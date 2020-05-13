15+ фотографий, которые выглядят загадочнее, чем картины сюрреалистов
Одна из самых известных оптических иллюзий — это комната Эймса, спроектированная таким образом, что человек, стоящий в одном углу, кажется наблюдателю огромным, а в другом — крошечным. И в этом нет никакой магии, поскольку помещение хоть и кажется прямоугольным, сделано в форме трапеции, а пол и потолок наклонены, благодаря чему и создается такой эффект. Впрочем, иногда иллюзии появляются и сами по себе, например из-за особой игры света и тени.
Глядя на эти фотографии, мы в AdMe.ru несколько раз почти воскликнули: «Это же фотошоп!», потому что некоторые из них кажутся абсолютно нереальными.
Первый в мире кот, освоивший левитацию
Из-за солнечных лучей создается впечатление, что кирпичи лежат неровно
«Я упал 2 раза, только глядя на фотографию»
Знаменитые чикагские «Облачные ворота» невидимы, даже если смотреть прямо на них
Эта стена провалилась внутрь. Хотя подождите... Это змея!
«Трагическое» происшествие с котом
О эти 900-летние брови!
Алло, полиция? Кажется, бутылки с водой что-то замышляют...
Кажется, этот инопланетянин знает толк в маскировке
А этот, видимо, нет
«Так, у меня вроде было 2 котенка...»
Небоскреб или железная дорога?
Самая приветливая скамейка в мире
Портативный рентген-аппарат похож на собачку-робота
Какая у вас чудесная лежанка для пса! Хотя погодите...
Гримарио?
«Моя компостная куча напоминает присыпанную травой гориллу»
Какая из этих фотографий вам показалась самой «головоломной»? А может быть, вам тоже удавалось запечатлеть подобные иллюзии?
Фото на превью bigfatgato / reddit