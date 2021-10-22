15 обыденных для немцев ситуаций, попав в которые, иностранцы лишь рты раскроют от изумления

Окружение, в котором человек растет, живет и развивается, безусловно, влияет на его характер. Устои, традиции и даже язык каждой нации или страны формируют особый склад ума. Это и делает представителей разных государств немного или даже сильно непохожими друг на друга.

Иногда при контактах с немцами жителям других стран бывает непривычна их манера общения. Но мы в AdMe.ru считаем, что из любой неловкой ситуации можно найти выход, а заодно и узнать обычаи другой страны получше.

Когда я жил в пригороде Франкфурта, мой сосед любил напоминать мне о том, что я должен помыть машину. Она не была очень грязной. По американским стандартам она была даже чистой. Но после того, как я 3 недели проездил, ни разу не помыв свой транспорт, сосед решил меня этому научить. Он подошел и принялся сам мыть мою машину, а я просто стоял рядом. Спустя 10 минут я поинтересовался, нужна ли ему помощь. Он ответил: «Нет. Я лучше все сделаю сам, чтобы ты понял, как это делается». © Steve Auerbach / Quora

Снимаем с женой в Германии квартиру. Возвращаюсь я вечером домой и путаю квартиры. Вставляю ключ в «свою» дверь, а ключ не поворачивается. Продолжаю ковыряться. Вдруг открывается дверь и передо мной появляется огромный мужик. Спокойным голосом он выдает: «Добрый вечер! Чем я могу вам помочь?» До меня доходит, что я зашел не туда. Впав в панику, я встал и выдал не менее эпичную фразу: «Добрый вечер! Нет, спасибо, я уже все. Доброй вам ночи», — и ушел быстрым шагом. © Alex.Kukuruza / Pikabu

«А вы когда-нибудь видели шоколадную пиццу? Я — никогда. Германия продолжает удивлять меня».

Переехала в Германию и начала встречаться с парнем. Он красивый, добрый, с отличной работой. Однако есть одно но: живет с родителями. Через 4 года я начала плавно намекать, что неплохо бы начинать жить вместе. Сначала были отговорки, но в итоге он признался: «Я не готов, съеду от родителей в 35, а ты, если любишь, 10 лет подождешь». © Подслушано / Ideer

Работала в ресторане в Германии. Как-то начальник меня учил варить яйцо. Сварил, разрезал и съел половинку. Потом ушел по делам, а вторую половину я выкинула в мусорник. Через 5 минут он возвращается, спрашивает: «Где яйцо?» Я показываю на мусорное ведро. Тут он как закричит: «Катерина! Вы меня только что ограбили на 1 евро». А потом достал яйцо из мусорника, помыл его и съел. © Палата № 6 / VK

Как-то я спросил у немца, знает ли он, который час. Так он посмотрел на часы, ответил, что знает, и пошел дальше. Позже мой начальник объяснил мне, что немцам следует «говорить именно то, что ты имеешь в виду». Я постоянно держал эту мудрость в голове до конца моего проживания в Германии. © TheRoyaleDudeness / Reddit

Одно время я каждый день ездил на немецком поезде между городами. Как-то раз останавливается поезд на станции, ну и «дружной и радостной толпою» немецкие пассажиры ломятся в вагон. Кто успел — тот и занял место. Залетает пожилая женщина и ставит сумку на соседнее место. За ней заходит молодая девушка и пытается сесть на место, на что женщина говорит: «Мой муж сейчас уже идет, и это его место». Девушка берет ее сумку, ставит ей на колени и заявляет: «Данное отделение вагона подразумевает проезд по билетам без указания места, таким образом, вы не имеете права резервировать для кого бы то ни было место» — и тут же садится на место. У бабули вид был ошарашенный. Тут приходит муж и спрашивает: «Где мое место»?, а дама отвечает: «Молодая девушка его заняла». Немец выпучил глаза: «Как, почему?» Девушка спокойно повторила все, что сказала его жене. Дед замолчал. © KZIG / Pikabu

Недавно с мужем впервые побывали в гостях у друзей из Германии, с которыми познакомились на отдыхе в Турции. В одно утро садимся завтракать, друг готовит яичницу с беконом и достает фарш. Ставит его на стол и показывает, чтоб мы его посолили и поперчили. К концу завтрака мы уже забыли о нем, как вдруг подруга берет этот сырой фарш, намазывает толстым слоем на хлеб и с аппетитом ест. Сырой фарш. На наше недоумение сказала, что у них это нормально. А мы сидели и тихо офигевали. © Палата № 6 / VK

Свой первый культурный шок я испытала, когда мне было 5 лет. Моя семья переехала из Румынии в Германию. Как-то раз я была в гостях у своей немецкой подруги. Когда настало время обеда, родители подруги позвонили моим, чтобы те меня забрали. Потому что Мерле нужно было есть. В одиночестве. © Marierriot / Twitter

Вот такой диалог у меня состоялся с продавцом в берлинском магазине обуви:

— У вас есть такие ботинки 43-го размера?

