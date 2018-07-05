15 детских записей, которые заставят хохотать до слез даже тех, у кого нет своих малышей
Детская непосредственность порой ставит в тупик, а иногда веселит так, как ни одна шутка от взрослого. Все дело в том, что детишки мыслят иначе и высказывают все, что думают. Их записи в анкетах и не только — бесценный кладезь искреннего юмора.
AdMe.ru предлагает вам порцию детских перлов, которые способны рассмешить до слез своей наивностью и неподдельностью.
«История о том, как я полюбила енотов»
Когда понимаешь все слишком буквально
Жестокий ребенок
Будто с натуры писал
Хороший план
Когда уже в детстве постиг великую мудрость
Неправильная бабушка
Сильное чувство
Как тут удалить?
Тщетность бытия
Когда анкету заполнял друг, с которым ты потом поссорился
Как нужно заводить друзей
В семье растет интроверт
Так себе достижение
Когда ты баловень судьбы
А вы храните смешные записи ваших детей? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью Арина Булатова/vk