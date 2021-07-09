15 отзывов, которые с легкостью дадут фору любому анекдоту

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Нельзя просто так взять и оставить стандартный отзыв либо ответ на него. Именно этим принципом, скорее всего, и руководствовались наши сегодняшние герои, которые даже в такое будничное дело умудрились (иногда даже без умысла) замешать нотку юмора.

Коллектив AdMe.ru даже в этих темах держит руку на пульсе и хочет, чтобы вы оценили широту мысли отдельных покупателей и продавцов.

«Захотел постричься, начал выбирать и смотреть отзывы клиентов о барберах. Наткнулся на этот»

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Отзыв-фальстарт

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«На днях читала отзывы одного торгового центра и наткнулась на такое. Сочувствую этому работнику ЗАГСа»

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