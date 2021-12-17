15+ человек признались, как они отмечали Новый год. Одних тянуло на подвиги, а другие крепче укутывались одеялом

Одни из нас с нетерпением ждут Нового года: заранее покупают елку, смотрят видеоролики, где учат наносить яркий макияж, составляют длиннющее меню и носятся по торговым центрам, закупая подарки для друзей и родственников. Зато другие искренне считают вечер и ночь 31 декабря обычным временем и не понимают, ради чего вся эта суета.

Мы в AdMe.ru даже не знаем, какая точка зрения нам ближе. Вроде и не хочется лишаться новогоднего волшебства, но для этого действительно придется сбиваться с привычного режима и не спать целую ночь.

Я резала полдня салаты, запекала мясо, украшала торт, убирала дом. Часам к 6 вечера была уже как выжатый лимон. Моя мама и муж пришли с работы в том же состоянии. Дети клевали носом. Но тут меня перемкнуло, и я подумала: «А для чего все это? Зачем уставшим людям не ложиться спать? Зачем срывать режим детям? Зачем терять завтрашний день?» И мы начали праздновать в 21:00. Перекусили, подарили друг другу подарки, поиграли с детьми и завалились спать в 23:00. 1-го числа проснулись выспавшимися, сходили погуляли. Город тихий-тихий. И теперь мы полуночи не ждем. © yatihohodka / Pikabu

Зачем терять завтрашний день?» И мы начали праздновать в 21:00. Перекусили, подарили друг другу подарки, поиграли с детьми и завалились спать в 23:00. 1-го числа проснулись выспавшимися, сходили погуляли. Город тихий-тихий. И теперь мы полуночи не ждем. © yatihohodka / Pikabu У нас с женихом есть новогодняя традиция: мы вытаскиваем старые игровые консоли и запускаем на них компьютерные ретроигры. Это и весело, и хороший повод вспомнить былое время. А в детстве мама водила меня на Новый год к своей лучшей подруге. В полночь мы устраивали вечеринку с мороженым, выходили на улицу и смотрели фейерверк. Это было круто. © sillysammi92 / Reddit

На Новый год я сделала потрясный smoky eyes: пересмотрела кучу видеоуроков , красилась целый час. В итоге муж весь праздник обращался ко мне не иначе как «Капитан Джек Воробей». © Подслушано / Ideer

, красилась целый час. В итоге муж весь праздник обращался ко мне не иначе как «Капитан Джек Воробей». © Подслушано / Ideer В этом году в канун Нового года мы с друзьями собираемся отправиться в поход. Заберемся в джунгли: там есть лагерь, где проводятся новогодние вечеринки для путешественников. Будем ночевать в палатках, есть барбекю и танцевать всю ночь. © Darshika Chettri / Quora

«Просто хочу поделиться своим предновогодним настроением. Рисовала сама».

На прошлый праздник мне устроил сюрприз мой собственный водонагреватель. Он вышел из строя и затопил весь дом. Вот это был подарочек на Новый год! Пришлось вызывать рабочих, которые еле-еле нашли поломку. © Viciousharp / Reddit

Мы, недавно встретившиеся разнополые люди, внезапно нашедшие родственные души, решили встречать вместе Новый год. Список продуктов почему-то доверили составлять мне, и я включила в него пельмени. Естественно, на праздник их никто варить не стал, и пришлось собираться повторно — уже «на пельмени». И потом эти «пельменные встречи» стали нашей доброй традицией . © Annnri / Pikabu

. © Annnri / Pikabu Уже 2 января мне придется встать в 6 часов утра и начать собираться на работу. Поэтому я не хочу проспать свой выходной: слишком уж редко они у меня бывают. 31 декабря я лягу в постель в 22:00, чтобы на следующий день быть бодрым и успеть сделать все, что запланировал. А еще от имени своих друзей — владельцев собак хочу попросить вас: не увлекайтесь, пожалуйста, фейерверками. Домашние животные пугаются шума на улице и запросто могут разнести полдома во время очередной канонады. © Philip Klossner / Quora

Мы 3 года встречались с молодым человеком и жили вместе в его квартире. 31 декабря я готовлю стол и с нетерпением жду его с работы. В 23:30 звонок: «Знаешь, милая, мне надоело праздновать Новый год дома. Я пошел к друзьям» . А когда он вернулся, меня в этой квартире уже не было. © Подслушано / Ideer

