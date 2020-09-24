15+ фотодоказательств того, что осень — это время эстетического наслаждения
Ах эта прекрасная золотистая осень. Как сказал великий Александр Сергеевич Пушкин: «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Вот и мы решили отвлечься от расставания с летом и посмотреть на яркие осенние фотографии, от которых, кажется, так и веет вкусным какао и терпким запахом опавшей листвы. А в конце статьи мы припрятали для вас мотивационный подарочек.
Мы в AdMe.ru любим эту пору, когда вечереет рано и на столе как по волшебству появляются ароматные яблочные и тыквенные пироги. А за что любите осень вы?
Опавший лист в луже может быть произведением искусства
В преддверии Хеллоуина
В гости к хоббитам
В такое путешествие хочется отправиться немедленно
Какие краски!
Волшебное отражение
Увы, аттракционы уже закрываются
Зато это отличное время для поездок
И для поиска красивых листиков
Скоро во всех соцсетях
«Учился в школе в Хокинг-Хиллз. Осень вызывает такую ностальгию: кирпичные улицы, светящиеся уличные фонари и деревенская выпечка»
От этой фотографии так и веет спокойствием
Шикарная идея для осенней фотосессии (главное, чтобы ветер не подул)
Листопад у воды — что может быть лучше?
Вид мечты
Вот бы проехать в экипаже по этим местам
Почему еще не изобрели телепорт? Так хочется окунуться в эту атмосферу
Таких волшебников мы не боимся
Бонус: никогда не сдавайтесь!
А вы тоже считаете, что любить только лето весьма банально?
Фото на превью North2317 / reddit