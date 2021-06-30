15+ человек рассказали о коллегах, работа с которыми должна приравниваться к вредному производству

Работа — это та еще лотерея, главный приз в которой — дружелюбные коллеги, готовые помогать и делиться опытом. Но что, если вместо нормального коллектива попадется клубок змей, умеющих только жизнь отравлять да козни плести? В таком случае ваше «теплое местечко» моментально превратится в горячую сковородку, усидеть на которой не так-то просто.

Мы в AdMe.ru нашли истории пользователей, для которых трудовые будни из-за нерадивых сослуживцев превратились в настоящую каторгу. А в бонусе расскажем про коллег, работать с которыми просто одно удовольствие.

У нас работал администратор, который вынес из офиса практически все, даже мебель, под видом ремонта. Микроволновку — потому что вредна для здоровья, жалюзи — пылесобиратели, растения в горшках — аллергические, бумага из принтера — берегите планету и т. п. Потом все это обнаружилось у него дома. © Lana Ploom / Facebook

Нашего Халка зовут Паша, и его взяли в помощь завхозу Петровичу экспедитором. Паша высокий, выше 190 см, и очень плотный. У Паши оглушительно громкий голос, черная борода и неуемное желание демонстрировать мощь. Одна из сотрудниц жаловалась, что Паша, увидев ее маленькую машину, попытался эту машину раскачать на парковке, чтобы доказать, какое это небезопасное транспортное средство, и объяснить: все, что мельче уазика, вообще не машина. © SallyKS / Pikabu

Мой коллега постоянно старался поставить свою вещь мне на стол или ближе к нему. Психолог мне объяснил, что на самом деле таким образом он метил свою территорию. © Наталья Шейб / Facebook

Подруга постоянно попадает в коллективы, где принято совместно есть в кабинете. Ну, там, день рождения отметить или просто пообедать отделом. Так вот, на одной из работ у начальницы отдела была привычка положить себе салат общей ложкой, а потом облизать ее и обратно воткнуть в блюдо. Все старались положить себе салатов перед этим. © Бутербродик / AdMe

«Понял, что я делаю в своей жизни что-то не так, когда сегодня мой коллега достал из своего рюкзака стейк в пакетике и начал его есть во время обеда».

Коллега по работе Вася постоянно покупал довольно дорогой кофе. Другие работники об этом знали и частенько наведывались к нему посидеть — кофейку попить. А недели 3 назад Вася купил дешевенький кофе и пересыпал в банку без каких-либо опознавательных знаков и этикеток. И тогда вчера еще любезные коллеги стали ходить к нему за напитком все реже. Одному кофе казался слишком терпким, другому слишком слабеньким. А на днях Вася купил свой любимый кофе и пересыпал в банку с этой дрянью, от которой все отказывались. Оказалось, что все это время там был тот же кофе, просто он называл его дешевеньким. © MR.PHANTOM / Pikabu

У нас в офисе работал инженер, который летом ставил кондиционер на 16 °С, а сам при этом сидел в шерстяном костюме. © Олена Иванова / AdMe

Работаю в офисе. Есть у нас негласная традиция на день рождения приносить сладости. Конечно, люди нередко берут отпуск на это время, а когда возвращаются, всегда приносят сладости. Но есть товарищ, который за 3 года не принес ни одной конфетки. Причем сам стабильно поглощает принесенное другими. Он единственный из 15 человек, кто никогда и ничего не принес. © Katie Tighineanu / Facebook

У меня была коллега, которую я считала своим другом. Мы вместе обедали, смеялись, а иногда даже тусовались после работы. Однажды за обедом я рассказала ей кое-что личное, касающееся меня и моего парня, и попросила никому об этом не говорить. Она поклялась держать рот на замке. На следующее утро сотрудник, который сидел рядом с моей подругой, вдруг начал расспрашивать о моем парне. Я была потрясена до глубины души. Слухи распространились по офису как лесной пожар, я чувствовала себя преданной. Позже я узнала, что моя «подруга» не просто случайно обмолвилась о нашем разговоре, она разболтала мой секрет всем, как только вернулась с обеда. © Joyce Neeley / Quora

Работала в сети продуктовых супермаркетов. Был у нас коллега — зная, что чей-то день рождения на носу и нужно скидываться, сразу уходил, уезжал и возвращался только к моменту, когда накрывался стол. Менеджерам в торговый отдел поставщики постоянно приносили на пробу свою продукцию, так вот этот парниша все время забирал эти продукты и с огромными авоськами еды уходил домой. © Natalia Pióro / Facebook

На моей первой работе коллеги меня здорово доставали, но был среди них один, который особенно отличился. Он терроризировал меня почти 5 месяцев. Я был целью всех его выходок — все это напоминало среднюю школу. Например, он звонил на кухню по телефону, а когда я отвечал, включал на полную громкость музыку со своего телефона прямо в трубку. А также пускал про меня всякие слухи. Я думаю, что он таким образом пытался меня сломать. Либо спровоцировать драться с ним, либо бросить работу, но я не сделал ни того, ни другого. В конце концов он уволился и перешел на другую работу. © Greg Asci / Quora

Среди коллег был дизайнер Миша, который мылся исключительно в офисном туалете. Мотивировал тем, что живет в общаге и брезгует пользоваться тамошним душем. Стирал он тоже в офисе. А потом без малейшего стеснения сушил свое бельишко и носочки на ближайшей батарее. И очень бывал возмущен, когда директор заставлял его все это убрать, потому что клиенты, мягко говоря, удивляются. © Luanna / AdMe

«Я сегодня вышел на работу после отпуска, ура. И вот тебе на! Коллеги смеются: „Лучше бы ты дома сидел“. Но я был в отпуске, я здесь ни при чем, слово даю!»

