15 находок из серии «Ты только погляди, что я обнаружил»

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Выходные закончились, и наступили серые будние дни. Кажется, что ничего не предвещает развлечений и новых впечатлений. Но вот выглянуло солнце, изменилось освещение и привычные вещи вдруг открыли себя с неожиданной стороны. Людям, у которых получается разглядеть чудеса в каждом мгновении, никогда не приходится скучать, для них каждый день — открытие.

Мы в AdMe.ru обожаем фотографии от пользователей, которые умеют подмечать крутые моменты и находить необычное даже в самых обыкновенных вещах.

«Так выглядит переливающийся дождевик моего мужа»

«В этом костюме должен быть динамик, который автоматически воспроизводит музыку.» © Ashtronica / reddit

«Достал это из бочки»

«Этот сучок на нашей двери светится красным, когда солнце светит с другой стороны»

«Мотылек черная ведьма с размахом крыльев около 20 сантиметров, которого я нашел висящим под моим настилом»

«От знака отделился ледяной двойник»

«Обнаружил родимое пятно у собаки, когда ее побрил»

«Паутина, покрытая копотью от кухонной плиты»

«Это вырезанное лицо мой друг нашел в горах»

«При смене освещения мой свитер меняет цвет»

«Тройная радуга в Нидерландах»

«Моя золотая рыбка с разных сторон выглядит как две разные рыбы»

«Опилки в моей ленточной пиле выглядят как топографическая карта»

«Проснувшись сегодня утром, я обнаружил в саду интересную ледяную скульптуру»

«Мой силуэт появляется в этой круглой радуге»

«Нашел этот засохший стручок физалиса»

«В последние несколько ночей в некоторых районах Висконсина стоит ледяной туман. Это только часть страны зимней сказки, в которой мы живем»

«Моя сестра нашла этот старый бейсбольный мяч, покрытый мхом»

«Этот замок я нашел на пляже»