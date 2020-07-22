15+ фото, на которых погода решила показать все, на что она способна
Как известно, у природы нет плохой погоды. Однако природа еще и великолепный художник: посмотрите, как она из радуги, тумана, дождя и облаков создает свои непревзойденные шедевры. И хотя некоторые ее работы выглядят жутковато, все равно они завораживающе прекрасны.
Мы в AdMe.ru захотели привнести в будни нечто красочное и яркое, а лето больше других времен года вдохновляет на любование всеми проявлениями разнообразия матушки-природы. Досмотрите до конца, и в бонусе вас ждет нечто мистическое и уникальное.
Так выглядит молния, когда попадает в радугу
Очень необычное облако
Кажется, что это небо Юпитера
Огненный Техас
Пелена дождя в Северной Каролине
Круглая радуга из иллюминатора
Торнадо на побережье Турции
Удар молнии во всей своей красе
Эти облака так и хочется потрогать
Под такой град лучше не попадать
Грозовые тучи через 20 минут ушли, и небо стало чистым, как будто ничего и не было
«Этот мираж я увидел из иллюминатора корабля»
100 оттенков фиолетового
Невероятные лучи солнца. Фото с острова Оук, Северная Каролина
Вот так выглядят 1-й день зимы и 1-й день лета в Канаде
Туманный день в Германии. Вид на замок Гогенцоллерн
Фотограф Микко Лагерстедт снял удивительный момент, когда туманная дымка скрывает горизонт
«Что тут происходит? Радужные облака? Мне 44 года, и я никогда не видел такого явления»
Удар молнии при длительной выдержке похож на ядерный взрыв
«Эту красную радугу я видел в полночь в Финляндии»
Инопланетные грозовые тучи
«Это был самый красный рассвет, который я когда-либо видел на озере Льюисвилл, недалеко от Далласа, штат Техас»
Бонус: «рога дьявола»
Фото на превью hallothethird / reddit