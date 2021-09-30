15+ историй о родственниках, любить которых можно только издалека. И лучше вообще с другого континента
Родственников не выбирают, и, к сожалению, кому-то всегда в этом плане везет меньше остальных. Некоторым из нас приходится мириться с тем, что в их личное пространство постоянно вторгаются, критикуют любые поступки и начинания. И в самые тяжелые моменты жизни ни о какой поддержке от такой родни и речи не идет.
Мы в AdMe.ru от всего сердца сочувствуем героям нашей подборки. Да и всем людям, которым пришлось столкнуться с подобным лично.
- Дочка не любит рыбные котлеты из-за одного неприятного случая в садике. И это вызов для всех родственников. У кого бы я ее ни оставила — вечером мне счастливо рассказывают, как накормили ребенка рыбными котлетами. Варианта развития дальнейших событий два: они либо молча накормили, сказав, что это мясные котлеты, и ребенок с удовольствием съел. Либо сначала накормили, а потом сказали, что котлеты были рыбные. И коронное: «Видишь, ты даже не поняла, из чего они!» Воспитание не позволяет мне сказать этим людям: «Из-за ваших фортелей, дорогие родственнички, ребенок не доверяет взрослым, и даже мне!» У меня в рационе совсем нет котлет (а я их люблю), потому что каждый раз мы проходим через это: «А они точно не рыбные? Нет, я не буду их есть, вдруг они все-таки рыбные». © Habalka / Pikabu
- Мамина тетка, которую я никогда не видел (знаю только, что у нее муж дядя Борис), позвонила и сказала, чтобы я приехал в какую-то гостиницу на семинар сетевой компании. Причем она вполне серьезно не понимала, почему я отказываюсь. Но больше всего она удивилась тому, что я ее туда не отвезу. © rstkha / Pikabu
- Мне довелось пожить с родственниками, у которых понятия о личном пространстве не было в принципе. Теперь, когда слышу звонок в дверь, подлетаю на метр, как котики из роликов в интернете при виде огурца. Даже если знаю, что это курьер, и лично по минутам отследила его приход. © AcidManticore / Twitter
- Моя мама — тот самый классический нарцисс из учебников по психологии. Она контролировала 99 % всего, что случалось в моей жизни. А однажды даже потребовала полный список моих друзей с их контактными данными, чтобы в случае чего она могла позвонить одному из них (или даже всем) и спросить, где я. Мне на тот момент было 27 лет. © starlicky139 / Reddit
- Когда муж меня бросил из-за другой женщины, моя мама сказала, что так мне и надо, потому что как мать и жена я никакая. Я, кстати, с этим не согласна. Тот сложный период в своей жизни мне пришлось пережить в одиночку — никто из семьи не помог и не поддержал. © missholly9 / Reddit
- Дальние родственники делали свадьбу дома в селе. Наняли кухарку, ну и, естественно, потенциальные гости помогали. Я 3 дня пахала: жарила, варила, и вот уже день свадьбы. Начали съезжаться гости, а я в фартуке и платке — не собралась, не оделась. Тут вижу — приехали родные сестры хозяйки, с маникюром, с прическами, нарядные. В подготовке они не принимали участия, хотя живут недалеко. Тут я не выдержала, сняла фартук и ушла. Я седьмая вода на киселе, а они — родные. © Ирина Цопа / Facebook
- Идет первая неделя брака, я собираюсь в институт. Взяла крем для обуви, чтобы натереть сапоги. Вдруг из кухни с криком выбегает свекровь, вырывает крем из рук и, тыча мне им в лицо, кричит: «Ты что, читать не умеешь?! Тут написано „для элегантной обуви“. Твои сапоги что, элегантные?» © Liana Bidzinashvili / Facebook
- Я терпеть не могу фотографироваться и, если честно, даже не помню, когда делала это в последний раз по собственной воле. А вот жена моего двоюродного брата это дело просто обожает. И каждый раз, когда мы пересекаемся на семейных праздниках, она заставляет меня позировать для фото. Десятки раз, снова и снова. Я однажды пыталась закрыть лицо руками, а она буквально силой заставила меня их опустить. Теперь стараюсь бывать на семейных вечерах пореже и появляться там тогда, когда ее нет. © Unknown author / Reddit
- Моя мама постоянно пилит отца, не стесняется это делать при посторонних, ругает бабушку из-за мелочей, портит семейные вылазки своим недовольством. Хотя она обеспеченная, ухоженная, у нее отличные родственники и золотой муж. Он не подкаблучник, просто любит ее и решает все мирно. Я полная ее противоположность: мягкая и покладистая, уравновешенная. После услышанного у меня дома парень меня бросил, сказав, что я буду такая, как она. Его мама ему так сказала. © Подслушано / Ideer
- Моей свекрови не нравилось, как я стираю одежду: белое ей казалось недостаточно белым. И вот однажды мы отправили к ней сына, а когда он вернулся, я не досчиталась среди вещей одной рубашки. Звоню свекрови, спрашиваю, в чем дело. Оказалось, у меня эта рубашка после стирки была белее! Я так и не призналась ей, что она просто была новой и сын ее ни разу до этого не надевал. © Wanda J Thompson / Facebook
- Мне пришлось прекратить любое общение со своей семьей, потому что они снова и снова приглашали на все семейные торжества мою бывшую. Даже после того, как у нас с моей девушкой родилась дочь. © matthew280880 / Reddit
- Моя сестра сказала, что я так и не смогла стать матерью по-настоящему. И все потому, что я родила не сама, мне сделали кесарево. Ну и главное, по ее мнению, подтверждение: у меня не было молока. © FriskyArttie / Reddit
- Моя мама отдала любимую дочкину книжку про Колобка. Книжка для совсем маленьких. Бабушка решила, что ей уже не интересно, и отдала соседской девочке. Это было года 4 назад. Дочка до сих пор вспоминает. © Gula Skazka / AdMe
- Попросилась переночевать дальняя тетка. Даже не переночевать, а душ принять, чаю попить, у нее была пересадка на самолет, и, чтобы не торчать в аэропорту, попросилась заехать. Разрешил, давно не виделись. Посидели, поговорили. Потом она заявляет: «Знаешь, я решила не лететь дальше, отвези меня на машине». А там порядка 800 км. У нее, мол, по пути родственники живут, она к ним заехать хотела, яблок набрать. А потом я ее домой отвезти должен был, с яблоками. И тут я чаем подавился. «Серьезно?» — спрашиваю. Она: «Да, уже вот отмену сделала». Был такой ор с ее стороны, когда я ее выставил за дверь со всеми вещами. © max2018 / Pikabu
- В юности сестра забеременела двойней, и наши бабушка и дедушка стали уговаривать ее отдать детей тете с дядей, чтобы те их воспитали как своих. Дошло до того, что сестра позвонила мне в истерике, — настолько сильно они ее изводили. Я тогда посоветовал ей заблокировать их номера, а сам написал сообщение всей нашей большой семье о том, что они делали. Наверное, это было слишком, но я так на них злился в тот момент. Даже сейчас стараюсь по возможности избегать общения с ними. © urcool91 / Reddit
- Моя первая свекровь через пару дней после того, как мы у нее поселились, выкинула всю мою обувь на каблуках. А все потому, что я в этой обуви была выше ее сынули. © Nataliya Kuzmina / Facebook
А какие у вас отношения с родственниками?
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