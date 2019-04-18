15 переписок, в которых прекрасно буквально каждое слово

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Переписки в чатах техподдержки, искрометные диалоги с таксистами, уморительные разговоры в мессенджерах и старые добрые СМС уже давно заслужили звание отдельного жанра современной литературы. Часто случайность превращает обычный разговор в готовый шаблон для анекдота, а скриншоты переписок отправляются в интернет набирать тысячи лайков.

Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем героев, которые выложили эти диалоги в сеть, и надеемся, что они и вам поднимут настроение.

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А у вас есть скриншоты переписок, которые вы запомните на всю жизнь?