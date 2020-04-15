15 комментариев от людей, которым срочно надо вставить свои пять копеек
Насколько скучнее и тусклее был бы интернет без заядлых комментаторов. Ведь своими меткими замечаниями пользователи сети способны добавить красок в сам пост, помирить спорщиков и даже обрести единомышленников.
Мы в AdMe.ru ценим находчивых людей с незаурядным чувством юмора и просто не смогли упустить случая посмеяться над новой порцией блестящих комментариев.
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А вас посещала муза, когда вы что-нибудь комментировали? Поделитесь с нами вашими меткими замечаниями, которыми вы особенно гордитесь.
Фото на превью krasnayaopasnaya / pikabu