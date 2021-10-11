15+ человек, у которых слово «почта» вызывает либо нервный тик, либо смех до икоты

За последние годы качество почтовых услуг заметно выросло: отправления стали приходить быстрее, да и переживать за содержимое посылок уже не приходится так сильно, как раньше. И все же для многих из нас поход в отделение или ожидание заказа по-прежнему напоминает лотерею. То почтальоны найдут 1 000 и 1 причину не доставлять вам бандероль, то люди в очереди к операторам не дадут заскучать, а иногда и сами сотрудники выкинут что-нибудь этакое.