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15+ человек рассказали, как они повстречали свою любовь. И да, киношникам такое и не снилось

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Как-то раз пользовательница Twitter Кристина Харт попросила женатых людей поделиться в комментариях, как они познакомились со своей половинкой. При этом она сама добавила: «Я начну первая: я с ней еще не познакомилась». И вряд ли она ожидала, что под ее шуточным постом появится с тысячу реальных историй, каждая из которых — готовый сценарий для романтической комедии.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо такого трогательного явления в сети и отобрали для вас 15+ историй знакомств супружеских пар, после которых в настоящую любовь поверят даже убежденные скептики.

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А вы уже обрели свою любовь? Помните, при каких обстоятельствах произошла ваша первая встреча?

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