— А вы их поискали?

— Да, и ничего не нашел. Не могли бы вы посмотреть на складе?

— Я занимаюсь только детскими ботинками. © chatfrank / Reddit

— У вас есть такие ботинки 43-го размера? — А вы их поискали? — Да, и ничего не нашел. Не могли бы вы посмотреть на складе? — Я занимаюсь только детскими ботинками. © chatfrank / Reddit На работе нам приходили электронные письма примерно такого содержания: «После вечеринки на кухне осталась еда. Пожалуйста, угощайтесь». Сначала я была немного в шоке от таких сообщений. Я не понимала, зачем работникам престижной компании подбирать то, что не доели на какой-то вечеринке. Но позже я узнала, что эти остатки — абсолютно свежая и нетронутая еда. Позже я и сама несколько раз присоединялась к поеданию «остатков». © Ruchika Luthra / Quora

«Подруга живет в Германии. Пишет с утра: „Вчера сидели в кафе. В Германии запретили одноразовый пластик, поэтому к коктейлю прилагалась бумажная соломинка. Когда та размокла и ее стало невозможно использовать, мне дали макаронину. В итоге макаронину я съела“».

Мы с девушкой пытались уехать из Вены в Берлин. Пересекли границу на поезде и уже в Германии ждали пересадки на следующий поезд. Но когда время начало приближаться к 2 часам ночи, а поезда все не было, мы немного занервничали. Тогда мы перебрались в вокзальное кафе. С нами решил заговорить какой-то немец. Мы рассказали ему, что ждем поезд на Берлин. Он спросил, где мы будем жить. Я ответил, что мы снимем номер в гостинице или хостеле. И немец сказал: «Нет-нет, вам стоит остаться у меня. Я сейчас позвоню жене». Затем он взял напрокат машину и вез нас 3 часа в Берлин. Добравшись до его дома, мы познакомились с его женой, и следующие несколько часов мы просто разговаривали и смеялись все вместе. А на следующий день они провели нам экскурсию по Берлину и оставили у себя и на следующую ночь тоже. В какой еще стране человек может пригласить в свой дом незнакомцев, которых только что встретил в вокзальном кафе? © Robert Wesley Snyder / Quora

Дочь знакомых пошла в ясли в Германии в 1,5 года. В 2,5 года была встреча с воспитателями яслей. Все хорошо, но есть небольшая проблема. Знакомые сразу навострили уши:

— Что за проблема?

— Ваша дочь не очень уверенно намазывает паштет на булочку.

Ребенку 2,5 года, напоминаю еще раз. То есть остальные дети в ее группе в яслях, судя по всему, намазывают паштет на булочку уверенно. © boton95 / Pikabu

«Только в немецком магазине можно купить 1 крашеное яйцо, сваренное вкрутую».

Когда я попытался позвонить в немецкий медицинский центр и узнать информацию, которую не смог найти в интернете, мне просто посоветовали погуглить это. Я ответил, что пробовал, но не смог ничего найти, и спросил, нет ли специального сайта. Мне снова сказали:

— Погуглите.

— Извините, но я уже пытался. Может, вы погуглите за меня?

— Ну, я тоже не знаю. Погуглите вы. © CrimsonPorcelain2020 / Reddit

— Погуглите. — Извините, но я уже пытался. Может, вы погуглите за меня? — Ну, я тоже не знаю. Погуглите вы. © CrimsonPorcelain2020 / Reddit Я хотел отправить из Германии за границу посылку с календарем в пузырчатой упаковке. Девушка на почте спросила, не книги ли это. Я ответил отрицательно. Тогда она сказала, что это будет бандероль и мне придется заплатить не € 4, а € 16. Я согласился, и тут оказалось, что теперь мне нужно упаковать посылку в коробку. Я не хотел с этим возиться и просто пошел в другое отделение почты. Там у меня снова спросили, не книги ли это. Я ответил «да», и мою посылку отправили за € 4 без дополнительной упаковки. © nznordi / Reddit

В Германии меня удивило количество людей, которые смело могут ответить «нет» на твою просьбу.

— Извините, вы не могли бы меня сфотографировать?

— Нет.

— Не могли бы вы мне подсказать, где метро?

— Нет.

— Какой поезд отправляется в Будапешт?

— Нет! © Mohammad Jordan / Quora