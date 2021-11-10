15+ находок в старинных домах, от которых сердце пропускает пару ударов

Иногда обычный на первый взгляд дом, в котором прожило уже много поколений, хранит в себе нераскрытые тайны. Винтажные игрушки, забытые книги и другие старинные вещи можно найти, если хорошенько покопаться. Так герои нашей статьи и сделали, а потом поделились результатами со всем миром.

Мы в AdMe.ru еще раз убедились, что проживание в старинном доме таит в себе немало приятностей. И одна из них — возможность откопать самый настоящий клад.

«Ключ от моего дома, построенного в 1937 году. Он до сих пор открывает все двери в доме»

«Но самая жуть в том, что запереть и открыть спальни можно только снаружи».

«В нашем доме до сих пор сохранилась дверца, через которую раньше молочники передавали молоко»

«Нашла старую куклу на чердаке моей тети. Она говорит, что, скорее всего, это игрушка конца XIX или начала XX века»

«Пол под фанерой в моем доме 1865 года постройки. Не понимаю, почему прошлые владельцы решили его „спрятать“»

«Когда разбирала вещи в старой квартире, то нашла раритет. Это бутылка царских времен»

«Помогал в доме престарелых, и мне дали журналы учета начала XX века. Их собирались сжечь, но я знал, что должен их спасти»

«Я взяла нож, разрезала линолеум в ванной и обнаружила оригинальную эдвардианскую плитку»

«Я нашел рядом с домом кирпич, которому уже 120 лет. Судя по дате, он изготовлен в конце мая 1901 года»

«Во время уборки в доме бабушки нашел книгу рецептов 130-летней давности»

«Папа попросил меня прибраться в старых книгах. Я чуть не разрыдалась, когда нашла множество гнезд. Целые я даже выбрасывать не стала»

«Делал уборку в санузле и нашел старый ртутный термостат»

«Римское надгробие в стене моего сада. Пытаюсь разобрать, что там написано»

«Ремонтировал мой дом 1918 года и прямо в стене нашел старую батарейку»

«Студенческий билет, который я достал из стены моего дома 1920-х годов»

«В сарае моих родителей я нашел этот скейтборд „Назад в будущее“ 1985 года. Жалко, что он в таком состоянии, но все же отличная находка!»

«Нашел портрет в стене во время ремонта»

«Занимаюсь реставрацией. Оконные рамы были сделаны специально для этого дома и пронумерованы. Вот что я нашла это под слоем краски»

«Посмотрите, какие обои с прекрасным узором я нашел под слоем других»

«Я нашел это сокровище на чердаке дома, которому более 100 лет»