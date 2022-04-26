15+ фото, на которые надо посмотреть дважды, а то и трижды, чтобы понять, что там вообще происходит

Иной раз что-нибудь привидится — хоть стой, хоть падай: монстр в витрине магазина, гигантский тарантул в зеркале заднего вида, лапа пришельца под дверью. Но потом присмотришься хорошенько, а это всего-навсего надувные шарики, маленький паучок и палочки для жарки зефирок.

Мы в AdMe.ru обожаем фотографии от пользователей сети, на которые нужно посмотреть несколько раз, прежде чем понять, что там на самом деле происходит.

«Несколько недель подряд я повсюду видел белого кота, как ошибку в матрице, но сегодня все встало на свои места»

«Мое пирожное как будто левитирует»

Потерял голову из-за шоу

Сложно понять, где кончается собака и начинается игрушка

Кот и мини-кот

«Тень линии электропередач на моей машине создает впечатление, что я погнул крыло»

Двухголовый пес

Стеклянное колесо

Гигантский паук на потолке

Поджаренные орехи кешью вблизи выглядят как песок на пляже

Парящее туловище

Гигантские помидоры

Похоже, это новая порода — двуногий пес

А у нее крутая растяжка!

Огромная рука или крошечное яблоко?

Крошечный человек и большой стул

Похоже, пес завел себе щенка

Не хотелось бы наткнуться на такую штуку под вечер

«Я чуть не закричал, когда под дверью в кладовку увидел это — палочки для жарки зефирок»

Потыкайте шваброй, вдруг эта штука шевелится. © Sheldon_234 / Reddit

