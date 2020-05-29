15 историй от официантов, которым довелось увидеть самые абсурдные свидания в мире
Кому из нас не доводилось бывать на неловком и неудачном свидании? Но некоторым людям приходится наблюдать подобные несуразные встречи постоянно. А все потому, что они официанты и часто становятся свидетелями неудобных разговоров или совершенно диких и невероятных ситуаций.
Мы в AdMe.ru все же надеемся, что эти 15 историй от официантов скорее исключение и обычно люди не ведут себя так абсурдно.
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Видел первое свидание милой пары. Все шло отлично, а потом я услышал, как парень спросил: «Что мне сделать, чтобы ты позволила поцеловать себя?» Девушка неожиданно попросила его съесть ложку самого острого соуса. Мы с поваром пытались отговорить влюбленного, но он был полон решимости. Он съел целую ложку, обливаясь слезами, и, казалось, все прошло хорошо. Но вдруг чувак скинул ботинки, подскочил и ринулся в туалет. Бедняга не успел добежать, неприятность случилась с ним еще по пути. Но, черт побери, я просто не мог поверить, что он первым делом подумал о том, как бы не уделать свои ботинки. И да, поцелуй он так и не получил. © SuckFhatThit / reddit
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Как-то я работал в мексиканском ресторане. У одной пары там было первое свидание — я понял это по их разговору. В конце трапезы возле их столика проходила девушка-испанка, которая работала у нас уборщицей. Женщина за столом стала совать ей свою тарелку с остатками еды и спрашивать: «Хотите забрать это и накормить своих детей?» Девушка, к счастью, не понимала по-английски, но все остальные были обескуражены, особенно кавалер этой странной барышни. © schmackers / reddit
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Я видел свидание привлекательной женщины и обычного мужчины. Обоим было лет по 30. Он заказал себе целую тонну ребрышек, а ей не позволил взять стейк и выбрал для нее салат и воду. Потом он без умолку болтал, рассказывая о своих похождениях на какой-то безумной вечеринке, а его спутница сидела молча. Расправившись с ребрышками, он сказал: «Увидимся в пятницу, сладенькая» и ушел, оставив ей счет. © SovietSocialistRobot / reddit
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Довелось наблюдать свидание, на котором парень без конца расхваливал себя и говорил, что он особенный и вообще самый умный. Каждый раз, когда девушка пыталась что-то сказать, он бесцеремонно перебивал ее и снова принимался за свое. Абсолютный брутал. © frogsmouth / reddit
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Была у нас одна пара: парень все время что-то рассказывал, а девушка явно скучала. В конце я спросил, подать им один счет или раздельные, и девушка немедленно выпалила: «Раздельные!» Едва я подал ей терминал для оплаты, как парень уже начал пролистывать тиндер у себя в телефоне. © oversized_canoe / reddit
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Однажды в кафе пришли мужчина и женщина — было понятно, что у них первое свидание. Я узнал в мужчине водителя автобуса — и боже упаси любую женщину оказаться в его компании, потому что этот неприятный тип всегда приставал ко всем. Он выбрал латте, а она — горячий шоколад, который подается в высоком стакане. Я принес заказ, и мужик ляпнул: «О, большой напиток — для большой женщины!» Женщина растерянно сказала, что ему не следовало такое говорить. Он попытался исправить ситуацию: «Я имел в виду, что вы такая же высокая». Нет, она не была высокой. © WizzWazz88 / reddit
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Однажды ко мне подошел мужчина, которого я даже не обслуживал, и протянул $ 20 и салфетку с номером телефона. Потом сказал: «У меня худшее свидание в жизни, эта женщина просто ужасна! Возьми двадцатку, позвони мне и попроси срочно приехать. Придумай что угодно!» Как только у меня освободилась минутка, я сразу набрал номер этого парня и спас его. © XelaKebert / reddit
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Был у нас парень, который обедал со своей мамой. Они вели себя неловко и отстраненно, ну я подумала: «Мало ли случилось что». Но потом выяснилось, что это не его мама, а женщина, с которой он познакомился на сайте. Парень такого явно не ожидал: она оказалась лет на 20 старше него. Когда женщина ушла, этот молодой человек пригласил меня на свидание. Я вежливо отказалась, но согласилась с ним, что ситуация вышла странная. © noodles_the_food / reddit
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Видел пару: познакомились в тиндере и пришли на первое свидание. Девушка была какой-то маньячкой: говорила парню, как ему повезло, что она вообще согласилась с ним встретиться. Кроме того, она прямо при своем спутнике сидела в тиндере. Девушка выпила 5 или 6 коктейлей, а ее ухажер откровенно скучал. Моя любимая часть этого свидания — когда парень вышел якобы в туалет, а сам сбежал по пожарной лестнице. © duaneap / reddit
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Я работал в загородном клубе, где посетителями были в основном богатые пожилые джентльмены. Но однажды пришла молодая парочка. В девушке я узнал дочку одного из наших клиентов, а парень выглядел как обычный студент. Казалось, свидание проходило неплохо, но потом девушка просто встала и вышла. Просто она узнала, что парень небогат, и кинула его. Я принес ее спутнику счет на $ 300, а он, увидев такую сумму, стал слезно извиняться, что не сможет оставить чаевые. Я был растерян и пытался успокоить паренька, а затем сообщил ему, что мы не принимаем ни наличные, ни карты — только записываем на счет. Так что бедолага спокойно ушел домой, а отец девушки получил нехилый счет. Потом я слышал, что он не выдержал и перестал обеспечивать дочь, так что теперь ей, наверное, приходится ходить не на свидания, а на работу. © good_will_confused / reddit
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Парень забронировал столик у окна с романтичным видом. Пришел он нарядный и почему-то с чемоданом. Вскоре появилась его девушка. Они весь вечер смеялись и флиртовали, и мы думали, что он сделает ей предложение. Но нет. Девушка вдруг начала кричать. Оказалось, в чемодане были ее вещи, которые парень заботливо собрал, перед тем как расстаться с ней. Он оплатил счет и ушел, а мы завернули девушке брауни с собой, чтобы хоть как-то утешить. © water_your_dam_plant / reddit
А с вами происходили комичные или возмутительные ситуации на свиданиях? Или, может, однажды вы стали свидетелем любопытной и неловкой встречи?
Фото на превью water_your_dam_plant / reddit