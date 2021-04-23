15 острых на язык покупателей, чьи отзывы — веская причина заходить в интернет-магазины почаще

Онлайн-шопинг прочно вошел в нашу жизнь, и на поиски нового платья мы теперь отправляемся не в ближайший торговый центр, а в интернет-магазин. По данным статистики, женщины чаще всего покупают в сети одежду и спортивные товары, а мужчины — технику. Что бы мы ни заказывали, при выборе мы обращаем внимание на отзывы, в которых можно найти много полезного. А некоторые комментаторы иногда выдают такие перлы, что немедленно хочется приобрести вещь, не читая ее описание.

Мы в AdMe.ru тоже периодически делаем заказы в интернете и встречаем отзывы, в которые авторы явно вложили всю душу. Спешим поделиться ими с вами.

И у котиков мерзнут ушки

Безопасность превыше всего

Современных кошек ничем не удивишь

В таком соревновании вы точно еще не участвовали

Веселый выдался день рождения

И правда, отличные витамины

Кто у нас тут любитель остренького?

Минутка грусти

Не стоит ворошить прошлое

Что-то с вашим термометром не так

Зато кофе отличный, а остальное — мелочи

Какая интересная жизнь у людей!

Кошка в очередной раз разбила сердечко человеку

Зато все наглядно

Наполняйте жизнь впечатлениями!