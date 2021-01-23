15 находок из серии «Ты только погляди, что я обнаружил»
Выходные закончились, и наступили серые будние дни. Кажется, что ничего не предвещает развлечений и новых впечатлений. Но вот выглянуло солнце, изменилось освещение и привычные вещи вдруг открыли себя с неожиданной стороны. Людям, у которых получается разглядеть чудеса в каждом мгновении, никогда не приходится скучать, для них каждый день — открытие.
Мы в AdMe.ru обожаем фотографии от пользователей, которые умеют подмечать крутые моменты и находить необычное даже в самых обыкновенных вещах.
«Так выглядит переливающийся дождевик моего мужа»
- «В этом костюме должен быть динамик, который автоматически воспроизводит музыку.» © Ashtronica / reddit
«Достал это из бочки»
«Этот сучок на нашей двери светится красным, когда солнце светит с другой стороны»
«Мотылек черная ведьма с размахом крыльев около 20 сантиметров, которого я нашел висящим под моим настилом»
«От знака отделился ледяной двойник»
«Обнаружил родимое пятно у собаки, когда ее побрил»
«Паутина, покрытая копотью от кухонной плиты»
«Это вырезанное лицо мой друг нашел в горах»
«При смене освещения мой свитер меняет цвет»
«Тройная радуга в Нидерландах»
«Моя золотая рыбка с разных сторон выглядит как две разные рыбы»
«Опилки в моей ленточной пиле выглядят как топографическая карта»
«Проснувшись сегодня утром, я обнаружил в саду интересную ледяную скульптуру»
«Мой силуэт появляется в этой круглой радуге»
«Нашел этот засохший стручок физалиса»
«В последние несколько ночей в некоторых районах Висконсина стоит ледяной туман. Это только часть страны зимней сказки, в которой мы живем»
«Моя сестра нашла этот старый бейсбольный мяч, покрытый мхом»
«Этот замок я нашел на пляже»
А вы умеете радоваться мелочам?
Фото на превью supernormal / Reddit