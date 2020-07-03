15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps

Никогда не знаешь, в какой момент автомобиль Google промчится по улице, сделает твое фото и навсегда сохранит его на своей карте. И если не получится предстать перед миром с лучшей стороны, то можно хотя бы посмеяться от души над получившимся результатом.

Мы в AdMe.ru отобрали яркие иллюстрации, которые пользователи сети нашли на картах Google. А в бонусе расскажем о человеке, который не пожалел личных сбережений, чтобы его страна тоже там появилась.

Дорога улыбается тебе

Google разглядит все

«Да, Google, именно так работают мосты!»

Когда решил исследовать загадочный тюлений остров на картах и наткнулся на выразительного тюленя

Очень странное местечко в Техасе

«Ты в порядке, друг?»

«Когда идеально припарковал свой автомобиль»

Надпись «дыра» мог сделать только человек с хорошим чувством юмора

«Сегодня мною был обнаружен очередной самолет, который, судя по следу, совершил посадку... в Антарктиде»

Когда сцену из «Один дома — 2» видишь наяву

«А этого милого кота почему-то зацензурили»

«Летающий кролик пойман на картах Google»

«Приближаем, приближаем, и вдруг...»

«Собираюсь отправиться на природу, изучаю карту, и тут на тебе: посреди леса — платежное устройство. Ну что ж, за ипотеку везде платить приходится»

«Удивительные лентикулярные облака, которые я нашел на картах Google, разглядывая Камчатский полуостров»

Так много кошек не каждый день увидишь

«Нашел редкий переднеприводный джип. Должно быть, у него большой двигатель»

Бонус: Таванда Канхема потратил $ 5 000, чтобы его родная страна появилась на картах Google

Африканская страна Зимбабве не была оцифрована на Google Maps. Это показалось несправедливым 37-летнему Таванде Канхеме. Он вернулся из США на малую родину и две недели снимал местные достопримечательности, чтобы их могли увидеть люди со всего мира. Таванда выложил на Google Street View центральные деловые районы столицы Хараре, город Мутаре, создал тур по водопаду Виктория и руинам Великого Зимбабве.