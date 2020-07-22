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15+ фото, на которых погода решила показать все, на что она способна

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Как известно, у природы нет плохой погоды. Однако природа еще и великолепный художник: посмотрите, как она из радуги, тумана, дождя и облаков создает свои непревзойденные шедевры. И хотя некоторые ее работы выглядят жутковато, все равно они завораживающе прекрасны.

Мы в AdMe.ru захотели привнести в будни нечто красочное и яркое, а лето больше других времен года вдохновляет на любование всеми проявлениями разнообразия матушки-природы. Досмотрите до конца, и в бонусе вас ждет нечто мистическое и уникальное.

Так выглядит молния, когда попадает в радугу

© hallothethird / reddit

Очень необычное облако

© smith288 / reddit

Кажется, что это небо Юпитера

© reddirtxx_12 / reddit

Огненный Техас

© TxStormChasers / twitter

Пелена дождя в Северной Каролине

© mkoruda / reddit

Круглая радуга из иллюминатора

© aevictory / reddit

Торнадо на побережье Турции

© Proteon/ reddit

Удар молнии во всей своей красе

© Toronto Event / facebook

Эти облака так и хочется потрогать

© CalebGerold / twitter

Под такой град лучше не попадать

© ZacharyChalmers / twitter

Грозовые тучи через 20 минут ушли, и небо стало чистым, как будто ничего и не было

© floppyhump / reddit

«Этот мираж я увидел из иллюминатора корабля»

© NautiCadet / reddit

100 оттенков фиолетового

© Desu_unknown / twitter

Невероятные лучи солнца. Фото с острова Оук, Северная Каролина

© grodlike / reddit

Вот так выглядят 1-й день зимы и 1-й день лета в Канаде

© lanky_one / reddit

Туманный день в Германии. Вид на замок Гогенцоллерн

© davidusxyz / reddit

Фотограф Микко Лагерстедт снял удивительный момент, когда туманная дымка скрывает горизонт

«Что тут происходит? Радужные облака? Мне 44 года, и я никогда не видел такого явления»

© Yisevery1nuts / reddit

Удар молнии при длительной выдержке похож на ядерный взрыв

© EnumaElish11 / reddit

«Эту красную радугу я видел в полночь в Финляндии»

© junn0 / reddit

Инопланетные грозовые тучи

© T206Collector / reddit

«Это был самый красный рассвет, который я когда-либо видел на озере Льюисвилл, недалеко от Далласа, штат Техас»

© MissDolittleTex / reddit

Бонус: «рога дьявола»

© Elias Chasiotis / facebook
Фото на превью hallothethird / reddit
87184394
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