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15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps

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Никогда не знаешь, в какой момент автомобиль Google промчится по улице, сделает твое фото и навсегда сохранит его на своей карте. И если не получится предстать перед миром с лучшей стороны, то можно хотя бы посмеяться от души над получившимся результатом.

Мы в AdMe.ru отобрали яркие иллюстрации, которые пользователи сети нашли на картах Google. А в бонусе расскажем о человеке, который не пожалел личных сбережений, чтобы его страна тоже там появилась.

Дорога улыбается тебе

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© hardstyle / Reddit, © Google Maps

Google разглядит все

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© fourhourtarget / Twitter

«Да, Google, именно так работают мосты!»

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© Lothken / reddit

Когда решил исследовать загадочный тюлений остров на картах и наткнулся на выразительного тюленя

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© TheApendes / Reddit

Очень странное местечко в Техасе

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© Godzilla_boss_300 / Reddit

«Ты в порядке, друг?»

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© Feeling-Very-Berry / Reddit

«Когда идеально припарковал свой автомобиль»

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© xlicer / reddit, © Google Maps

Надпись «дыра» мог сделать только человек с хорошим чувством юмора

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© Pcriz / Reddit

«Сегодня мною был обнаружен очередной самолет, который, судя по следу, совершил посадку... в Антарктиде»

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© Foxy1503 / pikabu, © Google Maps

Когда сцену из «Один дома — 2» видишь наяву

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© weecscy / Reddit

«А этого милого кота почему-то зацензурили»

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© eddASU / reddit

«Летающий кролик пойман на картах Google»

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© Unknown / imgur

«Приближаем, приближаем, и вдруг...»

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© homerchick / pikabu

«Собираюсь отправиться на природу, изучаю карту, и тут на тебе: посреди леса — платежное устройство. Ну что ж, за ипотеку везде платить приходится»

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© hlopenkov88 / pikabu

«Удивительные лентикулярные облака, которые я нашел на картах Google, разглядывая Камчатский полуостров»

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© swadextra / reddit

Так много кошек не каждый день увидишь

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© DM_life_advice / reddit, © Google Maps

«Нашел редкий переднеприводный джип. Должно быть, у него большой двигатель»

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© diet_coak / reddit, © Google Maps

Бонус: Таванда Канхема потратил $ 5 000, чтобы его родная страна появилась на картах Google

15+ человек, которые сделали бомбические находки, путешествуя по Google Maps
© dear_ms_leading_ / reddit

Африканская страна Зимбабве не была оцифрована на Google Maps. Это показалось несправедливым 37-летнему Таванде Канхеме. Он вернулся из США на малую родину и две недели снимал местные достопримечательности, чтобы их могли увидеть люди со всего мира. Таванда выложил на Google Street View центральные деловые районы столицы Хараре, город Мутаре, создал тур по водопаду Виктория и руинам Великого Зимбабве.

А вы знаете как выглядят улицы вашего города на картах Google, находили там что-нибудь забавное?

Фото на превью hlopenkov88 / pikabu
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