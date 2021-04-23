15 острых на язык покупателей, чьи отзывы — веская причина заходить в интернет-магазины почаще
Онлайн-шопинг прочно вошел в нашу жизнь, и на поиски нового платья мы теперь отправляемся не в ближайший торговый центр, а в интернет-магазин. По данным статистики, женщины чаще всего покупают в сети одежду и спортивные товары, а мужчины — технику. Что бы мы ни заказывали, при выборе мы обращаем внимание на отзывы, в которых можно найти много полезного. А некоторые комментаторы иногда выдают такие перлы, что немедленно хочется приобрести вещь, не читая ее описание.
Мы в AdMe.ru тоже периодически делаем заказы в интернете и встречаем отзывы, в которые авторы явно вложили всю душу. Спешим поделиться ими с вами.
И у котиков мерзнут ушки
Безопасность превыше всего
Современных кошек ничем не удивишь
В таком соревновании вы точно еще не участвовали
Веселый выдался день рождения
И правда, отличные витамины
Кто у нас тут любитель остренького?
Минутка грусти
Не стоит ворошить прошлое
Что-то с вашим термометром не так
Зато кофе отличный, а остальное — мелочи
Какая интересная жизнь у людей!
Кошка в очередной раз разбила сердечко человеку
Зато все наглядно
Наполняйте жизнь впечатлениями!
Какие из этих отзывов, по-вашему, описывают товар лучше, чем любая реклама? Попадались ли вам такие? А может быть, вы и сами не прочь написать ироничный комментарий?