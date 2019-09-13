15+ приемов от специалистов, которые помогут собраться, если жизнь трещит по швам

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Ежедневно современный человек сталкивается с трудностями и стрессами, которые действуют на нервную систему не лучшим образом. Поэтому многие обращаются за помощью к профессиональным психологам, а потом еще оказываются настолько добры, что делятся с нами в сети рекомендациями специалистов.

Мы в AdMe.ru воспользовались этой добротой и собрали пару десятков советов, которые по-настоящему помогли людям в борьбе со стрессом и обретении внутренней силы. А еще вас ждет бонус в виде пары советов от наших авторов о том, как бороться с тревогой.

Раньше я часто составлял длинные списки дел на следующий день. И всегда планировал больше, чем мог сделать. В итоге я выполнял только половину и чувствовал себя неудачником. Теперь в конце каждого дня я пишу список того, что сделал. И даже когда день кажется мне непродуктивным, я записываю то, что сделал, и понимаю, что это совсем неплохо. © unknown author

Лучшее, чему я научился от своего терапевта, было не то, что она говорила, а то, как она действовала: она всегда ждала, когда я закончу говорить. Ее ответы обычно звучали как мягкие наводящие вопросы: «Интересно, если...» или «Вы слышали о...». Активное слушание помогло мне обдумать проблемы и принять собственные решения. Раньше я даже не представлял, как часто я прерываю людей в разговоре. Молчание и желание понять собеседника научили меня по-новому разговаривать с людьми. © rowrowfightthepandas

Чувства не реальность. То, что я чувствую себя безнадежным, одиноким и бесполезным, не означает, что я действительно безнадежен, одинок и бесполезен. © CarbyMcBagel

Я обращался к психотерапевту по поводу тревоги и депрессии. Одним из моих страхов было провалить экзамены. И мы говорили о том, что будет, если это все-таки случится, что я предприму дальше в этом случае. Думать об этом было тяжело, однако это помогло мне справиться с тревогой. © rainbowfountains

Лучше говорить «Я хотел бы, чтобы это было сделано» вместо «Я должен это сделать». Это помогает снять напряжение. © frankiepoppet89

Наше время и энергия имеют определенную ценность. И мы тратим их точно так же, как и деньги. Мы же не отдаем все свои деньги, заработанные неделями труда, на дурацкие вещи, которые заставляют нас чувствовать себя плохо. Поэтому перестаньте тратить все свое время и энергию на ненужных людей и дурацкие занятия, от которых вам не становится хорошо. © pickleschnitzel

Представьте, что вы стоите на платформе, а тяжелые мысли — это поезда, которые приходят. Но вам совсем не обязательно садиться на каждый поезд. © xCPMG

Разговаривая с близкими о повседневных делах, перестаньте говорить «Нам нужно вынести мусор» или «Надо разобрать посудомойку». Когда мы произносим «Нам надо...», есть большая вероятность, что никто ничего не сделает, потому что каждый будет ожидать, что действовать начнет другой. Распределите ответственность между членами семьи: «Я должен проверить почту», «Ты сегодня закидываешь стирку». Это внесет ясность и поможет избежать недовольства. © ruckmonkeyrob

Мой психолог посоветовал: когда у тебя в голове без конца вертится какая-то неприятная мысль, взгляни на пять вещей в комнате и подробно опиши их. И правда, это помогает расслабиться и привести мысли в порядок. © archwolf

У меня было тревожное расстройство, так как я стремился все делать идеально. Психолог сказал мне, что нужно научиться ставить перед собой реальные задачи. Но не стремиться выполнить их на 100 %, а остановиться, когда будет готово 80 %. Например, если надо написать эссе из 1 000 слов, то я должен использовать лишь 800. Было трудно, но оказалось, что написать 800 слов и остаться в нормальном состоянии лучше, чем выдать 1 500 и чувствовать себя разбитым и измученным. © shonaabbz

Мой психотерапевт прописал мне... мягкую игрушку. Я купил плюшевого зайца и говорю с ним о своих чувствах. Если я расстроен, то могу погладить его и напомнить себе, что в мире есть и хорошее. Если злюсь — могу сжать зайчика. Это хороший способ выплеснуть эмоции. Иногда я даю его плачущим детям и мне становится хорошо от этого. Честно говоря, игрушка — это лучшее, на что я когда-либо тратил $ 5. © delightfullydemented

Мы с психологом говорили о моем пристрастии к алкоголю, и он сказал: «Вы всегда можете вернуться к тому, с чего начали». Действительно, если намеченные шаги не помогут, то я ведь всегда могу вернуться назад и алкоголь никуда не денется. Это очень помогло мне на пути к позитивным изменениям. © Katerh

Когда выясняете что-то с партнером, никогда не обвиняйте его. Всегда начинайте обсуждение с «Я чувствую, что...». © AverageJoe5555

«Ты не можешь спасти всех» — эти слова действительно изменили мое отношение к другим, а именно к моим братьям и сестрам. Раньше я хотел «помогать»: давал советы, выносил суждения и так далее. Теперь я считаю, что люди, которые действительно нуждаются в помощи или совете, попросят меня о нем напрямую. © edyer89

В период депрессии я каждый вечер записывал три хороших события, которые произошли в течение дня. Даже мелочи: например, я приготовил себе вкусный обед или получил приятное сообщение. Может показаться, что это слишком просто, но такой способ помогает ощутить, как много хорошего происходит с нами каждый день. © slabofmarble

Когда вас хотят сделать виноватым, можно ответить: «Мне жаль, что ты так чувствуешь». Я сказал это своей матери, когда она хотела внушить мне чувство вины за то, что я не провожу с ней достаточно времени (мы живем вместе и видимся каждый день). Мне правда очень жаль, что ей было плохо от того, что она себе придумала, — мы проводим много времени вместе. Я не взял на себя вину, и этот опыт изменил мою жизнь. © Shervivor

Терапевт сказал моему другу, страдающему социальной тревожностью: «Попробуйте за одну минуту вспомнить и назвать вещи, которые вас напрягают в других людях. Вряд ли вы вспомните много. Точно так же и другие люди не видят в вас этого». © jardedCollinsky

Чтобы взять себя в руки в момент сильного беспокойства и тревоги, нужно сделать глубокий вдох и представить, будто вдыхаешь аромат свежих цветов. Затем сделать такой же глубокий выдох, как когда задуваешь свечи на торте в день рождения. © cllaudz

Бонус: есть способы немного улучшить свою жизнь прямо сейчас

Когда мои близкие опаздывали хоть на минуту, в моей голове сразу начинали мелькать жуткие картинки того, что могло с ними произойти. Я рассказала об этом своему психотерапевту, и он спросил: «Вы совершили что-то ужасное? Чем вы могли заслужить столь страшное наказание?» Ничем. Всякий раз, когда мне в голову лезет такое, я напоминаю себе, что не сделала ничего плохого и не заслужила такой боли. Может, это нерационально, но мне помогает.

Чтобы помочь справиться с ощущением собственной никчемности и повысить самооценку, врач посоветовал мне составить генеалогическое древо до 7-го колена. Изучить максимально подробно жизненный путь каждого человека: подумать о трудностях, с которыми они столкнулись, как они жили, как растили детей. Так я смог осознать, что все эти люди жили, работали и трудились в конечном счете ради того, чтобы родился Я САМ — личность и человек с историей.