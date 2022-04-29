15 историй о том, почему собаки — настоящий подарок для человечества

Если вы хотя бы раз имели дело с собаками, то наверняка знаете не понаслышке, насколько это преданные и добродушные, но одновременно смышленые и довольно хитрые животные. Они практически всегда приходят на помощь к своим хозяевам, но и себя в обиду не дают, и чуть что — проявляют чудеса сообразительности, чтобы установить в доме хотя бы парочку своих правил.

Мы в AdMe.ru обожаем истории о домашних питомцах, потому что они всегда вызывают в душе светлые и трогательные эмоции. Поэтому и вам мы решили подарить эту частичку умиротворения и нежности, собрав разнообразные рассказы о проявлениях собачьей любви, вредности и смекалки.

У нас как-то раз на даче собака перестала есть. При этом выглядит отлично, бегает, играет, но миску игнорирует. Уже к ветеринару собрались, и тут в гости зашли соседи. Говорят: «О, Найда, приветик, придешь сегодня на обед?» Оказывается, эта звезда ушастая ходила к соседям, играла с ребенком, и ей там супчика наливали, кашу выдавали — в общем, все, что вкуснее полезного корма. Провели воспитательную беседу и с соседями, и с собакой. © Angryphoenix / Pikabu

В детстве у меня была очень умная немецкая овчарка. Она знала все команды и ходила в туалет только на улице. Так как мама с папой были молодыми и по выходным могли собраться с друзьями, то утром на прогулку папа мог и проспать. Пес будил хозяина так — брал с пола его брошенные вечером носки, и укладывал ему на лицо. Мы были поражены его находчивостью. © Подслушано / VK

Когда приобретали пса — сразу смотрели, чтоб собака была большая, «серьезная», потому что нужна была для защиты бабушки, которая живет в селе. С собакой работали кинологи, учили, чтобы был охранник и защитник. Но в итоге этот охранник и защитник запрыгивает на забор не хуже котов, потому что боится гусей. Воспитал несколько поколений соседских котят, которые прыгали по нему, как по батуту. И очень любит сидеть с бабушкой у телевизора, смотреть, как та вяжет ему очередной свитерок. © Палата № 6 / VK

Как-то раз подруга осталась у меня с ночевкой. Пока я болтала с остальными ребятами, она отрубилась. Мы подумали, что просто устала. Но тут по лестнице взбежал мой пес и стал биться в мою комнату. Когда я его впустила, он сразу же бросился к подруге. Оказалось, у нее упал уровень сахара в крови и она потеряла сознание. Только благодаря ему мы поняли, что что-то не так, и смогли ей помочь. © shortstack96 / Reddit

Мой косматый колли воображает себя няней. Когда ко мне приходят мои племянницы, у него сразу же включается режим «они мои, я должен их защищать». Когда они одни играют во дворе, он стоит и пристально следит за ними. Когда они сбиваются в кучку и разглядывают на земле какого-нибудь жука, он осматривает двор на предмет опасности. И если они поранятся или начинают плакать, он лает во все горло, пока кто-нибудь из взрослых не придет на помощь. © CollieflowersBark / Reddit

Живу в небольшом частном доме в селе. Всего 2 тысячи населения. У меня есть собака, обыкновенная дворняга. Очень добрый и ласковый пес. Любит выбегать на улицу и давать лапу прохожим, особенно детям. Но есть одно но! Он тащит к себе во двор все. От мисок и ведер до одежды и инструментов. Однажды он притаранил шуруповерт почти новый. Поэтому у нас есть группа в мессенджере, где я размещаю фото того, что он украл. Почти все жители состоят в этой группе. Почти все пострадали. © ***Bear / Pikabu

У меня в детстве жил волкособ по кличке Рекс. Однажды заметил, что у него аппетит значительно возрос. Если раньше в миске еда даже оставалась, то теперь она прям была чистая и он начинал стучать по ней лапой, опять прося добавки. Как-то раз наложил я ему полную миску каши, отошел за угол и через окно наблюдаю. Он взял в зубы миску и понес куда-то. Решил проследить. Оказывается, он носил свою еду соседской собаке, которая только родила. Причем, судя по виду, как минимум половина щенков была его. Отнесет, она поест. Он назад принесет пустую миску и уже для себя просит. Такой вот кормилец. © kseno1984 / Pikabu

