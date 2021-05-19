15+ крышесносных моментов, во время которых люди поняли, что стали копией своих родителей

Когда я однажды дома крикнул своим детям: «Выключайте за собой свет, когда выходите из комнаты! Он стоит денег!» В этот момент я официально стал таким, как мой папа. © TheGoodJudgeHolden / Reddit

Когда понял, что теперь и сам больше не могу терпеть беспорядок. В прошлые выходные я сам взял и разобрал шкафчик с разными специями на кухне, рассортировал их и выкинул около 50 просроченных упаковок разных приправ и соусов. Самой старой оказалась бутылка соевого соуса, датируемая 2013 годом. Я долго откладывал эту задачу, так как терпеть не могу всю эту домашнюю работу. Но я должен признать, что почувствовал огромное удовлетворение в этот раз, аккуратно разложив все по полочкам. © GothTheLife88 / Reddit

Буквально вчера вечером, когда я разволновалась из-за того, что мой жених опаздывал на 5 минут, возвращаясь домой из спортзала. Я набрала его и сказала потом: «Ничего не поделаешь. Я волнуюсь за тебя». Так я стала такой же, как моя мать. © Dimeadozen21 / Reddit

Это произошло не со мной, а с моим братом. Однажды я проколол шину и заметил это только спустя час, когда заехал за братом, чтобы вместе навестить родителей. Мы сели в машину, и загорелся огонек, сигнализирующий о том, что есть какая-то проблема с колесом. Я хотел подкачать колесо, но оно уже совсем сдулось. Сказал брату, что у меня спустило колесо. А тот, недолго думая, ответил: «Ну, нельзя ехать со спущенным колесом». Это было как раз в духе очевидных и бесполезных советов, которые отец часто давал нам. Мы оба тут же поняли это и расхохотались. Я до сих пор подшучиваю над ним по поводу этой истории. © Sw6roj / Reddit

Когда моему отцу надо было идти на работу, а матери — нет, она просыпалась рано утром вместе с ним и готовила ему завтрак. Мне было непонятно, зачем это нужно, ведь она могла поспать еще пару часов, а отец и сам был в состоянии приготовить себе завтрак. Ну, собственно, пару лет спустя мой парень устроился на свою первую работу, а у меня был отпуск в связи с реорганизацией в клинике. И вот я просыпаюсь вместе с ним в одно время и готовлю ему завтрак. © _Almost_A_Doctor_ / Reddit