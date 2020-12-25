15 переписок с родителями, которые могут поставить детей на место одной хлесткой фразой
Молодое поколение любит подшучивать над своими родителями, которые на вы с техникой и соцсетями, не разбираются в современных трендах и вздрагивают, услышав очередное сленговое словечко. Но разница во вкусах и взглядах вовсе не означает, что у наших мам и пап плохи дела с остроумием. Порой они искусно ставят нас на место одной лишь хлесткой фразой, заставляя едва ли не подбирать челюсть с пола.
Мы в AdMe.ru спешим напомнить вам, что наши родители могут и не разбираться в мемах, но сами легко могут стать их героями. А из бонуса вы узнаете, что чувство юмора — вещь наследственная.
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Бонус: яблоко от яблони
А ваши родители часто выдают перлы в переписках? Какой из них вы запомнили на всю жизнь?