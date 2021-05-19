15+ крышесносных моментов, во время которых люди поняли, что стали копией своих родителей
Мы все так или иначе похожи на своих родителей. Изначально сходство обусловлено генетикой, а в дальнейшем оно проявляется как результат воспитания или копирования, осознанного или неосознанного, родительских привычек и манер. И конечно, можно по-разному относиться к данному факту и делать те или иные выводы — в зависимости от того, какое «наследство» досталось.
Мы в AdMe.ru подобрали занимательные и достаточно поучительные истории пользователей Reddit о ярких моментах осознания того, как сильно мы можем быть похожими на своих пап и мам.
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У моей лучшей подруги есть дочка примерно 2 лет. На прошлой неделе она попросила меня посидеть с ней. Девочка была немного сварливой и не хотела отдавать мне свою соску, чтобы я мог ее покормить. Конечно же, в какой-то момент она спросила меня: «Почему?» И в ответ я сказал (сам не знаю, по какой причине) в точности именно то, что мне говорила моя мама и что меня самого раздражало в свое время: «Потому что я так сказал». Самому было немного неприятно потом. © RubnDubn / Reddit
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Когда мне было 15, отец показал мне свою фотографию, где он был запечатлен в возрасте 15 лет, и я невольно сказал: «Так у меня же никогда не было такой футболки». Точно такая же ситуация произошла и с моим братом, когда отец показал ему фото себя 3-летнего, хотя мой брат был посветлее и ему уже было не 3 года. © jongameaddict98 / Reddit
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У моей мамы была странная привычка обращаться к своей маме «мать», а ко мне — «дитя». Ничего плохого в этом, впрочем, не было. Например: «Мать любила эти свечи!» или «Дитя мое, мне нужна твоя помощь». Это не раздражало, но звучало странно. Сейчас мне почти 35 лет, и я поймала себя на том, что сама обращаюсь к ней так же — «мать», а к ребенку моего парня — «дитя», в той же самой манере. Даже тон голоса и интонации у нас похожи. © That_Weird_Girl_107 / Reddit
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Осознание пришло в тот момент, когда я понял, что так до конца жизни и буду пахать на заводе и страдать от депрессии, прямо как мой отец. Я всегда говорил себе, что никогда не буду таким. Как же я ошибался. Теперь я совершенно убежден в том, что проживаю точно такую же жизнь, как и мой папа. © NameNotFound12 / Reddit
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Страдаю и очень эмоционально воспринимаю хоть сколько-нибудь грустные фильмы или сериалы. Никогда такой не была, пока мне не исполнилось 20 лет. Сейчас я стала такой же, как моя мама. © posierose321 / Reddit
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Когда я однажды дома крикнул своим детям: «Выключайте за собой свет, когда выходите из комнаты! Он стоит денег!» В этот момент я официально стал таким, как мой папа. © TheGoodJudgeHolden / Reddit
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Когда понял, что теперь и сам больше не могу терпеть беспорядок. В прошлые выходные я сам взял и разобрал шкафчик с разными специями на кухне, рассортировал их и выкинул около 50 просроченных упаковок разных приправ и соусов. Самой старой оказалась бутылка соевого соуса, датируемая 2013 годом. Я долго откладывал эту задачу, так как терпеть не могу всю эту домашнюю работу. Но я должен признать, что почувствовал огромное удовлетворение в этот раз, аккуратно разложив все по полочкам. © GothTheLife88 / Reddit
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Буквально вчера вечером, когда я разволновалась из-за того, что мой жених опаздывал на 5 минут, возвращаясь домой из спортзала. Я набрала его и сказала потом: «Ничего не поделаешь. Я волнуюсь за тебя». Так я стала такой же, как моя мать. © Dimeadozen21 / Reddit
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Это произошло не со мной, а с моим братом. Однажды я проколол шину и заметил это только спустя час, когда заехал за братом, чтобы вместе навестить родителей. Мы сели в машину, и загорелся огонек, сигнализирующий о том, что есть какая-то проблема с колесом. Я хотел подкачать колесо, но оно уже совсем сдулось. Сказал брату, что у меня спустило колесо. А тот, недолго думая, ответил: «Ну, нельзя ехать со спущенным колесом». Это было как раз в духе очевидных и бесполезных советов, которые отец часто давал нам. Мы оба тут же поняли это и расхохотались. Я до сих пор подшучиваю над ним по поводу этой истории. © Sw6roj / Reddit
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Когда моему отцу надо было идти на работу, а матери — нет, она просыпалась рано утром вместе с ним и готовила ему завтрак. Мне было непонятно, зачем это нужно, ведь она могла поспать еще пару часов, а отец и сам был в состоянии приготовить себе завтрак. Ну, собственно, пару лет спустя мой парень устроился на свою первую работу, а у меня был отпуск в связи с реорганизацией в клинике. И вот я просыпаюсь вместе с ним в одно время и готовлю ему завтрак. © _Almost_A_Doctor_ / Reddit
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Помню, что, когда я был маленьким, мой папа и дядя рассказывали одни и те же истории снова и снова. Папа мог рассказывать одни и те же анекдоты любому, кто готов был слушать. В детстве меня это раздражало, ведь я уже столько раз все это слышал. Когда я вырос, то начал интересоваться историями из папиного детства и с удовольствием выслушивал их по многу раз, многие даже полюбил. Теперь я сам повторяю одни и те же истории другим и иногда не особо помню, рассказывал ли я тому или иному человеку ту или иную конкретную историю. Обычно я, конечно, спрашиваю, рассказывал или нет, но иногда мне очень нравится рассказывать одно и то же. Прямо как моему папе. И теперь я знаю, почему он повторял свои истории снова и снова. © britsaur / Reddit
