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15+ магазинов, в которых точно знают, чем удивить покупателей

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И чего только не встретишь в супермаркетах — кричащие вывески, смешные манекены, креативные услуги. Иной раз даже разобраться сложно, что перед нами — пример неудачного дизайна или модная инсталляция. Сегодня каждый поход за продуктами как прогулка по парку развлечений с шарадами, аттракционами и морем впечатлений, просто успевай записывать.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии от пользователей из серии «Это мне точно не показалось?» Поэтому собрали для вас несколько убойных примеров разнокалиберного торгового безобразия.

«В моем местном магазине мороженого на дно вафельных рожков кладут зефир, чтобы предотвратить утечку»

© jonnyload3 / Reddit

«Ммм, ZFC»

© Artazz / Reddit

«Это очень маленький магазин хот-догов»

© noneck50 / Reddit

«Недавно открыли магазин. Я все еще затрудняюсь поставить ударение во втором слове»

© Klayton91 / Pikabu

«Увидел это в одном магазине»

© CaptinStorm / Reddit

«Погода сегодня».

«Новый образ манекенов»

© Fitulya / Pikabu

«Разница цены»

© VadGam / Pikabu

«Покупаем кровать»

© AyoSummy / Reddit

«В местном шинном магазине есть банка, полная различных вещей, которые работники нашли внутри лопнувших шин»

© ****no-baby / Reddit

«Идеально подходит для моих гигантских ног»

© Cadence42336 / Reddit

«Шрек в моем супермаркете»

© AngryDorian124 / Reddit

Интерактивная упаковка

© exploitedworkerbee / Reddit

«Рекламный креатив»

© BearToptygin / Pikabu

«Это что-то новенькое»

© nuthinbutathing / Reddit

Работники магазина наскоро подлатали туалет для клиентов

© newbeggin / Reddit

«Персонал магазина позаботится о собаке, пока клиенты делают покупки»

© glasgowbound / Reddit

А вам попадались в магазине какие-нибудь приколы, которые можно смело запостить в соцсети и сорвать кучу лайков?

Фото на превью ****no-baby / Reddit
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