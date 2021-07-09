15 отзывов, которые с легкостью дадут фору любому анекдоту
Нельзя просто так взять и оставить стандартный отзыв либо ответ на него. Именно этим принципом, скорее всего, и руководствовались наши сегодняшние герои, которые даже в такое будничное дело умудрились (иногда даже без умысла) замешать нотку юмора.
Коллектив AdMe.ru даже в этих темах держит руку на пульсе и хочет, чтобы вы оценили широту мысли отдельных покупателей и продавцов.
«Захотел постричься, начал выбирать и смотреть отзывы клиентов о барберах. Наткнулся на этот»
Кажется, собирается новый кинозал
Отзыв-фальстарт
Трагедия владельца квадрокоптера
Когда выбрал не слишком удачную формулировку
Жизненный урок в неожиданном месте
Хитрость уровня «профи»
У каждого свое понимание термина «хороший продавец»
Производители, задумайтесь
От зоркого глаза зрителя ничего не скроешь
«На днях читала отзывы одного торгового центра и наткнулась на такое. Сочувствую этому работнику ЗАГСа»
Это достойная ответочка
Без комментариев
Человек даже доказательство «недочета» прикрепил
Кто знал, что за покупкой трусов может скрываться такая драма
А как вы относитесь к культуре отзывов? Сами часто оставляете?
Фото на превью ShlyapaKopaticha / Pikabu
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