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Услышала, как моя дочка что-то бормочет себе под нос, после того как ее поставили в угол за плохое поведение, и крикнула ей из кухни: «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Моя мама точно так же говорила мне. © koifishkomeiji / Reddit
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Это произошло, когда мне было под 40 и врач прописал мне очки. Однажды я чуть не перевернула весь дом, пока искала свои очки, забыв, где их оставила. Моя мама спросила, что я ищу, и предложила помощь. Я сказала, что ищу свои очки, и в ту же секунду она расхохоталась, да так, что ей пришлось присесть, чтобы не упасть. Когда она наконец смогла говорить, то сказала: «Поищи на голове». Я пощупала голову, и, конечно же, они были там. Мой папа часто «терял» так свои очки, когда я была ребенком, и моя мама помогала ему в поисках. Я дразнила их этим все время. Теперь уже мама дразнит меня этим же в ответ. © Serebriany / Reddit
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Мой парень отметил как-то, что порой, когда я слишком увлекаюсь уборкой, я ужасно раздражаю его этим. Хотя мы и разделяем обязанности по уборке, иногда мне кажется, что свою часть работы он выполняет недостаточно быстро, и тогда я начинаю делать ее за него и жалуюсь на это. Нужно отметить, что мой парень совсем не лентяй. Он много всего делает по дому. Судя по всему, нужно признать, что мне недостает терпения. И я вместо того, чтобы терпимее относиться к нему, начинаю обвинять его в том, что мне приходится делать за него его работу. Когда он мне на это указал, я зависла на минуту, и меня прошибла мысль: «Да я же становлюсь прямо как мой папа!» Так что да, я работаю над собой и стараюсь относиться к людям с большим терпением и уважением. Я также поразмыслила над этим, поставив себя на место папы. И мне кажется, что я стала лучше понимать его, хотя и считаю эту черту характера плохой. © advicemovingon / Reddit
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Подростком я судил футбольные матчи в одной детской спортивной школе. Когда мне было 16 лет, отец одного игрока сказал мне, что его сын побаивается меня, когда я злюсь, потому что я очень громко кричу. Надо заметить, что кричал я на детей только тогда, когда они затевали потасовки на поле, а случалось это не очень часто. Но эта ситуация живо напомнила мне о моем отце, который иногда кричал на меня так, что аж звенело в ушах. Выходит, что я унаследовал его голос и могу, как говорится, «надавать по ушам», при этом не касаясь их. © Schmackerich / Reddit
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Однажды по дороге домой я увидела ребенка, который шел один. Внезапно я ощутила порыв взять его за руку и отвести домой, чтобы удостовериться в том, что с ним все в порядке. И тут я осознала, что я вообще-то чужой, незнакомый ему человек, потому это выглядело бы по меньшей мере странно. Это у меня от моих родителей, которые постоянно проявляли гиперопеку по отношению ко всем нашим друзьям и особенно ко мне. © Sophie_Was_Here / Reddit
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Однажды мы с женой поехали навестить родителей. Дорога занимала где-то 1,5 часа, и утром мы остановились на заправке и взяли кофе. Я попробовал его и, не сдержавшись, высказал супруге, что кофе подали слишком горячим, что пить его невозможно и что я терпеть не могу такое. Несколько часов спустя уже мой папа с точно такими же интонациями начал критиковать кофе в одном известном кафе, потому что его подали слишком горячим и он не мог его пить. Жена долго хохотала над этим. © DrZoidberg26 / Reddit
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Мои родители всегда вставали очень рано. Даже в выходные в 7:00 они уже возились на кухне. Из-за шума я просыпался, и это очень сильно раздражало. Когда я съехал от них лет 6 назад, то подумал: «Ну теперь-то я буду спать столько, сколько захочу». Но не смог. Даже без будильника, даже в отпуске я просыпаюсь в 7:00–7:30. Если я совсем устал, то могу проспать аж до 8:30, но не больше. В чем-то это хорошо, но хотя бы раз все-таки хотелось бы поспать и подольше. © Titus_Favonius / Reddit
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Это происходило много раз. К примеру, вот один случай. Я сидел и разговаривал с другом и внезапно заметил, что невольно копирую движения и манеру речи своего отца. У него была привычка жестикулировать, останавливаться в середине фразы, чтобы собраться с мыслями, и потом снова продолжать ее. Некоторые слова он подчеркивал интонациями, чтобы заострить на них внимание, и произносил по-особому звук «р» — так же, как и я. Потом он откидывался назад и вздыхал, пока слушал ответ. Я проделал все это, сказав всего пару предложений, и был потом в шоке от самого себя. © Greenradiant / Reddit
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Я начала засыпать во время просмотра кино. Раньше меня раздражало, когда моя мама так делала. А теперь я сама работаю и понимаю, почему это происходит. © juliajmusic / Reddit
Уверены, что и вас посещали мысли о том, как много вам волей-неволей досталось от родителей. Было бы интересно прочесть о ваших ощущениях в тот момент, когда вы поняли, что превращаетесь в своего папу или свою маму.