У меня есть взрослая собака, боксер — абсолютный ангел и просто персик. Также есть кот — злющий, самоуверенный, глупый маленький гремлин, который ненавидит всех, кроме собаки. Как-то раз я случайно закрыла дверь и кошка никак не могла зайти в комнату. Сидела скребла ее, пока я собиралась с силами, чтобы встать и помочь. В итоге собака сама встала с кровати, подошла к двери и открыла ее лапой. А потом просто вернулась обратно на свое место. © tiniestspicycat / Reddit

С тех пор как у нас появилась собака Лайла, мы постоянно искали способ избавиться от ее шерсти в доме. В итоге мы купили робот-пылесос, который работал каждый день, и наконец выдохнули свободно. Все, кроме Лайлы. Она возненавидела эту штуковину и некоторое время просто избегала ее, а позже все-таки пошла в нападение. Так, на прошлой неделе она дождалась, пока пылесос доедет до ее лежанки, схватила ее и бросила на него сверху. И как только пылесос оказался в ловушке, вообще забралась на лежанку и начала на ней прыгать. Мы назвали эту стратегию «Сгинь, робот, сгинь!». © Paiyyaaj Tekker / Quora

Прожили с моей овчаркой всю жизнь вместе. Семнадцать лет. Когда-то, когда я был мелким карапузом, я шел, держась за нее, падал и вставал, хватаясь за ее шерсть, а она стояла и терпеливо ждала, пока я поднимусь. А теперь, спустя годы, она с уже совсем седой мордой медленно ковыляет по улице. Время от времени ложится, чтоб передохнуть, а я помогаю ей подняться. Вообще я единственный ребенок в семье. Но я считаю, что сестра у меня в жизни все же была. © Палата № 6 / VK

Как-то раз у нас на ферме затесался бродячий пес, размером с полувзрослого теленка. Мама позволила ему остаться и назвала просто — Щеночек. Пес довольно быстро взял в привычку сопровождать моего брата на работу в поле. Но к пяти часам всегда возвращался ко входной двери, чтобы встретить мою маму с работы. Как-то раз брат позвонил маме и спросил, не заболел ли Щеночек, потому что в этот раз он не пошел с ним в поле, а пролежал весь день на крыльце. В итоге, когда мама вернулась, выяснилось, что она забыла закрыть входную дверь, и поэтому он весь день ее охранял. © Laurie Wade / Quora

В 18 лет я отдыхал в поселке у дяди. Вечером пошел в баню, попарился, и неожиданно стало плохо: скрутило руки, онемели щеки, язык, чувствовал, как онемение продвигается к гортани и дальше. Попытался закричать, но получались какие-то нечленораздельные звуки. Мне повезло, что будка собаки находилась рядом с баней. Дядя, когда вышел на балкон, увидел, как собака яростно кидается на дверь и лает на весь район. Он тут же прибежал, вынес меня наружу, дал нашатыря и вызвал скорую. Спасибо Барбосу за жизнь. © Подслушано / VK

Был у меня лабрадор. Заметил как-то, что пес перестал есть. Миска полная 3-й день. Не ест, хоть ты тресни. Думаю: если завтра так же будет, повезу к ветеринару. Ну а что? В целом нос холодный и мокрый, пес гуляет, активно бегает. Заглянул в шкаф — а это мохнатое чудо, оказывается, прогрызло 15-килограммовый мешок корма и жрет по необходимости. © Orfosvinstvo / Pikabu

Решили с мужем завести собаку, но вот только я хотела корги, а он — добермана. Долго ссорились из-за этого, никто не хотел уступать. В итоге приняли решение — купили обоих. Уже чуть больше полугода мирно живем вчетвером. Но кое-что все-таки пошло не по плану. Вышло так, что доберман стал моей собакой — постоянно меня защищает от всего на свете во время прогулок. А у мужа особая любовь к корги, которым он умиляется все свободное время. Ну вот надо было нам так скандалить... © Палата № 6 / VK

Как-то раз утром сестра обнаружила своего собакена неподвижно лежащим на полу. Он тяжело дышал, не реагировал на голос, глаза осовелые, хвост мелко подрагивает. Она позвала мужа, сидят над ним, думают, что делать. Вдруг замечают, что дверь на балкон открыта. Заглядывают — и тут понимают причину песьего недуга. Оказывается, он сожрал 2 килограмма мяса, которое они накануне замариновали для шашлыков. © 77.natalia / Pikabu