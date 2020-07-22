15+ фото, на которых погода решила показать все, на что она способна

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Как известно, у природы нет плохой погоды. Однако природа еще и великолепный художник: посмотрите, как она из радуги, тумана, дождя и облаков создает свои непревзойденные шедевры. И хотя некоторые ее работы выглядят жутковато, все равно они завораживающе прекрасны.

Мы в AdMe.ru захотели привнести в будни нечто красочное и яркое, а лето больше других времен года вдохновляет на любование всеми проявлениями разнообразия матушки-природы. Досмотрите до конца, и в бонусе вас ждет нечто мистическое и уникальное.

Так выглядит молния, когда попадает в радугу

Очень необычное облако

Кажется, что это небо Юпитера

Огненный Техас

Пелена дождя в Северной Каролине

Круглая радуга из иллюминатора

Торнадо на побережье Турции

Удар молнии во всей своей красе

Эти облака так и хочется потрогать

Под такой град лучше не попадать

Грозовые тучи через 20 минут ушли, и небо стало чистым, как будто ничего и не было

«Этот мираж я увидел из иллюминатора корабля»

100 оттенков фиолетового

Невероятные лучи солнца. Фото с острова Оук, Северная Каролина

Вот так выглядят 1-й день зимы и 1-й день лета в Канаде

Туманный день в Германии. Вид на замок Гогенцоллерн

Фотограф Микко Лагерстедт снял удивительный момент, когда туманная дымка скрывает горизонт

«Что тут происходит? Радужные облака? Мне 44 года, и я никогда не видел такого явления»

Удар молнии при длительной выдержке похож на ядерный взрыв

«Эту красную радугу я видел в полночь в Финляндии»

Инопланетные грозовые тучи

«Это был самый красный рассвет, который я когда-либо видел на озере Льюисвилл, недалеко от Далласа, штат Техас»