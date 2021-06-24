15+ историй о людях, чья логика выписывает невиданные вензеля

Есть люди, чью логику пытаться понять так же бесполезно, как искать нужную тропку в дремучем лесу. Благодаря хитроумным вычислениям и мудреному мышлению они могут превратить скумбрию в корову, овцу — в свинью, а фото выложенных для продажи сапог — в повод для знакомства.

AdMe.ru уверен, что во время чтения этих историй о чудаковатых людях ваши нейроны заработают с удвоенной силой, а границы творческого мышления значительно раздвинутся.

Решил мой товарищ сделать жене сюрприз и что-нибудь приготовить. Готовить он не умел совсем, и ему посоветовали запечь скумбрию в духовке: и вкусно, и несложно. По рецепту в брюхо рыбы надо было зелени напихать. И он почему-то решил взять 22 пучка укропа! Женщина, у которой он на рынке покупал укроп, даже высказала сомнения, точно ли ему нужно столько. Но наш «шеф-повар» с негодованием их отверг. Лишь дома, глядя на четырех рыбок и гору зелени, он осознал, что, собственно, скумбрия не корова и такое количество травы в нее не влезет. В итоге рыбу он все-таки запек, а лишний укроп жена заморозила. Ему на тот момент лет под 40 было. © PinkOctopus / Pikabu

Когда я училась в старших классах школы, мне повстречался один парень. Он подошел ко мне и попросил прокладку, поскольку думал, что у него начались месячные . На самом деле он прямо перед этим сел на растаявшее эскимо. © Lady_Croma / Reddit

. На самом деле он прямо перед этим сел на растаявшее эскимо. © Lady_Croma / Reddit В 9 лет я поехал в летний лагерь. Там со мной был мальчик, который до странности любил подметать. Однажды подмести пол в домике отправили другого пацана, и этот странный «ребенок-метла» просто взбесился. Он пригрозил напасть на мальчишку, если тот не отдаст ему веник. © vonbrunk / Reddit

Дружил я с одной парой. Так сложились обстоятельства, что однажды у них денег осталось только на то, чтобы оплатить что-то одно: либо счет за свет, либо за кабельное телевидение. Ребята подумали, подумали... и решили оплатить счет за телевидение. Через пару дней отключили электричество. © coffcat / Reddit

Работаю в продуктовом магазине. Пришла к нам бабулька старше 80 лет: покупает майонез, горошек, вареную колбасу и просит что-то белое в баночке — салат заправлять. Я перебрала все варианты: сметана, горчица, майонез, йогурт... Не-е-ет! Так она и ушла. Через месяц опять приходит — уже очередь начинает помогать угадывать, что ей нужно. Я не выдержала и, смеясь, говорю: «Ну не сгущенка же?!» А она: «О, да, точно, сгущенка!» © Лидия Поплавская / Facebook

Пытаюсь продать ненужные вещи на сайте, где указано только мое имя и телефон. Звонит мужчина по поводу белых резиновых сапог и внезапно спрашивает:

— А тебе вообще нравится белый цвет, да?

— Мм, ну вообще это не мои сапоги, а моей мамы.

— А чем ты занимаешься?

— Это уже личный вопрос, я не для этого объявление выкладывала.

— А можно с тобой познакомиться?

Сказала, что замужем, и он сразу попрощался. Странный мужчина, решивший познакомиться из-за фото сапог... © Подслушано / Ideer

— А тебе вообще нравится белый цвет, да? — Мм, ну вообще это не мои сапоги, а моей мамы. — А чем ты занимаешься? — Это уже личный вопрос, я не для этого объявление выкладывала. — А можно с тобой познакомиться? Сказала, что замужем, и он сразу попрощался. Странный мужчина, решивший познакомиться из-за фото сапог... © Подслушано / Ideer Работаю в офисе на сеть супермаркетов в провинциальном городке. Не хватает кассиров — отдел продаж идет на кассы. Как-то руководитель закупил заведомо провальный товар. А через полгода девушку из отдела продаж заставили выкупить остатки за свой счет. Она уволилась в ту же пятницу. А в понедельник влетает генеральный и выясняет, почему в субботу никто из менеджеров не вышел на кассу. Начальник отдела объясняет:

— На этот магазин не хватило человека.

