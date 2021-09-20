15+ историй о людях, чья смекалка и фантазия работают на пике возможностей

Сегодня во многих сферах жизни знания и опыт ценятся не так высоко, как умение мыслить нестандартно, проявлять изобретательность и творческий подход и искать новые пути решения проблем. Даже в быту такие навыки приходятся как нельзя кстати: одним людям удается починить компьютер по принципу «клин клином вышибают», другие уличают мужей в измене, а кто-то придумал, как избежать ненавистной уборки и не прослыть неряхой.

Мы в AdMe.ru в восторге от героев нашей подборки, чья смекалка и фантазия помогает им находить выход из любой ситуации. Даже тату с именем бывшей для некоторых не стало проблемой.

Собираюсь уезжать в другой город, со мной большой чемодан и 2 провожающих. Надо бы такси заказать. Звоню, говорю: «Пришлите машинку, на вокзал поедем. Только я с чемоданом, поэтому пришлите машину с большим багажником». Через 5 минут приезжает машина, спускаемся, а багажник занят. Прикидываем, что мы втроем с чемоданом в машину никак не влезем, поэтому отпускаем водителя. Я снова звоню оператору и вежливо интересуюсь, какого, собственно, черта — предупредил же! Они пару минут слушают наш записанный разговор, а затем вердикт: «Ну да, просили с большим багажником, но ведь не просили с большим ПУСТЫМ багажником!» Занавес. © axuta.ru / Pikabu

Ноутбук соскользнул с моих колен, упал на пол и перестал работать. При включении выдавал сообщение об ошибке и не запускал резервную копию. Ну я и решил уронить его с той же высоты, только на другую сторону. Я подумал: он ведь и так сломан, что я теряю? И после этого он заработал. © waterboatman / Reddit

«Не знаю, додумался ли еще кто-то до этого, но я всегда стираю губку вместе с посудой в посудомойке».

Рассказываю, как моя кума узнала, что у ее мужа есть любовница. Приехал он как-то с командировки с домашним блинчиком в судочке, а муж-то совершенно не умеет готовить. Но не это стало ключевой уликой. Кума выяснила, что этот блинчик был приготовлен на ее сковороде в другой их квартире. Она рисунок от сковороды на блинчике узнала. © painrain3 / Twitter

Подруге надоело, что в приложении для знакомств ее лайкают одни мамины сыночки и моралисты без чувства юмора. Стало ей скучно, и она написала в своей анкете: «Если мы познакомимся поближе, покажу видео, где я дерусь с полицейскими». Ролика такого на самом деле нет, но писать стали действительно интересные личности. © Палата № 6 / VK

Захожу как-то раз в подъезд с незнакомым мужчиной и мальчиком лет 10. Стали лифт ждать, а парнишка пошел по лестнице. Спустя некоторое время слышим: лифт открывается на 2-м этаже, забирает юного пассажира и удаляется вновь вверх, оставляя нас с носом. Признаться, я не сразу понял, как он нас перехитрил. © Bolvan15 / Pikabu

«Я изучаю диких животных, и мне надоело, что я постоянно забываю линейку».

Однажды в наш дымоход угодила птица. Мы с соседом по комнате стали гадать, как ее оттуда выудить, и сосед говорит: «Давай просто засунем туда руку, а птица сама сядет на палец». Я посмеялся над ним, заверив, что это ни за что не сработает. А спустя 30 секунд он уже шел к двери с птицей, сидящей на его указательном пальце. © boltactionmike / Reddit

Недавно приезжала подруга, с которой мы не виделись года 3. А дома такой бардак... Чтобы не убирать, я перевязала правую руку бинтом и сказала, что повредила, когда упала, даже по дому делать ничего не могу. © Подслушано / Ideer

Вместо обычного освежителя в ванной комнате использую баллон от автоматического освежителя воздуха. Нажимаю сама на него, пара пшиков — и эффект на ура. Один баллон у меня стоит уже больше полугода, не надоедает. И экономия огромная. © Подслушано / Ideer

«Ставлю остывать тосты в таком виде, чтобы ни одна из сторон не запрела».

Когда я ходила в садик, мой папа уходил на работу очень рано и оставлял в кустах около садика конфетку. Мама, собирая меня в садик, торопила скорее одеться и пойти посмотреть, не оставил ли зайчик конфетку под кустом. Не поверите — оставлял! © Ягодка / AdMe

Чтобы сквозь плитку не прорастала трава и сорняки, я заливаю в щели кипяток — это разрушает их структуру, предотвращает рост в дальнейшем, и их легко удалить. © Plenty-Appointment40 / Reddit

Бывший одногруппник набил тату с именем своей девушки. Благо не на самом видном месте, а на ребре, ближе к спине. По иронии судьбы спустя пару месяцев они расстались. Он уже думал, чем и как ее перебить, пока через полтора года не начал отношения с девушкой с таким же именем. Он пошел к тату-мастеру, навел ее, чтобы выглядела как свежая, и презентовал даме. Спустя 5 лет свадьбу сыграли, а она так и не знает правды. © Палата № 6 / VK

«Если не хотите таскать баночки и тюбики с косметикой по уходу, просто выливаете необходимое количество крема или пенки в пакетик, отрезаете, а открытую сторону плавите утюжком. Вуаля: некий „пробник“ готов, и не надо таскать с собой всю косметичку».

Я пытался отвертеться от сверхурочной работы и сказал своему начальству первое, что пришло мне в голову: что моя игуана заболела и мне нужно зайти в магазин за ее лекарством, пока он не закрылся. Как вы понимаете, никакой игуаны у меня нет. На следующий день я поставил на обои на рабочем столе фотографию игуаны, найденную на просторах сети. После этого люди в течение нескольких недель спрашивали, как поживает моя игуана. © Unknown author / Reddit

Всем, кто живет один и грызет себя из-за бардака, рекомендую делать как моя 6-летняя дочь. Она заходит в комнату со словами: «О, привет, бардак! Привет, куча белья! Как вы тут? Я вот спать сейчас лягу». © valenayaspers / Twitter

Бабушка поинтересовалась, почему я уже несколько дней подряд сижу дома и не вижусь с друзьями. Я ответила, что у нас немного общих тем для разговоров, поэтому и видимся реже. Бабушка посмеялась и сказала: «Я знаю одну тему, которая объединит вас всех. Просто начните жаловаться на свои болячки, можете даже сыграть в игру, кому хуже живется. Я пока в больнице лежала, с соседками по комнате лишь этим и занимались. Я постоянно проигрывала, но это даже хорошо в таком случае: переживу их всех!» © Палата № 6 / VK

Отличный способ и тост поджарить, и твердое мало из холодильника размягчить.