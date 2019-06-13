15 комментариев от женщин, которым нет равных в искусстве сарказма

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Кто станет спорить, что женщины зачастую бывают необыкновенно проницательными и обладают неподражаемым чувством юмора? При особенном расположении духа они могут без труда заткнуть за пояс кого угодно и найти ответ даже на самый специфический вопрос. И мы нашли этому несколько убедительных доказательств.

Мы в AdMe.ru обожаем находчивых и очаровательных в своей непосредственности представительниц прекрасного пола, и поэтому мы не смогли пройти мимо наиболее удачных примеров их ироничных, а порой и саркастических замечаний.

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Какие ответы показались вам особенно удачными?

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