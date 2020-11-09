15+ магазинов, в которых точно знают, чем удивить покупателей
И чего только не встретишь в супермаркетах — кричащие вывески, смешные манекены, креативные услуги. Иной раз даже разобраться сложно, что перед нами — пример неудачного дизайна или модная инсталляция. Сегодня каждый поход за продуктами как прогулка по парку развлечений с шарадами, аттракционами и морем впечатлений, просто успевай записывать.
Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии от пользователей из серии «Это мне точно не показалось?» Поэтому собрали для вас несколько убойных примеров разнокалиберного торгового безобразия.
- Именно для такого случая изобрели поводки. © Muzzledpet / Reddit
«В моем местном магазине мороженого на дно вафельных рожков кладут зефир, чтобы предотвратить утечку»
«Ммм, ZFC»
«Это очень маленький магазин хот-догов»
«Недавно открыли магазин. Я все еще затрудняюсь поставить ударение во втором слове»
«Увидел это в одном магазине»
«Погода сегодня».
«Новый образ манекенов»
«Разница цены»
«Покупаем кровать»
- Я думаю, что это ее охранник. © Bindel2 / Reddit
«В местном шинном магазине есть банка, полная различных вещей, которые работники нашли внутри лопнувших шин»
«Идеально подходит для моих гигантских ног»
«Шрек в моем супермаркете»
Интерактивная упаковка
«Рекламный креатив»
«Это что-то новенькое»
Работники магазина наскоро подлатали туалет для клиентов
«Персонал магазина позаботится о собаке, пока клиенты делают покупки»
- Нехорошо оставлять собаку вот так, под дождем. © dontdofunstuff / Reddit
А вам попадались в магазине какие-нибудь приколы, которые можно смело запостить в соцсети и сорвать кучу лайков?
Фото на превью ****no-baby / Reddit