резки яблок, чтобы быстро покрошить лук
В помощь худеющим
- На днях случайно наткнулся на интересную фичу. В холодильнике перегорела лампочка. Пару дней не было возможности заменить. За это время заметил, что еда там стала менее привлекательной. Открываю холодильник по привычке вечером: чем бы перекусить? А внутри все некрасивое, темно и страшно. Закрываю, ничего не взяв. Стал меньше есть. © Walery50 / Pikabu
«Положите мороженое в пакет с застежкой-молнией, чтобы его было удобнее брать (это подсказал мой кондитер)»
Мамы — они такие
Никогда не знаешь, где может пригодиться S-образный крючок
Гениально!
- Жена — безумно ревнивый человек. Время от времени доставала меня моими контактами в телефоне, моими входящими и исходящими звонками и так далее. Чтобы не поднимать скандал, терпел, пояснял, кто это, кто звонил, почему. Однажды терпение лопнуло. Посадил жену рядом и прошелся по всем ее контактам в телефоне и социальных сетях, при этом устраивая скандал и ревнуя к каждому мужскому имени (специально, конечно). Все это продолжалось часа 2, не поленился. Третий месяц тишина. © Лайфхаки / Vk
Главное — не перегрузить барабан
Хорошая идея
- У нас весь дом в цветных наклейках. На двери в туалет стикер с надписью «Не забудь закрыть крышку унитаза», на посудомоечной машине — «Разбери посуду», возле кошачьего лотка — «Поменяй этот песок и купи новый» и так далее. Таким образом мы с мужем избегаем ссор по бытовым причинам. Я не пилю ему мозги, он не забывает выполнять мои просьбы. В общем, в отношениях все прекрасно. © Лайфхаки / Vk
Лайфхак для варки пельменей: использовать чайное ситечко, чтобы потом не выковыривать из тарелки перчинки
Как быстро сделать фрикадельки
Бонус: не беспокойтесь о покупке дорогих лежанок для кошек. Большинство все равно предпочитают картонные коробки
А вы воспользовались бы каким-нибудь нашим лайфхаком?
Фото на превью BREN3 / reddit