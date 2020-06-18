15+ человек рассказали, что учудили их квартиросъемщики
Извечное противостояние арендодателей и квартиросъемщиков — повод для шуток в интернете. Тем, кто нуждается в съемном жилье, приходится в течение нескольких недель искать подходящий вариант и перелопачивать тонны объявлений в поисках квартиры. Арендодателям же необходимо постоянно следить за сохранностью своего имущества. Это удается не всегда: бывает, недосмотришь, и можно недосчитаться не только цветка, но и всей мебели.
Мы в AdMe.ru не удивляемся тому, насколько странными порой бывают квартиросъемщики, и рады за тех, кому достались хорошие жильцы.
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Сдавала квартиру молодой паре. Ремонта там не было лет 30, так что мы договорились: они делают косметический ремонт под себя, а я вычту сумму из оплаты. Сдавала пару лет, потом решила попросить их съехать. Когда зашла в квартиру — смех и слезы. Они забрали все, что смогли оторвать: унитаз, краны, лампочки, розетки и выключатели, плинтусы и карнизы, все полки из кладовки, межкомнатные двери и откосы (мои двери, хотя и старые). Странно, что не вырвали входную дверь. Не особо расстроилась, потому что и так ремонт назревал. А все соседи в один голос говорили: «Такие интеллигентные люди были!» © Екатерина Майсте / Facebook
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Сдавал я однажды квартиру филиппинцам. Через пару дней мне позвонила соседка снизу и с дикими воплями поведала, что ее заливают. Приехал разбираться. У меня пол весь в воде, у соседки потолок и стены испорчены.
Оказалось, что эти товарищи не знали, что мыться надо в ванне, и поливали себя стоя на полу. Объяснил им, что тут так не принято, а надо залезать в ванну и закрывать занавесочку.
Они сами вызвались отремонтировать соседке ванную за свой счет, на следующий день закупили все необходимое и сделали лучше, чем было. Больше с ними проблем не было. © SweatyKing / Pikabu
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Мы долго пытались продать свою квартиру. Настолько долго, что было решено плюнуть и пустить туда квартиранта. С квартирантом было проведено краткое собеседование в телефонном режиме. Все всех устраивало, договорились о цене, о дате, а также о том, что квартиросъемщик будет жить с питомцем Пафнутием, «который не принесет хлопот». Я поинтересовалась, не слишком часто ли гавкает питомец, чтобы потом не выслушивать от соседей жалобы. В ответ мужчина засмеялся и сказал, что от соседей жалоб точно не будет, даже если они будут подслушивать под дверью. И царапать питомец ничего не будет или что-нибудь рассыпать и шкодить. «Да что же это за животина-то у вас?» На что мужчина с любовью и благоговением отвечает: «Это питон!» © caterpillar7237 / Pikabu
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Питер. Сдаю квартиру студентам из Череповца. Девушка-художница (учится на художественном факультете, в миру тату-мастер) пишет: «Простите, пожалуйста, но вы сказали, что летом будете делать ремонт в нашей комнате, да? Можно мне до лета рисовать на обоях и прикреплять туда мои эскизы?» Я сказала: «Да, нет проблем». Обрадовалась: «Ура! Я с детства мечтала рисовать на обоях, а мама не разрешала!» Питер. Мечты сбываются. © Подслушано / ideer
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Сдавала свою квартиру семейной паре с ребенком. Я жила в другом городе. Потом позвонила тетя и сказала, что в квартире живут какие-то девицы вместо семьи. Приезжаю туда, а прежний жилец сдал эту квартиру 2 девицам, взяв с них деньги за полгода вперед, при этом забрал кондиционер (якобы для ремонта) и морозильную камеру. © Надежда Соловьева / Facebook
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3 месяца назад решила сдать квартиру бабушке, как я думала, божьему одуванчику. Вчера хотела заехать и забрать свои зимние вещи. Она была не против, чтобы я зашла, когда ее не будет дома. Первый звоночек был, когда я подошла к двери: из квартиры сильно пахло мочой. Открыла дверь — думала, задохнусь. В комнатах творился треш, а еще куда-то пропал мой диван. © LonelyWater / Pikabu
