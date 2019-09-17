15 хлестких комментариев, которые моментально спустят с небес на землю

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Истинная власть кроется в умении быть остроумным. Ведь именно вовремя подобранные слова и способность тонко и изящно пошутить могут решить чуть ли не любую проблему. А пройти мимо фото или твита и не прокомментировать бывает очень сложно: руки так и тянутся написать хлесткое замечание.