. А когда он вернулся, меня в этой квартире уже не было. © Подслушано / Ideer Наткнулась в интернете на фото вязаных елочных шаров, и очень уж они мне приглянулись. Справедливости ради стоит сказать, что шарики с ровными полосами у меня получились не с 1-го раза. И даже не со 2-го. Сказалось то, что спицами шары я еще не вязала. Очень долгий, но увлекательный процесс, скажу я вам. Специально для шариков купила дорогущую, но красивую люрексную пряжу. Сложила их в красивую коробочку — получилось очень по-новогоднему. А неудавшийся шарик я сейчас использую как игольницу. © Boberka13 / Pikabu

Однажды мы решили встретить Новый год на курорте в горах. Сначала отмечали с мужем, а потом на несколько дней к нам присоединился наш младший сын со своей девушкой. Так хорошо сидеть в домике, пить кофе и смотреть, как идет снег и поднимается солнце над горами. А вообще мы с мужем любим канун Нового года. Как только мы не встречали этот праздник: и на шумных вечеринках, и на тихих посиделках. Главное, что мы вместе. Каждый раз ровно в полночь мы говорим друг другу: «Я люблю тебя» . © Mary Welke / Quora

. © Mary Welke / Quora Я и мой парень собрались махнуть на Новый год к моим родителям. Приехали в назначенный день на вокзал, и тут оказывается, что поезд наш уже 10 минут как в пути. Естественно, 30 декабря в наличии только супердорогие билеты, ну мы и решили ехать автостопом. В итоге нас везли 2 фуры, 1 грузовичок, 4 легковые машины и в конце уже такси . В пути мы вшестером ехали друг у друга на коленях, кормили на трассе собачку, стучались в машины к спящим людям на стоянках, грелись в придорожных кафешках и даже просили гаишников нам машину остановить. И мы сделали это: 31 декабря в 22:08 въехали в Мурманск. Значит, чудеса все-таки случаются! © Подслушано / Ideer

. В пути мы вшестером ехали друг у друга на коленях, кормили на трассе собачку, стучались в машины к спящим людям на стоянках, грелись в придорожных кафешках и даже просили гаишников нам машину остановить. И мы сделали это: 31 декабря в 22:08 въехали в Мурманск. Значит, чудеса все-таки случаются! © Подслушано / Ideer Есть в году одно удивительное время, но практически никто про него ничего не знает, потому что все спят. Это утро 1 января. Надо 31 декабря лечь спать пораньше, а утром, часов в 6–7, заварить чай в термосе и отправиться гулять. Лучше сразу в центр города или в парк. Проверено на себе: отвлекаешься от суеты, смотришь на привычные вещи с другой стороны и просто погружаешься в свои мысли. Не упустите эти драгоценные минуты! А слопать оливье можно и после прогулки, если, конечно, не перехочется. © BoseSchlosser / Pikabu

Мы с подругой махнем на Новый год в Коста-Рику, а пока разрабатываем маршрут нашего путешествия. Но в отеле сидеть не планируем и сейчас активно ищем единомышленников, которые готовы к нам присоединиться. Хотим отметить праздник в веселой компании. © martijn-vs / Reddit

Я уже более 30 лет почти не праздную Новый год. Только ставлю елку. Кстати, на этот раз я решила купить совсем крошечную елочку всего за $ 20 и планирую повесить на нее мало игрушек. Причина? В этом году я завела 2 шустрых котят . Отмечу праздник и буквально за час уберу свою елку. © Shauna Case / Quora

. Отмечу праздник и буквально за час уберу свою елку. © Shauna Case / Quora Будучи беременной, в прошлом году прицепила гирлянду к кухонному гарнитуру еще в ноябре. Сидела и как девочка радовалась огонькам 2 месяца подряд. Потом резко ушла рожать, муж гирлянду не трогал, мне было не до нее. Так и висит уже больше года, а я, довольная, по вечерам иногда ее включаю. Вечер, тишина, чаек, печеньки, огоньки светятся. Никто тебя не достает, радостно так. Как оказалось, немного мне надо для счастья. © SunnyDale / Pikabu

На Новый год я обычно укладываю своего 5-летнего ребенка спать в компании всех его 384 мягких игрушек. И это происходит не позже 9 вечера. А до этого времени мы успеваем съесть пиццу и посмотреть какой-нибудь фильм. © Quincyd / Reddit

Учусь за границей. Решила на Новый год отправить домой посылку с подарками. Пошла в магазин выбирать открытки для всех родных и друзей. Обычно я считаю эти штуки макулатурой и бесполезной тратой денег, но тут вдруг захотелось найти что-нибудь особенное, запоминающееся. И пока читала поздравления в открытках, расплакалась прямо в магазине, как ребенок. А все от осознания того, как же я на самом деле по всем скучаю, и того, что не смогу обнять и поздравить их лично. © Подслушано / Ideer