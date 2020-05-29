15 историй от официантов, которым довелось увидеть самые абсурдные свидания в мире

Я работал в загородном клубе, где посетителями были в основном богатые пожилые джентльмены. Но однажды пришла молодая парочка. В девушке я узнал дочку одного из наших клиентов, а парень выглядел как обычный студент. Казалось, свидание проходило неплохо, но потом девушка просто встала и вышла. Просто она узнала, что парень небогат, и кинула его. Я принес ее спутнику счет на $ 300, а он, увидев такую сумму, стал слезно извиняться, что не сможет оставить чаевые. Я был растерян и пытался успокоить паренька, а затем сообщил ему, что мы не принимаем ни наличные, ни карты — только записываем на счет. Так что бедолага спокойно ушел домой, а отец девушки получил нехилый счет. Потом я слышал, что он не выдержал и перестал обеспечивать дочь, так что теперь ей, наверное, приходится ходить не на свидания, а на работу. © good_will_confused / reddit