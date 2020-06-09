15+ мыслей, которые неожиданно приходят в голову в душе, за рулем или перед сном

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Кажется, момент настоящей эврики случается только раз в жизни. Однако множество любопытных мыслей может постучаться в голову, когда вы меньше всего этого ожидаете. Например, внезапно осознаете, что никогда не встречали ни у кого такой же холодильник, как у вас дома. Или что ваш питомец может держать вас за хамелеона, ведь вы ежедневно меняете одежду.

Редакция AdMe.ru открыла для себя несколько удачных наблюдений от пользователей Reddit. И каждое из них, безусловно, на вес золота.

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А какие гениальные мысли приходили вам?

Фото на превью heyimglen / reddit

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