15+ фото, на которые надо посмотреть дважды, а то и трижды, чтобы понять, что там вообще происходит
Иной раз что-нибудь привидится — хоть стой, хоть падай: монстр в витрине магазина, гигантский тарантул в зеркале заднего вида, лапа пришельца под дверью. Но потом присмотришься хорошенько, а это всего-навсего надувные шарики, маленький паучок и палочки для жарки зефирок.
Мы в AdMe.ru обожаем фотографии от пользователей сети, на которые нужно посмотреть несколько раз, прежде чем понять, что там на самом деле происходит.
«Несколько недель подряд я повсюду видел белого кота, как ошибку в матрице, но сегодня все встало на свои места»
«Мое пирожное как будто левитирует»
Потерял голову из-за шоу
Сложно понять, где кончается собака и начинается игрушка
Кот и мини-кот
«Тень линии электропередач на моей машине создает впечатление, что я погнул крыло»
Двухголовый пес
Стеклянное колесо
Гигантский паук на потолке
Поджаренные орехи кешью вблизи выглядят как песок на пляже
Парящее туловище
Гигантские помидоры
Похоже, это новая порода — двуногий пес
А у нее крутая растяжка!
Огромная рука или крошечное яблоко?
Крошечный человек и большой стул
Похоже, пес завел себе щенка
Не хотелось бы наткнуться на такую штуку под вечер
«Я чуть не закричал, когда под дверью в кладовку увидел это — палочки для жарки зефирок»
- Потыкайте шваброй, вдруг эта штука шевелится. © Sheldon_234 / Reddit
А у вас бывали случаи, когда воображение решило немножко поиграть и показало то, чего нет на самом деле?
Фото на превью Buttareviailconto / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ фото, на которые надо посмотреть дважды, а то и трижды, чтобы понять, что там вообще происходит
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