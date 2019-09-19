15 примеров того, что людская смекалка найдет выход из любой ситуации

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Немного фантазии, нестандартный подход и капля креатива — и вуаля, находится решение для любой проблемы. По крайней мере, так думают герои нашей подборки, и вы знаете, у них есть чему поучиться. Один лайфхак для подведения бровей чего стоит.

Мы в AdMe.ru уверены, что у вас тоже есть гениальные секретики, которые значительно облегчают жизнь. Поделитесь с нами, мы с удовольствием их попробуем.

Все гениальное просто

Главное — чтобы провод был длинный

Лайфхак от Толкина

Давеча на работе начальник производства рассказал историю, как они в ранние 90-е шпоры на уроках делали. Вместо того чтобы учить литературу и что-то понять самим, он (начальник) и его одноклассники запоем читали и учили эльфийский словарь Толкина, чтобы потом с помощью словаря делать шпаргалки. А когда учителя недоуменно спрашивали, что это за каракули, ребята отвечали: да, мол, так, рисуем, чтобы успокоиться. © Prime812

Как рисовать, чтобы вас не дергали

Гениально

Рассказал друзьям, как я поступаю, когда мне надо провести основательную диагностику автомобиля. Хотя мне это кажется простым решением проблемы, они не могли успокоиться час. Решил поделиться опытом, может, кому-то и пригодится. Приезжаю в самый пафосный технический центр той марки, которой у меня автомобиль, выбираю самую дорогую машину из имеющихся в продаже и говорю, что хочу купить ее по трейд-ин, т. е. с зачетом стоимости своего авто. После этого мой автомобиль диагностируется на все сто, выискиваются не только неисправности, но и намек на них с целью сбить его цену. © rusvod17

Хорошая идея для готовки

Как рисовать одинаковые брови каждый раз

Лайфхак для тех, кто не любит звонки от фирм

Довелось мне некоторое время поработать в кол-центре (сначала продавала симки, потом проводила опросы), узнала 2 железных способа, как сделать так, чтобы из данной фирмы не звонили. Говорить матом — ставят статус «ненормативная лексика, больше не звонить».

Просить перезвонить через 7–8 месяцев: в этом случае оператор планирует звонок через указанное время и с вероятностью 99 % про вас забудут.

И еще: если вам звонят и предлагают сменить тариф, но вас предложение не устраивает, нужно внятно и четко сказать «нет». В этом случае без вашего ведома тариф не поменяют. Если же говорить «возможно», «может быть», то оператор может сменить его сам, ибо он за это деньги получает.

Добавлять номера в ЧС не вариант, так как номера кол-центров меняются раз в неделю. © SASp

Вместо кусочка бумаги

Идея для забывчивых

Задвижка из ремня безопасности

Отличная идея для встречи выпускников

Как легко и просто работать с тестом

У этой рубашки есть кусок ткани для очистки очков

Как избавиться от ночных тыгыдыков

Пожаловался коллеге, что не высыпаюсь из-за того, что по ночам кошкарбай носится по квартире и совершенно не разделяет моего желания спать, всячески мешает. «А ты, — говорит, — хвост ему намочи, ему теперь часа 2 его вылизывать: и ты уснешь, и ему потом не до развлечений будет!» © Toshibu