Работаю прямо сейчас с одним мужиком. Он весь день болтает без умолку, причем очень громко, на любые темы, но чаще о том, что против него заговор. Поначалу было смешно, потом не очень, а сейчас руководство следит за тем, чтобы он никого не доставал, от его голоса прямо голова болеть начинает. И это реально не шутки — как целый день слушать на максималках хреновую радиостанцию, отчего трудно сосредоточиться, и играет там всякая дрянь. © awesome82 / Pikabu

Начальница попросила у меня денег в долг. Пока была должна, обнимала, говорила приятное, называла своим другом и т. д. Отдала в срок, тут претензий нет. Но тут же взяла и возненавидела меня, хотя никогда я ей не припоминала и не просила никаких поблажек на этом основании. Теперь все лучше меня, а все, что я говорю, нещадно критикуется. Когда более расторопные коллеги выдают мои идеи за свои, им сразу аплодисменты. Смешно и немного грустно. © LaMort / AdMe

взяла и возненавидела меня, хотя никогда я ей не припоминала и не просила никаких поблажек на этом основании. Теперь все лучше меня, а все, что я говорю, нещадно критикуется. Когда более расторопные коллеги выдают мои идеи за свои, им сразу аплодисменты. Смешно и немного грустно. © LaMort / AdMe Меня бесит коллега, вечно сидящая на диете. Сама она ничего не покупает и не приносит в офис: «Я же на диете!» Но прекрасно употребляет все, что мы приносим, всякие мелочи, вкусняшки. © Elena Pokusaeva / Facebook

У меня на работе был коллега, который общался со всеми свысока. Сначала он казался уверенным и умным, но вскоре я поняла, что он всего лишь токсичный человек, который несет только негатив и разносит сплетни. Я пыталась держаться подальше от него, но он сидел напротив и постоянно насмехался надо мной или подкалывал. В один прекрасный день, когда он начал покровительственно говорить со мной, я оборвала его и сказала: «Если бы я действительно хотела услышать совет от такого поганца, я бы скорее пукнула вслух». В комнате повисла мертвая тишина, а потом вся команда разразилась смехом. Он был крайне унижен и больше никогда меня не беспокоил. © Arpita Thakur / Quora

У меня были разные коллеги, может, и я для кого-то была не подарок. Но запомнился больше остальных стажер, который ушел на обед и не вернулся, телефон отключил. Все начали переживать: может, что-то случилось. В общем, в течение недели искали, как выйти с ним на связь, через десятые руки нашли его второй номер телефона, и, когда дозвонились, оказалось, он вообще уже в другом городе. А ответ был: «Я ушел домой тогда. Подумал, вы поняли, что я не буду у вас работать». © Ксюша Иваненко / Facebook

Бывшая жена устроилась ко мне на работу. Мне только что дали свой отдел, я набрал команду классных спецов, а профиль компании вообще вне интересов жены. Она пыталась наладить контакт, я вежливо попросил только о рабочих отношениях: никакой «дружбы» и совместных обедов. И тогда она начала заигрывать с моим подчиненным, устраивает какие-то драмы, а я просто хочу спокойно работать. © Подслушано / VK

Была одна коллега, которая заболевала именно в пятницу утром и писала, что пойдет к врачу в понедельник. Выходило, что работала она 3 дня в неделю. Приходилось каждую неделю искать ей замену. © Svetlana Kurilova Grischko / Facebook

Бонус № 1

Когда у меня был выходной, подарили нам на работе большую коробку шоколадок Merci. И есть у нас в коллективе 2 патологически зависимые от шоколада, но честные девушки. Они поделили подарок на всех поровну и, когда я вышел, сказали мне, что еле сдержались, сил никаких нет, на, угощайся скорее. Я съел одну, больше не захотел, и коробка пролежала еще пару дней. После чего мне было сказано, что она якобы очень мешает в столовой и неплохо было бы от нее избавиться. Окей. Я выкинул коробку, а шоколадки положил на стол. Сегодня я обнаружил вот это. Они завернули их в салфетку, дабы вид их не совращал на мысли злодейские. И мое ледяное сердце дрогнуло. © KilliBilli / Pikabu

Бонус № 2

Сегодня максимально ужасный день, я весь день не ела, ревела и пробыла на ногах, поэтому коллега покормил меня супчиком. © iyaromar / Twitter