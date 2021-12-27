15+ случаев, когда реальность уложила ожидания на обе лопатки

Шопинг — процесс непредсказуемый. Даже покупая закрытую коробочку в обычном магазине, никогда не можешь быть уверенным, что окажется внутри. Что уж говорить об онлайн-покупках, в результате которых можно получить все, включая кота в мешке. В таких ситуациях остается либо жаловаться всем вокруг на продавцов и службы доставки, либо посмеяться над неудачей вместе со всем интернетом.

Мы в AdMe.ru сами стараемся принимать житейские неурядицы с юмором и очень ценим пользователей, которые готовы делиться своими покупочными фейлами со всем миром. А в бонусах мы расскажем о немного странной услуге и главном разочаровании взрослых людей.

«Зато самый дешевый»

Конечно, очень оригинально. Мешка нет, работает так: приклеиваешь на низ салфетку, робот ездит и на салфетку все налипает. © Ramhass / Pikabu

Можно привязать к нему мокрую тряпку, и пусть ползает с ней. © CongoSkiingClub / Pikabu

«Хотел подарить жене платье, в итоге упаковал ее в пакет»

Надо теперь феном задуть, чтобы по фигуре село. © Denitaliano / Pikabu

«Они даже не пытались»

Наверное, белки съели

«Только что заказал пиццу за $ 20. Начинка пришла в отдельной коробке»

«Несколько дней искал мои „доставленные“ посылки. Оказалось, их положили в мусорный контейнер, а его вывезли 2 дня назад!»

«Мой партнер заплатил местному изготовителю тортов и подарил мне продуманный подарок»

«У меня были заниженные ожидания в отношении макаронов, но е-мое»

«Просто хотела подарить дочке милый пончик»

«Дружеское напоминание больше ничего не покупать в этом магазине цветов»

«Встречайте неповторимый авторский стиль и смелые производственные решения»

«Самые разочаровывающие кексики с начинкой»

«Зачем было рисовать столько брокколи на упаковке, если их почти нет внутри?»

«Подруга заказала доставку пиццы. Ожидание было томительным, а реальность оказалась слишком сурова»

«Повар, видимо, решил приготовить пиццу по принципу „большому куску рот радуется“».

«Я нашла подставку для зубной щетки в виде Человека-паука»

«Санта, ты ли это?»

Бонус № 1: «Не думала, что мастер поймет все так буквально и сделает даже стрелочку курсора»

Бонус № 2

А какой была ваша самая разочаровывающая покупка?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.