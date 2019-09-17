15 хлестких комментариев, которые моментально спустят с небес на землю

68
6
96
35k

Истинная власть кроется в умении быть остроумным. Ведь именно вовремя подобранные слова и способность тонко и изящно пошутить могут решить чуть ли не любую проблему. А пройти мимо фото или твита и не прокомментировать бывает очень сложно: руки так и тянутся написать хлесткое замечание.

AdMe.ru не раз убеждался, что порой комментарии к постам в соцсетях затмевают сами посты, и приглашает вас полакомиться новой порцией остроумных ответов пользователей.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А вы часто комментируете что-то в сети? Или же предпочитаете держать свои мысли при себе?

Фото на превью JenyaVaronina / twitter

68
6
96
35k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться