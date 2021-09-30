15+ историй о родственниках, любить которых можно только издалека. И лучше вообще с другого континента

Родственников не выбирают, и, к сожалению, кому-то всегда в этом плане везет меньше остальных. Некоторым из нас приходится мириться с тем, что в их личное пространство постоянно вторгаются, критикуют любые поступки и начинания. И в самые тяжелые моменты жизни ни о какой поддержке от такой родни и речи не идет.