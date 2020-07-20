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Люди назвали 15 ситуаций, о которых молчать уже невмоготу. И мы их понимаем

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Бывает, в жизни трудно объяснить, почему повелось именно так, а не иначе. Некоторые случаи просто не поддаются логическому объяснению. Вот, например, зачем школьники ходят с колонками, когда есть различные удобные наушники? Почему ценники от мороженого в магазине вечно нужно искать по три часа? И почему с первого раза нет шанса открыть вакуумную упаковку?

AdMe.ru отыскал фотки, которые выложили в интернет те, кто устал мириться со всем этим безобразием и пытается отыскать логику там, где она давно потерялась.

1. Желательно на законодательном уровне

© repostless / instagram

2. И вот так всегда

© croisy / pixabay

3. Когда в пятницу после тяжелой недели запускаешь любимую игру, а там — «Требуется обновление на 40 Гб»

© Tom and Jerry / Metro-Goldwyn-Mayer, © Eccs0103 / pikabu

4. Еще «принимать по мере необходимости»

© martin_camera / twitter

5. Каждый раз, когда пытаешься открыть чертову пачку

© mildlyinfuriating / reddit

6. Чайная церемония

© _vanswan / twitter

7. Сложно сдержаться

© Xstyle54rus / pikabu

8. Боль

© ololo3000 / pikabu

9. Всем нам нужен такой плакат

10. На что похожа еда в дорогом ресторане

© wraetrtfy / pikabu

11. Почему вообще такая туалетная бумага существует?!

© mildlyinfuriating / reddit

12. Вечная проблема

© Secret_scin / twitter

13. Жизненная ситуация любого рекламного агентства

© Depositphotos, © dontuseyourreal_name / reddit, © innakreativ / shutterstock

14. Задача для самых терпеливых

© Depositphotos, © emelevskaya / twitter, © atm_tallinn / twitter

15. Каждый раз, когда пытаешься почистить вареное яйцо

© Achaeminus / reddit

16. А у вас был такой опыт?

© 2DVersia / twitter
Фото на превью repostless / instagram
7443225
6k