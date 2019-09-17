15 хлестких комментариев, которые моментально спустят с небес на землю
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Истинная власть кроется в умении быть остроумным. Ведь именно вовремя подобранные слова и способность тонко и изящно пошутить могут решить чуть ли не любую проблему. А пройти мимо фото или твита и не прокомментировать бывает очень сложно: руки так и тянутся написать хлесткое замечание.
AdMe.ru не раз убеждался, что порой комментарии к постам в соцсетях затмевают сами посты, и приглашает вас полакомиться новой порцией остроумных ответов пользователей.
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А вы часто комментируете что-то в сети? Или же предпочитаете держать свои мысли при себе?
Фото на превью JenyaVaronina / twitter