15 переписок, в которых прекрасно буквально каждое слово
Переписки в чатах техподдержки, искрометные диалоги с таксистами, уморительные разговоры в мессенджерах и старые добрые СМС уже давно заслужили звание отдельного жанра современной литературы. Часто случайность превращает обычный разговор в готовый шаблон для анекдота, а скриншоты переписок отправляются в интернет набирать тысячи лайков.
Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем героев, которые выложили эти диалоги в сеть, и надеемся, что они и вам поднимут настроение.
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А у вас есть скриншоты переписок, которые вы запомните на всю жизнь?
Фото на превью SemenRofe / Twitter