15+ магазинов, в которых точно знают, чем удивить покупателей

И чего только не встретишь в супермаркетах — кричащие вывески, смешные манекены, креативные услуги. Иной раз даже разобраться сложно, что перед нами — пример неудачного дизайна или модная инсталляция. Сегодня каждый поход за продуктами как прогулка по парку развлечений с шарадами, аттракционами и морем впечатлений, просто успевай записывать.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии от пользователей из серии «Это мне точно не показалось?» Поэтому собрали для вас несколько убойных примеров разнокалиберного торгового безобразия.

Именно для такого случая изобрели поводки. © Muzzledpet / Reddit

«В моем местном магазине мороженого на дно вафельных рожков кладут зефир, чтобы предотвратить утечку»

«Ммм, ZFC»

«Это очень маленький магазин хот-догов»

«Недавно открыли магазин. Я все еще затрудняюсь поставить ударение во втором слове»

«Увидел это в одном магазине»

«Погода сегодня».

«Новый образ манекенов»

«Разница цены»

«Покупаем кровать»

Я думаю, что это ее охранник. © Bindel2 / Reddit

«В местном шинном магазине есть банка, полная различных вещей, которые работники нашли внутри лопнувших шин»

«Идеально подходит для моих гигантских ног»

«Шрек в моем супермаркете»

Интерактивная упаковка

«Рекламный креатив»

«Это что-то новенькое»

Работники магазина наскоро подлатали туалет для клиентов

«Персонал магазина позаботится о собаке, пока клиенты делают покупки»

Нехорошо оставлять собаку вот так, под дождем. © dontdofunstuff / Reddit