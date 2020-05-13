15+ фотографий, которые выглядят загадочнее, чем картины сюрреалистов

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Одна из самых известных оптических иллюзий — это комната Эймса, спроектированная таким образом, что человек, стоящий в одном углу, кажется наблюдателю огромным, а в другом — крошечным. И в этом нет никакой магии, поскольку помещение хоть и кажется прямоугольным, сделано в форме трапеции, а пол и потолок наклонены, благодаря чему и создается такой эффект. Впрочем, иногда иллюзии появляются и сами по себе, например из-за особой игры света и тени.

Глядя на эти фотографии, мы в AdMe.ru несколько раз почти воскликнули: «Это же фотошоп!», потому что некоторые из них кажутся абсолютно нереальными.

Первый в мире кот, освоивший левитацию

Из-за солнечных лучей создается впечатление, что кирпичи лежат неровно

«Я упал 2 раза, только глядя на фотографию»

Знаменитые чикагские «Облачные ворота» невидимы, даже если смотреть прямо на них

Эта стена провалилась внутрь. Хотя подождите... Это змея!

«Трагическое» происшествие с котом

О эти 900-летние брови!

Алло, полиция? Кажется, бутылки с водой что-то замышляют...

Кажется, этот инопланетянин знает толк в маскировке

А этот, видимо, нет

«Так, у меня вроде было 2 котенка...»

Небоскреб или железная дорога?

Самая приветливая скамейка в мире

Портативный рентген-аппарат похож на собачку-робота

Какая у вас чудесная лежанка для пса! Хотя погодите...

Гримарио?

«Моя компостная куча напоминает присыпанную травой гориллу»

Какая из этих фотографий вам показалась самой «головоломной»? А может быть, вам тоже удавалось запечатлеть подобные иллюзии?