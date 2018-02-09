15 пар, которые не забывают вовремя добавить в отношения остроты

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Сколько бы статей женские журналы ни выпустили на тему того, что над отношениями нужно серьезно работать, реального толку от этого не будет. Ровно до того момента, пока вы не встретите свою истинную половинку, с которой наконец-таки приобретете искомые любовь, гармонию и незабываемые дурашливые мгновения. Как и произошло у этих счастливчиков. AdMe.ru собрал 15 пар, которые знают, что отношения требуют не только серьезной работы со стороны обоих партнеров, но и нотки безуминки. Без нее никуда.

1. «Моей жене нравится, когда я делаю работу по дому, поэтому, пока она на работе, я решил отправить ей эти фотки в надежде завести ее»

2. «Если Хоcе со мной расстанется, знайте, что это все из-за того, что он достаточно натерпелся»

3. «Мама отправила это в групповой чат, и папа в ответ отправил фотку, от которой я чуть не сдохла»

4. «Попросил девушку прислать фото без одежды. Она снова взяла верх»

5. «Мой пост vs. пост моего парня»

6. «Парень в маникюрном салоне прямо сейчас подкармливает свою девушку куриными наггетсами, пока ей делают ногти. Вот та любовь и поддержка, которые мне нужны»

7. «Думала, что выгляжу сегодня просто потрясно, ровно до того момента, пока мой парень не сказал, что я похожа на персонажа из „Губки Боба“»

8. «Ржу. Телефон парня делает фото, когда кто-то вводит неверный пароль при его разблокировке. На всех снимках я»

9. «Мы с женой любим подколоть друг друга „неожиданным Чарли“. Кажется, Чарли больше не находит это забавным»

10. «Когда папа отжигает — это сильно»

11. «Мама купила накладные ресницы и специальный клей для них, и теперь мой папа сидит и клеит эти реснички, слушая мамину музыку. Если это не любовь, то что тогда любовь?»

12. «Моя мама сделала папе бейджик по случаю его отъезда в Вегас без нее»

13. «Почему мой папа пишет маме в личку так, словно он пытается ее склеить»

14. «Мама попросила папу приодеться и вручила ему „Оскара“ за „Лучшего мужа“. Я хочу быть такой же крутой женой»

15. «Каждый год мой отец уходит из дома в день их первого с мамой свидания, чтобы надеть свою старую школьную куртку, а затем позвонить в дверь и спросить, дома ли Крис и не выйдет ли она с ним погулять. Он уже в 44-й раз воссоздает этот момент»