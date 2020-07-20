Люди назвали 15 ситуаций, о которых молчать уже невмоготу. И мы их понимаем

Бывает, в жизни трудно объяснить, почему повелось именно так, а не иначе. Некоторые случаи просто не поддаются логическому объяснению. Вот, например, зачем школьники ходят с колонками, когда есть различные удобные наушники? Почему ценники от мороженого в магазине вечно нужно искать по три часа? И почему с первого раза нет шанса открыть вакуумную упаковку?

AdMe.ru отыскал фотки, которые выложили в интернет те, кто устал мириться со всем этим безобразием и пытается отыскать логику там, где она давно потерялась.

1. Желательно на законодательном уровне

2. И вот так всегда

3. Когда в пятницу после тяжелой недели запускаешь любимую игру, а там — «Требуется обновление на 40 Гб»

4. Еще «принимать по мере необходимости»

5. Каждый раз, когда пытаешься открыть чертову пачку

6. Чайная церемония

7. Сложно сдержаться

8. Боль

9. Всем нам нужен такой плакат

10. На что похожа еда в дорогом ресторане

11. Почему вообще такая туалетная бумага существует?!

12. Вечная проблема

13. Жизненная ситуация любого рекламного агентства

14. Задача для самых терпеливых

15. Каждый раз, когда пытаешься почистить вареное яйцо