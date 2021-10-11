15+ человек, у которых слово «почта» вызывает либо нервный тик, либо смех до икоты
За последние годы качество почтовых услуг заметно выросло: отправления стали приходить быстрее, да и переживать за содержимое посылок уже не приходится так сильно, как раньше. И все же для многих из нас поход в отделение или ожидание заказа по-прежнему напоминает лотерею. То почтальоны найдут 1 000 и 1 причину не доставлять вам бандероль, то люди в очереди к операторам не дадут заскучать, а иногда и сами сотрудники выкинут что-нибудь этакое.
Мы в AdMe.ru верим, что однажды почта и ее работники будут вызывать у нас только положительные ассоциации. А пока хотим напомнить, что при взаимодействии с почтовой службой нужно быть готовыми ко всему, — герои нашей статьи не дадут соврать.
- Пошел как-то на почту посылку забрать. Взял талончик, отстоял очередь, подхожу. Сотрудница, глядя на квитанцию: «Так у вас посылка! Выдача с другой стороны!» Обошел здание, отстоял очередь, и тут выходит та же тетка, только с другой стороны: «Вот теперь правильно, держите!» © PivBear / Pikabu
- Почтовая служба отказалась доставлять мне почту, потому что однажды мой хаски гавкнул на почтальона через закрытое (!) окно. И это при том, что наш почтовый ящик находится снаружи, у подъездной дорожки, в нескольких метрах от окна. © vanityclaire / Reddit
«Заказал спиннинг».
- На почте вместо уведомления о посылке случайно даю оператору результат флюорографии. Та смотрит на него, потом на меня:
— Что это?
— Не знаю. Пришло что-то.
— Все в пределах нормы. Еще могу чем-то помочь?
— А посылки нет, получается?
— Получается, что нет.
— Спасибо.
— Пожалуйста. © marabeyka_ / Twitter
- Стою в очереди на почте, народу тьма. За мной заняла очередь девочка, которая, понимая, что это на полдня, пошла пытать счастья «зайцем». И тут начался экшн. Сидит бабуля и как завопит: «Я сижу тут с утра, а вы зашли недавно, встаньте в очередь!» Девочка покраснела, а бабуля добавила: «Не зря же я каждый день тут сижу и очередь контролирую». © Подслушано / Ideer
- Однажды почтовая служба решила доставить мне очень важную экспресс-посылку на случайный склад, находившийся в 11 км от моего дома. На мои возмущения ответили, что водитель, скорее всего, сделал это, чтобы «сэкономить время», ведь я могла «просто пройтись за ней». © vanityclaire / Reddit
«Мои рождественские тортики пришли. Правда, с маленьким опозданием. Спасибо, почта».
- Стою в почтовом отделении. Женщина передо мной пытается куда-то отправить живых куриц и говорит оператору: «Да, они живые. Две живые курицы, все верно. Как мне их лучше отправить, двумя отдельными посылками?» © yimmygee / Twitter
- Позвали нас с женой на свадьбу в ресторан. Выходим из такси и понимаем, что у жены стрелка на колготках. А рядом нет ни ТЦ, ни маленьких магазинчиков. Ехать куда-то тоже не вариант, уже опаздываем. Ну, думаю, встряли. И тут у меня появилась мысль. Загуглил почтовое отделение. Оказалось, что оно находится рядом. Быстро добежали туда, а там любые фасоны на выбор: хоть телесные, хоть белые, хоть в сетку. Это был первый раз за 5 лет, когда я посетил почту, и не для отправки посылки, а чтобы купить колготки. Реально выручили! © Abraham.Simpson / Pikabu
- Однажды в очень дождливый день почтальон доставлял мне посылку и использовал ее в качестве зонтика. Содержимое чудом уцелело, а вот документы промокли насквозь. © Ciaran_Zagami / Reddit
- Стою в очереди на почте. Мужчина подходит к соседнему окошку и спрашивает, может ли он по извещению получить посылку за сына. Ответ сотрудника почты сразил меня наповал: «А вы ему кто?» © Подслушано / Ideer
Обычный день в почтовом отделении.
- Пару недель назад я наблюдала, как водитель почтовой службы подъехал к моему дому, вышел из грузовика, обошел его, вернулся внутрь, не оставив никаких писем или посылок, а затем бросил на мою подъездную дорожку уведомление с текстом в духе: «К сожалению, не застали вас дома». А потом он просто уехал. Я позвонила в службу, обрисовала ситуацию и поинтересовалась, может ли водитель вернуться и все-таки доставить мне почту. Там мне ответили, что водитель ушел, потому что у меня на крыльце не горел свет. © vanityclaire / Reddit
- Сижу на работе, звонят из почтового отделения: «На ваше имя пришел мелкий пакет». На мой вопрос «Один или несколько?» оператор ответил, что позвонит по каждому. В общем, за 20 минут мне позвонили 8 раз. Вот она, оптимизация. © irissska / Pikabu
- Стою в очереди на почте, и женщина передо мной только что заплатила $ 708 за отправку огромного кактуса. Теперь я действительно видел все. © NoahJ456 / Twitter
- Заказал в онлайн-магазине наполнитель для кресла-мешка, оплатил. Прихожу на почту, оператор назвала сумму в 3 раза больше, чем обычно. Смотрю в чек: в сумму включена стоимость наполнителя, за который я уже заплатил. Ну, думаю, черт с ним, не такие уж большие деньги: заплачу, а потом разберусь. Получаю посылку, прихожу домой, разворачиваю, а там еще 1 кресло-мешок, стоимость которого в 5 раз больше наполнителя. Сижу на нем и думаю: как же хитро меня облапошили. © Подслушано / Ideer
Отличная работа, почта!
- Коллега ждал посылку с икрой с Дальнего Востока, 6 банок по 0,5 кг. Получил, открыл, а там картошка и кусочки морковки. Видимо, отламывали и подкидывали, держа коробку на весах, чтобы точно 3 кг было. Потом фирменным скотчем обмотали поверх вскрытого. © volotimir / Pikabu
- Потрясающий вопрос сейчас при мне оператор почтового отделения задала клиенту, не найдя его посылку: «А вы не могли ее уже забрать?» © unknown author / Bash.im
- Только что на почте наблюдала ссору между грузчиком и женщиной, которая там работает. Она его называла недотепой, а он сказал, что с ней невозможно работать и что она скандалистка. А когда он вышел, женщина повернулась к коллеге и такая: «Блин, Ира, как же он мне нравится». © ihavegot2b / Twitter
А у вас есть горький или уморительный опыт взаимодействия с почтой?