15 детских записей, которые заставят хохотать до слез даже тех, у кого нет своих малышей

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Детская непосредственность порой ставит в тупик, а иногда веселит так, как ни одна шутка от взрослого. Все дело в том, что детишки мыслят иначе и высказывают все, что думают. Их записи в анкетах и не только — бесценный кладезь искреннего юмора.

AdMe.ru предлагает вам порцию детских перлов, которые способны рассмешить до слез своей наивностью и неподдельностью.

«История о том, как я полюбила енотов»

Когда понимаешь все слишком буквально

Жестокий ребенок

Будто с натуры писал

Хороший план

Когда уже в детстве постиг великую мудрость

Неправильная бабушка

Сильное чувство

Как тут удалить?

Тщетность бытия

Когда анкету заполнял друг, с которым ты потом поссорился

Как нужно заводить друзей

В семье растет интроверт

Так себе достижение

Когда ты баловень судьбы

А вы храните смешные записи ваших детей? Поделитесь с нами в комментариях.