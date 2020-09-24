15+ фотодоказательств того, что осень — это время эстетического наслаждения

Ах эта прекрасная золотистая осень. Как сказал великий Александр Сергеевич Пушкин: «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Вот и мы решили отвлечься от расставания с летом и посмотреть на яркие осенние фотографии, от которых, кажется, так и веет вкусным какао и терпким запахом опавшей листвы. А в конце статьи мы припрятали для вас мотивационный подарочек.

Мы в AdMe.ru любим эту пору, когда вечереет рано и на столе как по волшебству появляются ароматные яблочные и тыквенные пироги. А за что любите осень вы?

Опавший лист в луже может быть произведением искусства

В преддверии Хеллоуина

В гости к хоббитам

В такое путешествие хочется отправиться немедленно

Какие краски!

Волшебное отражение

Увы, аттракционы уже закрываются

Зато это отличное время для поездок

И для поиска красивых листиков

Скоро во всех соцсетях

«Учился в школе в Хокинг-Хиллз. Осень вызывает такую ностальгию: кирпичные улицы, светящиеся уличные фонари и деревенская выпечка»

От этой фотографии так и веет спокойствием

Шикарная идея для осенней фотосессии (главное, чтобы ветер не подул)

Листопад у воды — что может быть лучше?

Вид мечты

Вот бы проехать в экипаже по этим местам

Почему еще не изобрели телепорт? Так хочется окунуться в эту атмосферу

Таких волшебников мы не боимся

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