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Сдаю квартиру посуточно. В прошлом разгромили мебель, теперь принципиально не сдаю под праздники. Звонит потенциальный клиент. Молодой человек уверяет, что ему просто нужно переночевать. Договорились о встрече, но он был какой-то нервный, глаза в пол. Я переспросил, не собирает ли он тусовку. Ответил, что нет. Перехожу к обычной процедуре — фотографирую паспорт. Смотрю, а там день рождения — сегодняшнее число. Штирлиц еще никогда не был... Ну, вы поняли. © L1sterman / Pikabu
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Жила у меня знакомая, съехала. Через какое-то время я нашла некую конструкцию, висящую под потолком. Решила, что она ее оставила за ненадобностью. Во время ремонта ее сняли и случайно поломали. Отнесла на помойку и забыла. Примерно через год она поинтересовалась, не находила ли я одну ее вещь. Я рассказала. Что тут было... «Теперь понятно, откуда у меня проблемы и несчастья в жизни. Ты уничтожила мой талисман». Спрашивается, почему за целый год она даже не вспомнила о такой дорогой ее сердцу вещи? © Светлана Воробьева / Facebook
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Сдала квартиру с отличным ремонтом и мебелью. На кожаном диване, в подлокотнике, сделали 2 дыры. Их маленькая собачка испортила все двери: не подлежат реставрации. Унесли мои красивые цветочные горшки, пересадив цветы в пластик. И все это за 10 месяцев, хотя милый молодой человек уверял, что они с женой любят порядок. © Надежда Константинова / Facebook
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Как-то снимала квартиру несколько суток молодая пара. Звонит через пару часов после выселения парень и говорит, что девушка забыла в квартире дорогие джинсы. Звоню горничной, она о джинсах ничего не знает. Потом вспомнила: была в ванной какая-то тряпка рваная, она ее выбросила. У парня случилась истерика: орал, что джинсы стоят $ 1 500 и я их прямо сейчас немедленно куплю, если не пойду копаться на мусорке. Может, я бы и отправил горничную их поискать, но из-за такого неадекватного поведения послал парня. Он еще много раз мне пытался позвонить, присылал СМС с проклятиями, даже чек прислал с указанием цены этих джинсов. Закончилось все тем, что я добавил его в черный список. © xysterss / Pikabu
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Сдавала квартиру молодой паре. Так они написали на меня заявление в полицию, якобы я, когда их не было дома, украла у них ₽ 12 000. Думала, что умру от переживаний. Оказалось, что парень прогулял деньги в ресторане и решил так снять с себя подозрения перед своей дамой. © Juanita0953 / Twitter
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Сдаю квартиру уже 5 лет. Случай был: звонит соседка, спрашивает, должно ли быть такое, чтобы жилец выносил из квартиры технику. Говорю, что нет. Прошу запомнить номера машины, сама еду с мужем в квартиру. Благо, вовремя успели, жильцы долго стиралку не могли вытащить. Спрашиваю, мол, зачем крадете вещи. Ответ убил: «Ну, вы еще купите, у вас же вот квартира лишняя под сдачу». Написали на них заявление. © Подслушано / ideer
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Сдавала квартиру. Жил парень, через время стал задерживать оплату. Вскоре сказал, что не тянет квартиру и будет съезжать, но денег у него нет. Уговорил взять паспорт в залог, пообещал через 2 недели отдать деньги и пропал. А паспорт так и валялся у меня дома. Спустя 4 года звонит девушка, называет его имя и просит отдать паспорт, взамен была готова оплатить его долг. Встретились. Оказалось, что она беременна, он обещает жениться, но с паспортом засада. А самому стыдно было мне звонить. © Подслушано / ideer
Расскажите, а какие забавные истории, связанные с арендованным имуществом, случались с вами?