— А Иванова?

— Она уволилась в пятницу.

— И что? Не могла одну субботу на кассе посидеть? © LeraValerrra / Pikabu

Мой муж работает в отделе IT. Занимает руководящую должность, разрабатывает весь проект, а потом следит за подчиненными. Зарабатывает кучу денег. Попросила его распечатать мне кое-что из Excel c двух сторон листа. Так он мне звонит и говорит: «Слушай, у нас тут принтер какой-то странный. Давай я тебе просто распечатаю, а ты потом склеишь 2 листа вместе скотчем». Блин, серьезно? Скотчем? © Подслушано / Ideer

Лет 5 назад было. Приехали с мужем на автомойку. Машину моют, а мы зашли в кафе при автомойке позавтракать. Заказали еду и зеленый чай. Официант принес чай с пакетиком для разовой заварки. Я ему говорю: «Это же черный чай». А он тычет пальцем в ярлычок на чайном пакетике и отвечает: «Ну вы же видите, ярлык зеленый. Это зеленый чай». Логика железная. Аргументов не нашла. Выпила черный. © Domokozjwka / Pikabu

Моя знакомая еще в советское время в галантерее работала. К ней как-то обратилась покупательница с вопросом, почему-то шепотом: «Девушка, а у вас запоры бывают?» Знакомая отвечает тоже шепотом: «Бывают». Потом выяснилось, что ей застежка-молния нужна была. © Marina Taylor / Facebook

Я продавец в мясном отделе. Подходит покупательница и спрашивает: «А у вас баранина свиная или говяжья?» Пытаюсь объяснить ей, что к чему. И получаю ответ: «Ой, что вы из меня глупышку делаете! Я разбираюсь в мясе не хуже вашего!» И уходит, стукнув ладошкой по стеклянной витрине. © Elena Nepomnyashchaya / Facebook

У меня есть странный способ успокоиться после ссоры: я начинаю точить ножи. Все. Причем с остервенением. Родители уже привыкли, не обращают на это внимания. Но вот теперь я переехала к парню. Первый раз поссорились. Видели бы вы его глаза, когда он зашел на кухню, а я там ножи точу! Как стоял — так и сел. Видимо, ссориться мы больше не будем. © Подслушано / Ideer

Довелось мне проводить одну свадьбу. Невеста была настоящей головной болью для всех: по мелочам звонила 3–4 раза в день, слала электронные письма. Ей было около 40 лет, и у нее это была третья свадьба, а у жениха — первая. И вот наступает день торжества, привозят цветы, и тут невеста впадает в истерику, потому что она заказывала другие. Я как могу ее успокаиваю: «На празднике главное — вы». Дальше я готовился к худшему, но она успокоилась, и на удивление свадьба прошла гладко. А в конце вечера я подошел к ней узнать ее впечатления. Ее новоиспеченный муж стоял рядом. И тут она взглянула на меня сияющими, как звезды, глазами, и сказала: «Все было великолепно, я хочу сыграть здесь свою следующую свадьбу». © slingerofpoisoncups / Reddit

Мне как-то вернули обои, потому что не понравилось, как они выглядят в комнате. Просто взяли и сняли со стены уже поклеенные. Пришлось сказать, что с клеем назад не беру: клей они не у меня брали. Согласились и ушли. © Ольга Васильева / Facebook

Работала я в магазине, который делил помещение с пекарней. Однажды ко мне пришла женщина за воздушными шарами на день рождения сына. Торт она уже забрала. Женщина сердито швырнула мне несколько шаров и сказала:

— Тьфу, и что это за пекарня?! Только взгляните на этот торт!

Она открыла коробку. Внутри был красивый торт с поездами. На нем была надпись «С днем рождения, Джексон!». Я была в недоумении. И тут женщина начала возмущаться:

— Почему они написали это курсивом! Ему всего 2 года!

— А ваш сын вообще умеет читать?

Тут она густо покраснела и, пока я наполняла шарики, а она платила, больше не сказала ни слова. © rachelmaryl / Reddit