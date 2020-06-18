15+ человек рассказали, что учудили их квартиросъемщики

Мы долго пытались продать свою квартиру. Настолько долго, что было решено плюнуть и пустить туда квартиранта. С квартирантом было проведено краткое собеседование в телефонном режиме. Все всех устраивало, договорились о цене, о дате, а также о том, что квартиросъемщик будет жить с питомцем Пафнутием, «который не принесет хлопот». Я поинтересовалась, не слишком часто ли гавкает питомец, чтобы потом не выслушивать от соседей жалобы. В ответ мужчина засмеялся и сказал, что от соседей жалоб точно не будет, даже если они будут подслушивать под дверью. И царапать питомец ничего не будет или что-нибудь рассыпать и шкодить. «Да что же это за животина-то у вас?» На что мужчина с любовью и благоговением отвечает: «Это питон!» © caterpillar7237 / Pikabu