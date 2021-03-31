15 девушек, которые доказали, что дополнительные килограммы — это настоящее счастье

Когда мы слышим о том, что кто-то испытывает проблемы с весом, мы обычно представляем себе человека с лишними килограммами. О худеньких девушках при этом мало кто вспоминает. А ведь многие из них мечтают хотя бы чуточку поправиться, и не всегда им это легко удается. Но героини нашей статьи смогли изменить свою фигуру и тем самым доказали, что настоящее счастье порой кроется в дополнительных килограммах.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться достижениями девушек, которые сумели набрать желаемый вес и стали от этого счастливее.

«Победила анорексию: было 40,4 кг, стало 49,4 кг. Мое тело все еще не идеально, но я работаю над этим»

«Поднимать тяжести, набирая при этом вес, было круто. На фото мой прогресс примерно за 8–10 месяцев: с 63,5 кг до 72,5 кг»

«Сегодня ровно 8 лет, как я излечилась от анорексии. Было 32 кг, стало 65 кг»

«Не думаю, что многие люди заметят разницу, но чувствую я себя намного увереннее: поправилась с 36 кг до 47,6 кг»

«Я была худой всю свою жизнь. Пыталась набрать вес, но безуспешно. Пошла в спортзал, и удалось поправиться с 37 кг до 45 кг»

«2 года спустя чувствую себя более здоровой и счастливой. Было 61,7 кг, стало 79,4 кг»

«Те же легинсы, та же поза, другой образ мышления. Вес был 37 кг, стал 54,5 кг»

«Вот как я поработала над своей фигурой. Вес был 55,8 кг, стал 63,5 кг»

«Прощай, анорексия! Надеюсь, мы больше не встретимся! Вес был 39 кг, стал 59 кг»

«Разница вроде и не огромная, но я стала на 4 размера больше и намного сильнее. Вес был 43 кг, стал 61,2 кг»

«Я горжусь тем, что наконец-то начала выздоравливать»

«Завершила нездоровые отношения и поправилась на 13 кг (весила 44,5 кг)»

«На фото — разница в 2 года. К черту анорексию!»

«Мое 9-летнее превращение из ленивой девушки, поглощающей лишь спагетти, в ту, кто следит за питанием и занимается тяжелой атлетикой каждый день»

«Мне потребовалось 5 лет для того, чтобы изменить свою жизнь. Раньше я весила 45 кг, а теперь 54,4 кг»