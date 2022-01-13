15+ человек рассказали, как они повстречали свою любовь. И да, киношникам такое и не снилось

Как-то раз пользовательница Twitter Кристина Харт попросила женатых людей поделиться в комментариях, как они познакомились со своей половинкой. При этом она сама добавила: «Я начну первая: я с ней еще не познакомилась». И вряд ли она ожидала, что под ее шуточным постом появится с тысячу реальных историй, каждая из которых — готовый сценарий для романтической комедии.